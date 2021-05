Volet 2 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - La MRC de Charlevoix reçoit un financement de 75 000 $ sur trois ans

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, annoncent que la MRC de Charlevoix se voit remettre une subvention de 75 000 $ sur trois ans, dans le cadre du volet 2 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Cette subvention est destinée à financer l'embauche ou la mobilisation d'une ressource à titre de coordonnateur ou de coordonnatrice MADA. La personne-ressource aura pour mandat d'exercer un rôle pivot en coordonnant la mise en œuvre et le suivi de plans d'action au bénéfice des aînés sur le territoire de la MRC, à assurer la concertation et la mobilisation nécessaires, ainsi qu'à veiller au transfert des connaissances pour l'adoption de meilleures pratiques.

Ce financement permet de réaliser l'une des mesures du Plan d'action 2018-2023 - Un Québec pour tous les âges, qui vise à déployer un réseau de coordonnateurs MADA. Ce réseau pourrait réunir une quarantaine de MRC d'ici 2023. Avec cet appui additionnel structurant, le gouvernement contribue à soutenir la mobilisation des acteurs régionaux et la réalisation des plans d'action MADA.

Rappelons que le programme de soutien à la démarche MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux dans les municipalités et les MRC du Québec afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif.

Citations :

« Avec l'ajout d'une personne-ressource qui se consacre pleinement à la mise en œuvre du programme MADA dans leur communauté, les MRC seront mieux outillées pour accompagner les aînés de leur territoire dans leur désir de mener une vie active en plein cœur de la collectivité. Notre gouvernement souhaite toujours en faire davantage pour les aînés, et c'est pourquoi de tels programmes existent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce financement accordé à la MRC de Charlevoix témoigne de la grande solidarité de votre gouvernement pour nos aînés de la Capitale-Nationale. Je sens que nos citoyens ont également cette volonté de mieux soutenir la qualité de vie de nos personnes âgées. J'ai confiance que cet investissement aura un effet durable non seulement sur le dynamisme de notre région, mais également sur les liens qui unissent nos communautés. Je remercie sincèrement ma collègue et ses équipes pour leur appui. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je remercie les acteurs municipaux et de la MRC qui se sont engagés dans cette démarche, au bénéfice de toute la collectivité des environs. Ensemble, les communautés de Charlevoix pourront ainsi mieux favoriser le plein épanouissement et la participation active des aînés, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour ces personnes et leur entourage. Il s'agit d'une excellente nouvelle, et je salue les équipes qui y ont contribué. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA, le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux offre une aide financière représentant 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence du montant maximal prévu pour le projet, soit un total de 75 000 $ sur 36 mois.

Lors des appels de projets 2020-2021, trois autres MRC ont aussi été recommandées pour cette aide financière totalisant 300 000 $ sur trois ans, soit celles de Fjord-du-Saguenay, de Maskinongé et de Coaticook.

Finalement, jusqu'au 22 décembre prochain, le nouvel appel de projets 2021-2022 est en cours. Une séance d'information aura lieu le mardi 1er juin 2021 de 10 h 30 à 11 h 30.

Lien connexe :

Les guides d'appels de projets et les formulaires de demande sont accessibles en ligne au www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591