Volkswagen exprime sa reconnaissance envers les travailleurs essentiels canadiens avec Volksgiving

À la suite d'un appel à candidatures d'un océan à l'autre, Volkswagen a finalement reçu plus de 1 100 candidatures de la communauté des propriétaires de Volkswagen, toutes nommant un travailleur essentiel ayant fait des sacrifices personnels importants afin de prendre soin de ses concitoyens. Les individus méritants ne manquaient pas : des ambulanciers aériens aux infirmiers et infirmières, en passant par des intervenants auprès des personnes sourdes et aveugles, du personnel travaillant dans des résidences pour personnes âgées et des préposés et préposées aux bénéficiaires.

« De nombreux Canadiens ont été témoins des actes altruistes et héroïques que nos travailleurs essentiels accomplissent chaque jour pour nous garder en santé, en sécurité et pour répondre à nos besoins. Nous sommes si fiers que bon nombre d'entre eux soient des propriétaires de Volkswagen », a déclaré Lynne Piette, directrice marketing, Volkswagen Canada. « En tant que membres de la communauté et de la famille Volkswagen, nous voulions montrer notre reconnaissance en offrant à ces personnes quelque chose de mémorable et d'unique ».

Parmi les candidats, dix-huit ont été sélectionnés et ont été informés qu'ils étaient interviewés dans le cadre d'un documentaire sur les travailleurs essentiels. À leur insu, au cours de ces entretiens, un écran de télévision s'est allumé et des messages de gratitude et de reconnaissance de la part d'amis, de membres de la famille et de collègues ont été diffusés en vidéoconférence. Pour couronner l'expérience, on leur a remis une lettre personnalisée de Volkswagen Canada et un cadeau unique et bien mérité pour les remercier. Parmi ces cadeaux uniques à chacun et chacune, notons un weekend de cours de conduite sportive sur piste fermée, une retraite bien-être dans les Laurentides et un ensemble de rehaussement total pour les passionnés de cyclisme.

« Grâce à l'événement Volksgiving, nous avons pu souligner certaines des actions incroyables que les propriétaires de VW accomplissent au quotidien », mentionne Lynne Piette, directrice marketing, Volkswagen Canada. « Volkswagen valorise grandement le soutien à la communauté et lorsque nous apprenons que nos clients font de même, nous tenons à le célébrer et à le reconnaitre ».

Les moments de surprises lors desquels les travailleurs essentiels ont partagé leurs témoignages personnels de sacrifice, de bonté et de compassion ont été filmés. La vidéo peut être visionnée sur YouTube en cliquant sur ce lien: https://youtu.be/Sjfcyf8tDU0.

