Volvo Cars procède à un investissement stratégique dans la firme de chargeur bidirectionnel dcbel

MONTRÉAL et GÖTEBORG, Suède, le 23 mai 2023 /CNW/ - La firme dcbel, spécialisée dans les technologies énergétiques résidentielles, a obtenu un investissement stratégique de Volvo Cars. Le constructeur automobile suédois soutiendra les efforts en recherche et développement ainsi que la mise en marché de dcbel via sa filiale de capital de risque, Volvo Cars Tech Fund.

« Les systèmes de gestion d'énergie résidentielle joueront un rôle essentiel dans l'intégration de la charge bidirectionnelle des véhicules électriques chez les particuliers », a déclaré Alexander Petrofski, chef de la direction de Volvo Cars Tech Fund. « La hausse des prix de l'énergie issue du réseau et les nombreuses pannes d'électricité sont des défis auxquels les consommateurs sont confrontés aujourd'hui. Notre investissement dans dcbel et sa technologie contribue à atténuer ces enjeux pour nos clients. »

La station d'énergie résidentielle dcbel r16 intègre un chargeur de véhicules électriques (VE) bidirectionnel multifonction de nouvelle génération et un onduleur solaire. En convertissant simultanément l'électricité produite à même le toit à partir de panneaux photovoltaïques et celle stockée dans les batteries de la maison, dcbel r16 automatise la gestion de l'énergie pour l'ensemble des équipements énergétiques résidentiels.

Cette approche permet de soulager le réseau électrique en périodes de pointe en s'intégrant aux plateformes de gestion de centrale électrique virtuelle à travers des interfaces ouvertes, sécurisées et interopérables. La recharge bidirectionnelle offre également de nombreux avantages aux propriétaires en utilisant l'énergie des VE pour alimenter leur maison aux heures de pointe ou lors d'une panne d'électricité.

« Volvo Cars et dcbel partagent les mêmes valeurs: la sécurité, le développement durable et la poursuite du progrès technologique », souligne Marc-André Forget, PDG de dcbel. « Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Volvo Cars et de jouer un rôle important dans leur mission d'électrification. »

Les conducteurs de véhicules électriques achetant une station énergétique résidentielle dcbel pourront profiter d'une expérience transparente et intégrée dès leur achat, avec la possibilité de combiner l'achat de leur VE et de leur dcbel.

Le système d'exploitation Orchestrate OS de la station d'énergie résidentielle dcbel optimise automatiquement la gestion d'énergie afin de réduire la facture d'électricité et de minimiser les impacts environnementaux. Orchestrate OS héberge également une application spécialisée qui permet une expérience intégrée unique entre le véhicule et la borne résidentielle, incluant un tableau de bord qui affiche en temps réel la charge de son véhicule électrique, la production solaire et son stockage stationnaire.

« La station énergétique résidentielle dcbel place les propriétaires et leurs familles au cœur de leur transition énergétique et c'est ce qui nous rend uniques », explique M. Forget.

À propos de dcbel

L'entreprise dcbel, fondée en 2015 et possédant des bureaux à San Francisco, Montréal et à Paris souhaite rendre accessible une énergie propre, fiable et durable afin que chaque être humain puisse vivre pleinement.

La station d'énergie résidentielle dcbel r16 perfectionne la maison intelligente optimale en permettant aux propriétaires de devenir maîtres de leur gestion énergétique à travers un simple appareil. Grâce à cette intelligence artificielle, les propriétaires peuvent alimenter leur maison ainsi que leur voiture électrique en énergie solaire, utiliser une recharge résidentielle afin d'éviter les pannes de courant et sauver de l'argent sur leur facture d'électricité.

Chorus, la plateforme infonuagique de gestion IdO de dcbel, a été certifiée conforme à la norme Common Smart Inverter Profile (CSIP)/IEEE 2030.5 en 2022. Cette plateforme fournit les moyens nécessaires pour gérer et optimiser en temps réel l'ensemble des appareils énergétiques résidentiels. Le produit phare de dcbel, la station d'énergie résidentielle dcbel r16, compte sur Chorus pour gérer de façon sécuritaire le flux bidirectionnel d'énergie entre la maison et le réseau.

Pour en savoir plus, visitez le site dcbel.energy .

SOURCE dcbel Inc.