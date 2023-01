Vortex Solution, partenaire officiel affilié de Desjardins - Global Payments

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que Vortex Solution, agence numérique reconnue au Québec depuis 1999, annonce l'officialisation d'une entente de partenariat avec Desjardins - Global Payments à titre d'affiliée de solutions de paiement en ligne. Depuis bientôt 25 ans, Vortex Solution travaille étroitement avec Desjardins à plusieurs égards. Cette entente fait ainsi partie de l'évolution naturelle de l'agence numérique québécoise et contribuera significativement à son offre de solutions e-commerce B2B (Business-to-Business) et B2C (Business to Consumer).

Global Payments est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine des traitements de paiement au monde, qui offre son service à la clientèle et son soutien technique localement, à partir du Québec et en français. Elle fournit des technologies offrant aux entreprises de toutes tailles l'écosystème de commerce complet le plus important au monde, dont des services-conseils en ventes et en croissance d'entreprise. Le tout est effectué localement, ce qui pour Vortex Solution était un atout majeur, voire essentiel.

Vortex Solution agit déjà à titre de leader québécois en ce qui a trait aux solutions de commerce en ligne sur mesure. L'agence numérique québécoise sert depuis plusieurs années des clients comme le Centre Bell, l'AMF, l'UQAM et plusieurs autres. Elle poursuit ainsi sa mission de créer des solutions de pont sur mesure entre des ERP (Entreprise Resource Planning) complexes ainsi que des solutions de commerce électronique et de PIM (Product Information Management).

« Vortex Solution a une orientation locale au Canada et ne sous-traite aucun de ses mandats à l'extérieur. Il était donc naturel pour nous de faire affaires avec un partenaire ayant des racines fortes au Québec. Je suis extrêmement fier de cette entente et n'y voit que du positif pour notre prestigieuse clientèle. », a mentionné Guy Michon, président et chef de la direction de Vortex Solution.

À propos de Vortex Solution

Agence web montréalaise fondée en 1999, Vortex Solution est depuis devenue une référence web en matière de qualité, d'innovation et de résultats. Son offre de service va au-delà de la création de sites web, incluant l'ensemble des services web, avec des équipes spécialisées en marketing web, en SEO, en design et en e-commerce. Elle se démarque non seulement en assurant la cohérence de ses actions en fonction des objectifs des projets qu'elle réalise, mais surtout par son approche qui priorise les relations d'affaires harmonieuses.

SOURCE Vortex Solution

Renseignements: Guy Michon, [email protected], Vortex Solution : 514 278-7575