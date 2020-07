ST-CUTHBERT, QC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La direction de Volaille Giannone annonce la conclusion d'une entente en vue de l'acquisition de l'usine de transformation de volaille de Maple Leaf à Drummondville. Cet établissement emploie une centaine de personnes. La transaction devrait être officialisée prochainement, sous réserve de certaines conditions de clôture et des formalités administratives usuelles. Cette transaction permettra à Volaille Giannone qui dispose déjà d'une usine importante à St-Cuthbert, dans la région de Lanaudière, d'augmenter de 40% son volume de production.

L'achat de l'usine de Drummondville comprend un accord d'une durée de trois ans pour assurer le maintien de l'approvisionnement de Maple Leaf en volaille fraîche. Volaille Giannone s'engage à honorer les contrats d'approvisionnement en cours avec les producteurs de volaille.

« Cette entente s'inscrit dans un objectif de croissance et nous permettra d'augmenter sensiblement notre volume de production. Cette transaction viendra également renforcer nos capacités de mise en marché pour répondre encore mieux aux besoins de notre clientèle », affirme le vice-président-directeur général de Volaille Giannone, M. Bruno Giannone.

À PROPOS DE VOLAILLE GIANNONE

Fondée en 1989, Volaille Giannone est une entreprise familiale spécialisée dans l'abattage et la découpe de volailles. Elle est reconnue pour ses méthodes de production fondées sur le respect du bien-être animal, la qualité des produits, la sécurité alimentaire et le respect de l'environnement. Volaille Giannone dessert les marchés québécois et canadien, ainsi que le nord-est des États-Unis. L'entreprise propose des produits de qualité supérieure, du poulet frais ou assaisonné au poulet operculé (sous-vide). Volaille Giannone emploie plus de 250 personnes.

SOURCE Volaille Giannone

Renseignements: Bruno Giannone, Vice-président-directeur général, [email protected]