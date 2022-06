Volvo Car Canada explore l'avenir électrique du Canada avec le rapport sur les tendances de la mobilité

Ces observations et bien d'autres figurent dans le rapport sur les tendances de la mobilité en 2022, un rapport exploratoire publié aujourd'hui par Volvo Car Canada Ltée. En mettant l'accent sur la façon dont les habitudes changeantes des Canadiens en matière de transport quotidien laissent présager un avenir plus durable, l'étude indique que des temps électriques s'annoncent pour le pays.

La publication du rapport coïncide avec l'annonce par Volvo Car Canada que tous ses véhicules MY23 seront désormais exclusivement équipés de groupes motopropulseurs électrifiés (hybride léger, hybride rechargeable ou électrique pur).

"Les habitudes de travail et de déplacement ont été bouleversées et il est peu probable que certaines reviennent à ce qu'elles étaient avant la pandémie", a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada Ltd. "Nous voulions explorer davantage ce changement afin de déterminer où il s'entrecroise avec les pratiques durables. Comme l'indique le rapport sur les tendances en matière de mobilité, nous sommes ravis de constater que les Canadiens ont de plus en plus d'affinités avec les véhicules électriques et qu'ils se tournent vers des options plus respectueuses de l'environnement. En tant que chef de file en matière de sécurité, de durabilité et d'innovation, nous sommes fiers de faire partie de la transition du pays vers plus d'électrification. "

Les principales conclusions du rapport Volvo sur les tendances de la mobilité en 2022 sont les suivantes :

45 % travaillent à domicile ou ont un modèle hybride domicile et lieu de travail.

En raison des prix actuels de l'essence, 53 pour cent des Canadiens ont réduit le nombre de leurs déplacements.

73 % des Canadiens disent qu'il est important de contribuer à un avenir plus vert avec leur voiture.

51 % disent que le prix de l'essence est le principal obstacle aux déplacements quotidiens, suivi par la circulation (18 %) et les obligations familiales (12 %).

57 % des Québécois envisagent d'acheter un véhicule électrique (VE) ou un VE hybride rechargeable ou ont été influencés par une personne de leur entourage à cet égard.

4 familles sur 5 en Colombie-Britannique envisagent de passer à un VE pour créer un avenir plus vert.

À bien des égards, les conclusions du rapport correspondent à la vision de l'avenir de Volvo Cars. En réduisant les émissions dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, Volvo Cars vise à devenir une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040. D'ici 2025, l'entreprise s'efforce de faire en sorte que 25 % des matériaux utilisés dans les nouvelles voitures Volvo soient recyclés ou d'origine biologique, dans le cadre de son ambition de devenir une entreprise entièrement circulaire d'ici 2040. Toutes les voitures Volvo ont désormais une version électrifiée, et l'entreprise prévoit de ne proposer que des véhicules purement électriques d'ici 2030. Dans le cadre de ses ambitions de se passer complètement de cuir, Volvo Cars travaille activement à trouver des sources durables et de haute qualité pour de nombreux matériaux actuellement utilisés dans l'industrie automobile au sens large. La C40 Recharge, véhicule purement électrique, est la première Volvo dont l'intérieur est entièrement dépourvu de cuir, y compris le volant, le levier de vitesse et le revêtement. La Promesse de prix unique de Volvo offre aux acheteurs de C40 Recharge et de XC40 Recharge une expérience d'achat équitable, transparente et sans négociation.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits, de services et d'ambitions électriques de Volvo, visitez volvocars.com/en-ca.

