QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Vooban, leader québécois en intelligence artificielle, annonce fièrement l'acquisition de Stratéjia, une compagnie reconnue dans le domaine de l'intelligence d'affaires.

De gauche à droite: Jean-Sébastien Darveau, président de Stratéjia, Kevin Moore, président de Vooban, Pascal Girard, vice-président solutions numériques de Stratéjia, Hugo Lachambre, vice-président croissance et développement de Stratéjia, Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vooban (Groupe CNW/Vooban)

Fortes de plus de dix ans d'expérience chacune, ces deux entreprises unissent leurs expertises pour accompagner des clients de diverses industries dans leurs parcours de transformation numérique. « Nous souhaitions augmenter notre expertise en matière de gestion et d'analyse de données, car c'est une étape essentielle à l'implantation d'un projet d'intelligence artificielle (IA). On est maintenant en mesure d'accompagner le client de l'élaboration de sa stratégie de transformation numérique jusqu'à l'implantation de l'IA dans ses processus opérationnels, tout en passant par l'établissement de sa structure de données », affirme Kevin Moore, PDG de Vooban.

Pour Vooban, cette transaction constitue également une première étape majeure dans la concrétisation de son plan de croissance, qui avait été annoncé à la suite d'un investissement de la CDPQ en septembre 2023.

Avec cette acquisition, Vooban augmente ses effectifs de près de 50 %, passant de 130 à 190 employés. « Non seulement, nous venons de bonifier notre offre de services en transformation numérique, proposant à nos clients d'amasser et de tirer profit de leurs données avant de se lancer dans un projet d'IA, mais on vient aussi de bâtir une équipe robuste qui nous dote des moyens nécessaires pour pénétrer le marché de l'Ontario », affirme Hugues Foltz, vice-président exécutif de Vooban.

Pour Stratéjia, cette union représente l'opportunité de passer à la vitesse supérieure. « Nous voulions poursuivre notre croissance et offrir à nos talents à l'interne l'opportunité de travailler sur des projets d'envergure avec un groupe qui partage nos valeurs et notre vision. On aspirait également à faire évoluer les projets de nos clients vers l'IA. Notre choix s'est donc porté sur Vooban, qui incarne le partenaire stratégique par excellence pour atteindre nos objectifs », renchérit Jean-Sébastien Darveau, PDG de Stratéjia.

Dans la foulée de la transaction, Vooban crée également une nouvelle filiale appelée Endorphine, une solution intégrée de gestion et de réservation en ligne concentrée sur les événements et les loisirs de plein air, qui opérait jusque-là directement sous la bannière de Stratéjia. La solution Endorphine est un incontournable dans l'industrie du plein air et est implantée dans plus de 115 stations au Québec.

À propos de Vooban

Leader au Québec et figure de proue à l'échelle nationale en intelligence artificielle appliquée, Vooban accompagne les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de projets d'IA afin d'accélérer leur transformation numérique. Ayant pour mission de stimuler l'innovation organisationnelle, Vooban utilise l'intelligence artificielle, les données et l'Internet des objets (IoT) pour développer des applications à fort impact. Ces solutions permettent aux entreprises d'augmenter drastiquement leur productivité et d'envisager une croissance soutenue.

À propos de Stratéjia

Stratéjia est une firme basée à Québec et spécialisée en intelligence d'affaires. Elle met de l'avant l'innovation en guidant les entreprises ambitieuses d'une multitude d'industries dans la mise en place d'écosystèmes analytiques afin de soutenir leurs décisions d'affaires. Depuis plus de 14 ans, Stratéjia accompagne ses clients dans la valorisation de leurs données et dans leur transformation numérique avec des solutions technologiques novatrices et personnalisées afin d'accélérer leur croissance.

