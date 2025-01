MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Vortex Aquatic Structures International (Vortex), fabricant et leader mondial en matière de jeux aquatiques, annonce l'expansion de ses capacités de fabrication aux États-Unis avec l'acquisition d'une usine de fabrication et de distribution de 50 000 pieds carrés à Plattsburgh, dans l'État de New York. Cette initiative reflète l'engagement de Vortex à l'égard de l'innovation, de la satisfaction de la clientèle et de son rôle de chef de file dans l'industrie des installations aquatiques.

Grâce à cette nouvelle installation, Vortex pourra mieux répondre à la demande croissante de ses clients sur les marchés municipaux et commerciaux américains. En réduisant les délais d'exécution et en augmentant sa capacité de production, Vortex se donne les moyens de fournir plus efficacement à ses précieux clients des jeux aquatiques, des équipements de bien-être et des parcs aquatiques de grande qualité.

Les travaux d'agrandissement témoignent de la volonté de Vortex d'avoir un impact positif à l'échelle locale. L'entreprise s'est engagée à mener des activités durables et à établir des partenariats à long terme avec les fournisseurs et les partenaires de la région de Plattsburgh et de l'ensemble des États-Unis.

« Cette expansion est un moment charnière pour Vortex », déclare Stephen Hamelin, président et chef de la direction de Vortex. « Elle reflète notre engagement à répondre aux besoins de nos clients américains tout en soutenant la communauté de Plattsburgh par la création d'emplois et l'adoption de pratiques durables. Nous sommes enthousiastes à l'idée des possibilités qu'offrira cette nouvelle installation pour renforcer à la fois nos activités et nos partenariats à travers les États-Unis. »

« La Chambre de commerce de North Country a été très heureuse de collaborer activement avec Vortex dans sa sélection de Plattsburgh comme site pour sa nouvelle usine américaine », ajoute Garry Douglas, président de la Chambre de commerce. « Vortex jouit d'une réputation exceptionnelle en tant que fabricant dans un domaine spécialisé et en tant qu'employeur. Il s'agit de la plus récente entreprise à tirer parti de notre position privilégiée en tant que site favorisant la croissance des entreprises québécoises sur le marché américain. Nous les remercions de leur confiance et sommes impatients de les accompagner dans leur démarrage et leur réussite ici. Nous remercions tout particulièrement l'équipe composée de Empire State Development, Clinton County I.D.A. et CDC Real Estate. En avant ! »

Début des opérations au premier trimestre 2025

Les opérations débuteront au cours du premier trimestre de 2025, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de croissance et d'innovation de Vortex.

« Avec cette nouvelle installation à Plattsburgh, nous franchissons une étape importante vers l'amélioration de nos capacités de production et l'apport d'une plus grande valeur à nos partenaires », déclare Sylvain Dugas, chef de l'exploitation de Vortex. « Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans l'infrastructure, mais aussi d'un investissement dans nos clients et dans leur succès continu. »

« Chez Vortex, notre mission est de créer des moments et des souvenirs agréables pour les familles du monde entier », souligne François Lafortune, chef du service commercial de Vortex. « Cette nouvelle installation contribuera à ce que nos produits novateurs parviennent à nos clients plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant. »

30 ans à rayonner à l'international

Depuis près de trois décennies, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les stations balnéaires du monde entier. Avec des produits emblématiques, tels que les Splashpad®, les Elevations™, les toboggans aquatiques, le Dream Tunnel™ et le nouveau CoolHub™, Vortex a réalisé plus de 10 000 installations personnalisées dans 50 pays sur 5 continents. L'entreprise, dont le siège social est à Montréal, dispose de bureaux régionaux aux États-Unis, en Espagne et aux Pays-Bas, ainsi qu'un vaste réseau de distribution en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique latine.

Innover en matière d'espaces aquatiques durables

Chef de file de l'industrie des jeux aquatiques, Vortex établit des normes élevées en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Le développement durable et l'innovation en matière de gestion d'eau ont toujours été au cœur de l'entreprise, assurant ainsi une pérennité pour les générations futures. Depuis ses débuts, l'engagement de l'entreprise envers la durabilité n'a cessé de croître, lui permettant de gérer les ressources en eau de manière responsable. En combinant des technologies avancées de contrôle de l'eau à un système de gestion d'eau sur mesure qui répond aux réglementations environnementales locales, Vortex propose des solutions répondant au mieux aux objectifs écologiques de ses clients. Pour répondre aux défis croissants liés aux changements climatiques, Vortex a créé CoolHub™, une oasis urbaine conçue pour offrir des espaces rafraîchissants à tous les citoyens. Cette initiative inclusive rejoint les objectifs que se sont fixés plusieurs villes afin d'atténuer la chaleur urbaine, de promouvoir la durabilité et d'améliorer le bien-être de la population. CoolHub™ permet la création d'un environnement public invitant qui favorise des communautés saines, équitables et résilientes.

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les stations balnéaires du monde entier. L'approche innovatrice de l'entreprise, laquelle est à l'origine du tout premier Splashpad®, lui a valu plusieurs prix et distinctions. Pour en savoir plus sur les solutions de Vortex en matière d'attractions aquatiques, visitez le site web de la Société à l'adresse www.vortex-intl.com.

