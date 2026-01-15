RICHMOND HILL, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Volvo Car Canada est de retour au Salon de l'auto de Montréal pour présenter sa plus récente gamme de véhicules de prestige. La marque en profitera pour dévoiler, pour la première fois dans un salon de l'auto canadien, le Volvo EX30 Cross Country, son VUS le plus compact conçu pour offrir davantage de polyvalence et de confiance sur la route.

Volvo Car Canada est de retour au Salon de l'auto de Montréal pour dévoiler le EX30 Cross Country (Groupe CNW/Volvo Car Canada Ltd.)

Présenté pour la première fois dans un salon de l'auto canadien, le Volvo EX30 Cross Country mise sur la popularité du VUS électrique compact de Volvo pour offrir à la clientèle une expérience de conduite électrique bonifiée. Conçu pour ceux et celles qui veulent vivre de grandes aventures au volant d'un VUS électrique compact, le EX30 Cross Country témoigne de la volonté de Volvo d'allier design scandinave ingénieux, commodité de tous les jours et sécurité de pointe.

Doté de caractéristiques de design exclusives, le EX30 Cross Country affirme son style et ses capacités grâce à une garde au sol plus élevée, à des plaques de protection avant et arrière, et à des éléments graphiques noirs tout à fait uniques. Compacte par sa taille, mais grand par son impact, le EX30 Cross Country marie le minimalisme scandinave à une allure robuste et affirmée, tout en intégrant les technologies de sécurité avancées caractéristiques de la gamme Volvo.

Le Québec demeure un marché important pour Volvo Car Canada, notamment dans le cadre de l'avancement de sa stratégie d'électrification. Le Salon de l'auto de Montréal constitue une vitrine stratégique pour le lancement canadien du EX30 Cross Country, qui est déjà en vente chez les concessionnaires Volvo du pays.

« Le Québec représente un marché clé dans le cadre de l'expansion de notre gamme de véhicules électriques, explique le directeur général de Volvo Car Canada, Matt Girgis. Le EX30 Cross Country offre le design, la sécurité et la polyvalence propres à Volvo dans un VUS électrique compact, adapté à tous les modes de vie. Il allie commodité urbaine et confiance hors route, deux critères que recherchent les Québécois et Québécoises. »

Le Salon de l'auto sera ouvert au public du 16 au 25 janvier 2026 au Palais des congrès de Montréal. Tout au long du salon, les gens sont invités à visiter l'aire d'exposition de Volvo pour voir de près le EX30 Cross Country, aux côtés d'une série de véhicules électriques et hybrides légers de Volvo tels que le EX30, le EX40, le XC40, le XC60 et le XC90. Il sera entre autres possible de faire l'essai routier du EX30 et du EX40. La cage de sécurité de Volvo sera également présentée.

Le EX30 Cross Country est offert à partir de 59 800 $ dans le cadre de la Promesse de prix unique de Volvo Car Canada. Les clients peuvent configurer dès maintenant leur modèle et verser un dépôt en ligne pour réserver leur véhicule. Pour plus d'informations, visitez le volvocars.ca .

