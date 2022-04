Volkswagen Canada met son site hors ligne pour le Jour de la Terre

Les visiteurs de VW.ca seront accueillis par une page unique présentant une image spécialement codée de la nouvelle ID. Buzz 100 % électrique, qui arrivera au Canada en 2024. Cette expérience sera créée en utilisant uniquement des caractères de texte ASCII. L'initiative « Jour Zéro » a été conçue par l'agence de publicité de Volkswagen Canada, Type1.

« Avec notre plateforme Soyons le virage, nous avons comme objectif de devenir une entreprise entièrement carboneutre d'ici 2050 », explique Lynne Piette, directrice marketing de Volkswagen Canada. « C'est pourquoi lors du Jour de la Terre, nous mettons l'ensemble de notre site hors ligne pour sensibiliser le public à l'empreinte carbone numérique d'Internet, tout en réduisant la nôtre. Nous planterons aussi un arbre pour chaque visite du site durant cette journée afin de maximiser nos actions. »

La page faible en carbone générera jusqu'à 93 % moins d'émissions de CO 2 qu'un site Web standard. Pour démontrer encore davantage son engagement à bâtir une planète plus durable, Volkswagen Canada s'associe également à One Tree Planted (une organisation mondiale axée sur le reboisement) pour planter un arbre au Canada pour chaque visite de son site.

La campagne « Jour Zéro » constitue la suite de l'initiative très réussie du Jour de la Terre de l'an dernier, « Le site carboneutre », où Volkswagen avait remplacé le texte et les images d'une section de son site par des caractères ASCII. Le résultat avait été une expérience de navigation plus verte que 99 % de plus de deux millions de sites Web mesurés par le calculateur d'émissions de carbone numérique Website Carbon.

À l'échelle mondiale, Volkswagen s'est engagée à devenir une entreprise carboneutre d'ici 2050. Elle prévoit franchir plusieurs étapes importantes pour y arriver, dont augmenter sa production de véhicules électriques à un million de véhicules par année d'ici 2025, offrir 70 modèles de véhicules électriques d'ici 2030 et produire uniquement des véhicules entièrement électriques d'ici 2040.

« L'an dernier, nous avons travaillé avec Volkswagen pour faire de son site Web une expérience de navigation plus durable en transformant en temps réel chaque image en texte ASCII », explique Allen Kwong, directeur du groupe Création de TAXI/TYPE1. « Cette année, nous adoptons une mesure encore plus audacieuse: nous mettons le site Web de Volkswagen hors ligne pendant 24 heures afin de sensibiliser encore davantage les Canadiens et Canadiennes aux empreintes carbone numériques. »

L'initiative « Jour Zéro » est soutenue par une vaste campagne sur les médias sociaux. Les carrousels Facebook et Instagram montrent des images du site Web créées avec des caractères ASCII et soulignent l'engagement du constructeur automobile en faveur d'un avenir durable. De plus, des courriels feront découvrir aux consommateurs l'importance de réduire leur propre empreinte carbone numérique, tout en les dirigeant vers le site durable #JourZéro pour soutenir l'objectif de l'entreprise de planter 100 000 arbres.

SOURCE Volkswagen Canada

Renseignements: Volkswagen Communications, Thomas Tetzlaff, Directeur, Relations publiques, Tél. : 905-428-5858, [email protected]