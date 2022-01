VOSKER lève 60 millions auprès du leader mondial de l'industrie de la sécurité et entrepreneur Stéphan Crétier

L'investissement est un témoin éloquent de la qualité de la plateforme et des solutions innovatrices de l'entreprise. De plus, il permettra de renforcer l'approche unique de VOSKER, un véritable perturbateur de l'industrie de la surveillance intelligente en zones éloignées. Cet investissement est aussi une grande marque de confiance et de soutien envers le potentiel de VOSKER dans l'industrie de la sécurité. La compréhension approfondie du marché mondial de la sécurité mise à contribution par Stéphan Crétier aidera VOSKER à accélérer son parcours déjà couronné de succès.

« Notre entreprise franchit une étape très importante. L'accueil de nouveaux actionnaires comme Stéphan Crétier amènera un nouveau bagage de connaissances et d'expérience qui nourrira notre croissance dans le secteur de la sécurité. Nous avons toujours cherché à être à l'avant-garde des technologies, et l'annonce d'aujourd'hui nous aidera à aller encore plus loin », s'est réjoui Yan Gagnon, chef de la direction de VOSKER. « Recevoir un tel appui de Stéphan Crétier consolidera la solidité et la valeur de notre modèle d'affaires. »

« L'investissement contribuera à faire rayonner VOSKER dans le secteur mondial de la sécurité », a affirmé Stéphan Crétier. « L'entreprise a une vision audacieuse et une solide équipe de direction. Elle bénéficie également d'une plateforme technologique établie et évolutive, qui connaît une importante adhésion à l'heure actuelle », a-t-il renchéri.

À propos de VOSKER

VOSKER est un leader nord-américain de surveillance des zones éloignées. Tous les jours, les gens utilisent la plateforme de VOSKER pour surveiller des secteurs éloignés dans plus de 50 pays. Fondée en 2018, à Victoriaville, au Québec, l'entreprise offre principalement des produits et services commercialisés sous les marques VOSKER et SPYPOINT. Entre 2019 et 2021, VOSKER a réalisé une croissance de 582 % grâce à ses 378 employés dévoués.

