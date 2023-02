Vortex Solution réalise le nouveau site web du Conseil du patronat du Québec

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec honneur que Vortex Solution, agence numérique québécoise offrant la gamme complète des services web, a procédé au lancement du nouveau site du Conseil du patronat du Québec (CPQ). Incarnant la voix des employeurs, le CPQ représente les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que parapublic, et est considéré comme une référence incontournable dans ses domaines d'intervention. Vortex Solution fait d'ailleurs partie de ses membres partenaires, et agit également à titre de fournisseur pour ses solutions web.

Véritable agora d'information et de diffusion de ses nombreux dossiers, le nouveau site web du CPQ est conçu afin que l'accès aux sections souhaitées soit intuitif et simplifié. La nouvelle plateforme a été développée dans un écosystème moderne, assurant ainsi une sécurité optimale et une gestion autonome complète des différents contenus. Le site agira également comme centre de services pour les membres du CPQ, leur offrant un accès sécurisé à une zone leur étant destinée. La diffusion des communiqués et des actualités du CPQ sera ainsi centralisée et facilement accessible en fonction de ses différents publics.

« Nous croyons à l'importance de se mobiliser derrière une organisation forte afin d'aborder les défis de gestion d'entreprise au Québec et d'avoir une force de représentation solide et unie pour nos enjeux d'affaires communs. C'est pourquoi nous aimons être membre du CPQ. Travailler de concert avec cette organisation est un grand honneur et contribuer à notre humble façon au rayonnement du CPQ est une grande fierté. », ajoute Guy Michon, président et chef de la direction de Vortex Solution.

La réalisation de ce projet a grandement démontré les valeurs de leadership et de collaboration que les organisations partagent. Le nouveau site est maintenant en ligne et peut être consulté au www.cpq.qc.ca

