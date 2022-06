Vol, non paiement : Ces fâcheuses situations du 1e juillet et Portrait des logements

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) dresse un portrait de la situation lors des déménagements.

On parle souvent de logements laissés sales, de vols, de loyers non payés, des taux d'inoccupation faible, mais à l'approche du jour J du 1e juillet, quelle est la situation actuelle?

Vol dans les logements

Chaque année, les propriétaires de logements doivent courir dans une quincaillerie afin d'acheter des matériaux pour faire les réparations nécessaires mais aussi remplacer les objets volés.

"Les poignées de porte, les ampoules ou le siège de toilette sont des objets qui disparaissent régulièrement lors des déménagements. Que ce soit un "oubli" ou par peur d'en manquer dans leur nouveau logement, certains locataires partent avec des objets qui ne leur appartiennent pas." selon Martin Messier Président de l'APQ.

Par les répondants au sondage de l'APQ, à la question "Parmi les choix ci-dessous, cocher tous les objets qui ont déjà disparu lors de déménagements.", le top 3 des objets volés est :

Ampoules 24.88 % Luminaires 20.20 % Avertisseurs de fumée 11.58 %

Et parmi les réponses individuelles, certaines sont plus difficiles à imaginer :

Les prises électriques

Les portes de chambre

"Le locataire a échangé mon réfrigérateur à l'état neuf pour un vieux frigo défectueux".

"Peu importe l'objet volé, le propriétaire a subi des dommages et son seul recours est de rédiger une mise en demeure pour lui réclamer les dommages et de faire une demande au Tribunal administratif du logement. Pour nous, les dommages volontaires causés au logement devraient être traités comme un dossier criminel." d'ajouter l'APQ.

Non paiement et relocation

Voici quelques questions en rafales :

Parmi vos locataires qui déménagent le 1e juillet 2022, avez vous des loyers impayés pour le mois de juin 2022 ? Oui à 13.74% Avez vous des logements dont les locataires doivent déménager le 30 juin et qui vous ont annoncé qu'ils ne veulent plus partir? Oui à 5.47%

Logements non loués pour cause de travaux à effectuer

Selon les répondants, 29.74% rencontrent des problèmes pour faire exécuter ces travaux afin de remettre le logement en location rapidement.

Parmi les causes énoncées, il apparaît que le contexte de main d'œuvre et la hausse fulgurante des prix des matériaux en sont responsables. Plusieurs défis s'imposent aux propriétaires :

Prix des matériaux 49.61 % Disponibilité des matériaux 40.16 % Manque de liquidités 34.65 %

"Il faut que le Gouvernement développe de nouveaux programmes d'aide à la rénovation, pas seulement pour les travaux écologiques ou qui ne touchent que les plex. Il faut un programme adapté aux immeubles car le parc locatif est vieillissant. Dans le contexte de rareté locative, il faut maximiser le nombre de logements disponibles." de conclure Martin Messier, président de l'APQ.

