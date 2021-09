Volvo Cars Canada et Casca font un pas vers un avenir durable grâce à une chaussure inspirée

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Casca qui partage nos valeurs et notre passion pour l'écodurabilité, la technologie et le design minimaliste moderne », a annoncé Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada ltée. « Chez Volvo Cars, nous nous engageons à établir les normes les plus élevées sur le plan de la durabilité en matière de mobilité, ce qui va au-delà de l'électrification de notre gamme de véhicules, car nous voulons transformer tous les aspects de notre entreprise. La chaussure que nous avons créée avec Casca pour célébrer la Journée mondiale sans voiture est l'une des façons de reconnaître les nombreuses mesures que nous prenons pour notre parcours vers la neutralité climatique. »

CONÇUE SELON UN OBJECTIF PRÉCIS

L'objectif était de créer une chaussure ancrée dans un design conscient. Les influences scandinaves du XC40 Recharge ont été délibérément intégrées dans le but de générer une nouvelle interprétation collaborative des lignes épurées de la marque Casca.

« Le Volvo XC40 Recharge a été conçu pour réduire son impact environnemental, c'était donc l'inspiration parfaite pour la chaussure », a déclaré Kevin Reid, directeur principal et cofondateur de Casca. « Grâce à cette collaboration, nous célébrons également plusieurs grandes premières en matière de conception : notre première création partagée, notre production la plus rapide sur le marché et de nouveaux matériaux recyclés que nous n'avons jamais utilisés auparavant. »

CHAQUE DÉTAIL A UN BUT

LA SEMELLE - 10 % des matériaux proviennent de pneus de voiture recyclés; c'est la première fois que ce matériau est utilisé dans une chaussure Casca dans une démarche de réutilisation et de recyclage intentionnels de matériaux.

LE DESSUS - 7 bouteilles en plastique recyclées sont utilisées dans la fabrication des fils du tricot respirant et souple.

- 7 bouteilles en plastique recyclées sont utilisées dans la fabrication des fils du tricot respirant et souple. L'HÉRITAGE - Le drapeau suédois est représenté sur l'une des étiquettes, tandis que le jaune classique de Casca est présent sur l'autre, honorant la collaboration entre les deux marques ainsi que le design scandinave minimaliste.

LES INFLUENCES - L'influence des phares Volvo en forme de marteau de Thor se reflète dans les lignes et les panneaux de la chaussure, ajoutant un style plus axé sur la performance à la populaire gamme Avro de Casca .

UNE VISION PARTAGÉE

Le progrès est au cœur de la vision de Volvo Cars et de Casca : innover et progresser vers un avenir meilleur pour tous. En tant que chef de file en matière de développement durable, Volvo Cars s'est engagée à réduire de 40 % les émissions sur le cycle de vie de chaque véhicule d'ici 2025 et à ne produire que des véhicules entièrement électriques d'ici 2030. L'adoption par Casca de procédés de traitement par UV de faible intensité et à base d'eau, associée à une garantie du produit de 2 ans, témoigne de sa philosophie moins consommer, moins gaspiller.

« Nous savons qu'être à l'avant-garde n'est pas seulement une question de design et de technologie remarquables, cela implique la mise en œuvre de pratiques éthiques et durables », affirme Braden Parker, PDG et cofondateur de Casca. « Ce n'est là qu'une des nombreuses similitudes que nous voyons entre notre marque et Volvo Cars, nous voulons toutes les deux créer quelque chose qui comporte un objectif durable ».

DE PETITS PAS VERS L'AVENIR

Matériaux recyclés :

D'ici 2025, Volvo Cars vise à augmenter de 25 % la quantité de matériaux recyclés et d'origine biologique dans ses véhicules.

D'ici 2022, toutes les parties supérieures en tricot des chaussures de Casca seront fabriquées à partir de matériaux recyclés ou renouvelables.

Production éthique :

L'objectif de Volvo Cars est d'être le chef de file en matière d'activités éthiques et responsables en tant que premier constructeur automobile à utiliser la technologie de la chaîne de blocs qui garantit que les matières premières utilisées dans leurs batteries sont entièrement traçables.

Casca visite chaque usine avec laquelle elle travaille pour s'assurer que les normes éthiques sont respectées et que les employés reçoivent un salaire minimum décent.

Efficacité énergétique :

Les usines mondiales de Volvo Cars sont alimentées par plus de 80 % d'électricité climatiquement neutre; l'objectif étant d'avoir des opérations de fabrication 100 % neutres d'ici 2025.

Casca fait appel à des procédés de traitement du cuir par UV de faible intensité et à des installations de pointe qui permettent de recycler sur place 70 % de l'eau.

EN SAVOIR PLUS

Les images peuvent être téléchargées sur le site de la salle de presse de Volvo Car Canada ltée à l'adresse https://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l'adresse : https://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propos de Casca

Casca définit l'avenir de la chaussure écoresponsable en tirant profit de la technologie pour créer la parfaite chaussure de tous les jours. Sa technologie d'impression 3D brevetée offre une solution plus confortable et plus saine. Faisant appel à des matériaux de haute qualité et de haute performance, cette marque émergente établit une nouvelle norme et est fidèle à son engagement de créer les chaussures d'utilisation quotidienne les plus perfectionnées au monde. Pour en apprendre davantage sur Casca et sur ceux qui chaussent la marque, rendez-vous sur Casca.com.

SOURCE Volvo Car Canada Ltd.

Renseignements: Contact Média: Lucas Dias, Corporate Communications Manager, +1 647-702-6618, [email protected]

Liens connexes

volvocars.ca