Volvo Car Canada ltée annonce l'accès à son réseau national de stations de recharge ainsi que les prix de son premier véhicule entièrement électrique, le XC40 Rechargé

Volvo Car Group est la première entreprise à s'associer avec Google pour l'intégration d'un système d'infodivertissement sur Android et comprenant l'Assistant Google, Google Maps et la boutique Google Play. Les deux sociétés sont des partenaires de développement depuis plusieurs années.

Le nouveau système d'infodivertissement sur Android du XC40 Rechargé offre aux occupants une personnalisation sans précédent, des niveaux accrus d'intuitivité ainsi que des technologies et des services Google intégrés, tels que l'Assistant Google, Google Maps et la boutique Google Play.

Le XC40 Rechargé est aussi le premier véhicule Volvo conçu pour recevoir les mises à jour sans fil de ses plus gros logiciels et de son système d'exploitation, positionnant ainsi Volvo Cars à l'avant-garde des services automobiles connectés. Lorsqu'elles seront disponibles, les mises à jour sans fil assureront l'évolution du XC40 Rechargé au fil du temps.

« Le XC40 Rechargé est un excellent véhicule pour quiconque apprécie le style et la technologie, a indiqué Anders Gustafsson, vice-président directeur des Amériques et président-directeur général de Volvo Car USA. Le fait qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ne fait qu'ajouter à son attrait, parce qu'il est plus propre, plus silencieux et plus dynamique. »

« En plus de constituer un pas de plus vers la réalisation des engagements de Volvo Cars en matière d'électrification et de durabilité, elle qui vise à devenir une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040, le XC40 Rechargé constitue une référence dans notre historique de sécurité, a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada ltée. Avec l'ajout de ce véhicule à notre gamme de produits canadiens, nous sommes fiers de démontrer également notre engagement envers la sécurité planétaire. »

Le XC40 Rechargé inclut une longue liste de caractéristiques et d'équipements de sécurité de série. Sont incluses des caractéristiques telles que le système d'information sur les angles morts (BLISMC) avec assistance à la direction, l'alerte de circulation transversale avec freinage automatique, les phares directionnels à DEL, la protection contre les sorties de route et d'autres encore.

Parmi l'équipement de série, on compte un toit panoramique en verre laminé avec pare-soleil électrique, des jantes de 19 po en alliage, un écran du conducteur de 12,3 po, un écran tactile de 9 po semblable à une tablette, un contrôle de la température automatique à deux zones doté de la technologie CleanZoneMC, quatre connecteurs USB de type C et une caméra d'aide au stationnement arrière.

Les options comprennent le Groupe climat (1 000 $) offrant balais d'essuie-glaces chauffants, sièges arrière chauffants et volant chauffant; le Groupe Supérieur (2 100 $) comprenant lave-phares haute pression, système d'aide à la conduite avec régulateur de vitesse adaptatif, caméra panoramique à 360°, prise de courant de 12 volts dans le compartiment à bagages et recharge sans fil par induction pour téléphone intelligent.

Les options individuelles incluent une peinture métallisée (900 $), une moquette orange lave (150 $), un système audio haut de gamme Harman Kardon à 13 haut-parleurs (1 250 $), une pompe à chaleur éconergétique (450 $) pour préclimatiser ou préchauffer l'habitacle et prolonger l'autonomie de la batterie ainsi que des jantes en alliage noir de 20 po, à 5 rayons doubles et à taille diamant (1 000 $).

À l'intérieur, une approche novatrice de fonctionnalité complète procure au conducteur beaucoup d'espace de rangement. Le XC40 Rechargé offre plusieurs grands compartiments de rangement de conception ingénieuse dans les portières, sous les sièges et dans l'aire de chargement. L'absence de moteur à combustion interne fait en sorte que le véhicule offre également un espace de rangement sous le capot.

Réseau de recharge national

L'un des plus grands obstacles à l'adoption des véhicules électriques (VÉ) par les consommateurs demeure l'anxiété liée à l'autonomie; c'est-à-dire la crainte qu'un VÉ manque d'énergie avant d'arriver à destination.

Pour surmonter ce problème, Volvo Car Canada ltée se joindra à Volvo Car USA dans le cadre d'une collaboration avec ChargePoint, l'un des plus grands réseaux de recharge pour véhicules électriques au monde, afin de procurer à ses clients l'accès à la plupart des quelque 115 000 lieux de recharge de la compagnie. Ils disposeront aussi de l'option d'acheter le chargeur domestique ChargePoint Home Flex, le mieux classé sur le marché, au moment d'acheter leur véhicule, ainsi que de futures intégrations et fonctionnalités qui amélioreront encore davantage l'expérience du conducteur.

ChargePoint est un chef de file dans le domaine de la recharge des VÉ. L'entreprise exerce ses activités dans 18 pays et offre une gamme complète de solutions logicielles et matérielles utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou pour des parcs de véhicules.

Au-delà de son propre réseau, ChargePoint compte des intégrations d'itinérance active avec des partenaires, dont EVgo, FLO et Greenlots. Cela signifie qu'un seul compte ChargePoint permettra aux clients de Volvo d'accéder à plus de 80 % des stations publiques d'alimentation CA et CC aux États-Unis et au Canada, et à d'autres dans les mois à venir.

« Le lancement du Volvo XC40 Rechargé marque une autre étape importante de la transition vers la mobilité électrique et ChargePoint est ravie de s'associer à nous pour fournir des solutions et un accès à la recharge dans toute l'Amérique du Nord, a déclaré Bill Loewenthal, vice-président principal, Produits, chez ChargePoint inc. En tant que chef de file dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, ChargePoint fournira, dans le cadre de son partenariat avec Volvo Cars, une gamme complète de solutions adaptées à l'ensemble de l'écosystème du XC40 Rechargé. Ce partenariat stratégique est un exemple tangible de la manière dont les constructeurs automobiles mondiaux et les entreprises comme ChargePoint peuvent s'associer pour autonomiser les conducteurs en leur offrant un accès à la recharge à domicile et publique, jumelé à une application mobile conviviale qui regroupe en un seul endroit tout leur historique de recharge. »

« Un partenariat avec ChargePoint procure à Volvo un moyen de faire tomber l'obstacle numéro un à l'adoption des VÉ, soit la possibilité de rapidement et facilement recharger le véhicule », a déclaré M. Gustafsson.

« Nous savons que les Canadiens recherchent activement des solutions pour mieux prendre soin de la planète dans leur quotidien, a ajouté M. Girgis. Ce partenariat constitue un moyen fondamental de nous assurer qu'ils disposent des outils et de l'accès dont ils ont besoin pour adopter les véhicules électrifiés. »

Annoncé l'an dernier, le plan climatique exhaustif de Volvo Cars vise à réduire les émissions de carbone liées à l'ensemble de ses activités et de ses produits, afin de pouvoir atteindre son objectif de devenir une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040. Comme première étape tangible de la réalisation de sa vision de 2040, l'entreprise vise à réduire de 40 % son empreinte carbone sur le cycle de vie par véhicule d'ici 2025.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google S.A.R.L.

Le XC40 entièrement électrique est le premier véhicule Volvo qui recevra d'importantes mises à jour sans fil de ses logiciels et de son système d'exploitation. Les mises à jour sans fil des applications et des cartes routières sont déjà offertes pour d'autres véhicules Volvo actuels.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 36 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Car Canada à l'adresse : http://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propos de Volvo Car Group

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd'hui, c'est l'une des marques de véhicules haut de gamme les plus connues et les plus respectées au monde. Elle a compté des ventes de 705 452 véhicules en 2019 dans quelque 100 pays. Volvo Cars appartient à Zhejiang Geely Holding de Chine depuis 2010.

En 2019, Volvo Cars comptait, en moyenne, environ 41 500 employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars ainsi que les services d'élaboration des produits, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège social de Volvo Cars pour l'Asie-Pacifique est situé à Shanghaï. Les principales usines de production de l'entreprise sont situées à Göteborg (Suède), à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu et à Daqing (Chine), tandis que les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et à Zhangjiakou (Chine) et les pièces de carrosserie, à Olofström (Suède).

Selon son nouvel objectif d'affaires, Volvo Cars vise à fournir à ses clients la liberté de se déplacer de façon personnelle, durable et sécuritaire. Cet objectif se reflète dans certaines de ses ambitions commerciales : par exemple, d'ici le milieu de la prochaine décennie, elle vise à ce que la moitié de ses ventes mondiales soit des véhicules entièrement électriques et d'avoir établi cinq millions de relations directes avec les consommateurs. Volvo Cars s'engage également à la réduction continue de son empreinte carbone et a l'ambition d'être une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040.

