Elina apporte à VOSKER une riche expérience en finance, en stratégie et en développement corporatif, et ce, dans plusieurs industries telles que la télécommunication, l'ingénierie et la construction, et les services financiers. Elina occupait tout récemment le poste de Vice-Présidente Développement corporatif chez Cogeco, où elle a mené la stratégie d'acquisitions et les initiatives de croissance. Auparavant elle a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de grandes entreprises, notamment, comme Vice-Présidente Transformation, Bureau du Président, chez SNC Lavalin. Elle a débuté sa carrière en banque d'investissement et services de conseils transactionnels chez RBC Marchés des Capitaux et Ernst & Young, respectivement. Elina est diplômée d'un Baccalauréat en Commerce, concentrations finance et comptabilité, de l'université McGilll et détient la désignation CFA.

« Avec l'arrivée d'Elina, nous ajoutons à notre équipe une leader passionnée, déterminée et stratégique. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre aventure » a dit Yan Gagnon, Président Directeur Général de VOSKER. « Son expérience en finance, fusions et acquisitions et stratégie nous sera précieuse afin de structurer nos prochaines étapes en tant qu'entreprise technologique en forte croissance. Nous avons des objectifs d'affaires ambitieux et avec Elina, nous allons nous assurer que VOSKER soit appuyée d'une stratégie financière alignée pour la mise en œuvre de nos plans de croissance dans les marchés de la sécurité, plein air ainsi que d'autres marchés verticaux et géographiques. »

« Je suis très enthousiaste de me joindre à cette équipe d'entrepreneurs brillants, qui ont su créer un leader technologique innovant à forte croissance, avec un potentiel continu d'expansion. Vosker a établi une belle plateforme pour le futur et je suis ravie de l'opportunité de diriger l'équipe de finance et contribuer à la stratégie financière qui amènera cette compagnie au prochain niveau. » a ajouté Elina Tea.

À propos de Vosker

Nous sommes fiers d'être l'un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance à énergie solaire et cellulaire sur la planète. Que vous souhaitiez garder un œil sur votre résidence secondaire ou que votre entreprise souhaite sécuriser ses sites, VOSKER met à votre disposition les outils pour vous faire voir plus loin. Nous avons envoyé des milliards de photos et de vidéos provenant de zones éloignées dans plus de 50 pays.

Fondée en 2018, à Victoriaville, Québec, Vosker est fière d'offrir des produits et services qui sont commercialisés sous les marques Vosker et Spypoint. Nous réussissons à repousser la limite de ce qui est possible grâce au talent de nos 400 employés.

SOURCE Vosker Canada

Renseignements: [email protected], VP Stratégie et Développement corporatif