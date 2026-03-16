Voltrinov acquiert des actifs stratégiques de Lithion et consolide sa présence dans l'écosystème du recyclage de batterie

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Voltrinov annonce aujourd'hui l'acquisition d'actifs stratégiques de Lithion dans le cadre des procédures engagées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Cette transaction vise à consolider les activités de recyclage de batteries et de valorisation des minéraux critiques et stratégiques localement et à offrir aux entreprises d'ici des solutions pour la gestion, l'optimisation et la valorisation des batteries lithium-ion.

« Le secteur de la batterie évolue rapidement et les entreprises ont besoin de partenaires solides pour les accompagner à chaque étape du cycle de vie des batteries. Nous voulons être ce partenaire. Notre ambition est de faire de Voltrinov un véritable hub batterie au Québec, capable d'offrir des solutions concrètes, locales et performantes » ajoute Jean Jacques Le Roy, président-directeur général, Voltrinov.

Un hub québécois pour l'écosystème batterie

Avec l'intégration de ces actifs, tels que des stations de décharge et de démantèlement sécuritaire de batteries lithium-ion, une ligne de raffinage de minéraux critiques et stratégiques ainsi que des équipements de laboratoire spécialisés, Voltrinov renforce ses capacités industrielles et technologiques à Saint-Bruno-de-Montarville.

Cette expansion permettra d'offrir aux entreprises des solutions locales grâce à des techniques avancées de diagnostic, de réparation, de remise à neuf et de gestion de fin de vie des batteries, tout en renforçant une expertise technique stratégique et en contribuant à structurer l'écosystème batterie au Québec.

Dans un contexte où les batteries deviennent un enjeu central pour les secteurs de la mobilité, de l'énergie et de l'électrification industrielle, Voltrinov souhaite agir comme point d'ancrage technologique et industriel pour les entreprises québécoises, tout en contribuant à développer une approche plus circulaire et durable de la gestion des batteries.

Voltrinov entend répondre à ces besoins grâce à une approche intégrée couvrant plusieurs étapes du cycle de vie des batteries, du diagnostic avancé jusqu'à la valorisation des minéraux, dans une logique de circularité et de réintégration des ressources dans la chaîne de valeur. L'entreprise poursuivra également sa collaboration avec ses partenaires industriels, institutionnels et de recherche afin de renforcer l'écosystème québécois et soutenir l'innovation dans ce secteur stratégique.

Des embauches à venir

Au cours des prochains mois, Voltrinov prévoit lancer un processus de recrutement afin de soutenir la croissance de ses activités et l'intégration progressive des nouvelles capacités.

Dans un contexte où l'écosystème de la batterie repose largement sur l'expertise scientifique, industrielle et technologique développée au Québec, Voltrinov souhaite également contribuer à maintenir et développer ces talents localement en offrant de nouvelles opportunités par des formations conçues à l'interne en lien avec des spécialistes de l'industrie.

À propos de Voltrinov

Fondée en 2021, Voltrinov est une entreprise technologique québécoise spécialisée dans la gestion et la valorisation des batteries lithium-ion. Basée à Saint-Bruno-de-Montarville, elle développe des technologies permettant d'évaluer l'état de santé des batteries et d'optimiser leur utilisation, leur remise à niveau ou leur valorisation.

Avec son approche intégrée couvrant plusieurs étapes du cycle de vie des batteries et favorisant la circularité des ressources, Voltrinov contribue au développement d'une filière batterie forte, innovante et ancrée au Québec.

SOURCE Voltrinov

Pour tout renseignement: Jessica Rousseau, TACT, Cellulaire : 438-396-8288, [email protected]