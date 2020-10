DRUMMONDVILLE, QC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est à regret que la direction de Volaille Giannone annonce la fermeture définitive de son usine de transformation de volaille de Drummondville, acquise en juillet dernier. 70 employés sont touchés par cette fermeture prévue pour le 6 novembre prochain. L'ensemble des employés ont tous été informés lors d'une rencontre tenue plus tôt aujourd'hui, ainsi que par le biais d'une lettre personnalisée. Conformément à la Loi sur les normes de travail du Québec, des indemnités de départ seront versés à chaque employé et Volaille Giannone mettra également sur pied un comité de reclassement, notamment pour offrir des emplois à son usine de St-Cuthbert et pour aider les employés dans leur recherche d'emplois.

Volaille Giannone concentrera désormais ses activités à son usine de St-Cuthbert, dans Lanaudière. L'entreprise a pris toutes les dispositions afin d'honorer les contrats d'approvisionnement en cours avec les producteurs de volaille desservant cet établissement.

« Cette décision difficile fait suite à un examen approfondi de l'état des installations de l'usine. La direction de Volaille Giannone a conclu que les sommes nécessaires à la modernisation, à la rénovation des infrastructures et au renouvellement des équipements de cette usine seraient trop importantes pour assurer à cet établissement une viabilité à long terme. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter le soutien nécessaire aux employés touchés par cette décision. Les producteurs de volailles qui assurent l'approvisionnement de cette usine ont également été informés de cette nouvelle et des dispositions prises dans le cadre de leurs relations d'affaires avec notre entreprise », d'affirmer M. Bruno Giannone, vice-président-directeur général de Volaille Giannone.

À PROPOS DE VOLAILLE GIANNONE

Fondée en 1989, Volaille Giannone est une entreprise familiale spécialisée dans l'abattage et la découpe de volaille. Elle est reconnue pour ses méthodes de production fondées sur le respect du bien-être animal, la qualité des produits, la sécurité alimentaire et le respect de l'environnement. Volaille Giannone dessert les marchés québécois et canadien, ainsi que le nord-est des États-Unis. L'entreprise propose des produits de qualité supérieure, du poulet frais ou assaisonné au poulet operculé (sous-vide). Volaille Giannone emploie plus de 250 personnes.

