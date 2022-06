VOL EN RETARD OFFRE LA PAIX D'ESPRIT AUX VOYAGEURS LÉSÉS - Ce nouveau forfait les accompagne, les protège et les informe durant tout leur périple

BROSSARD, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Devant l'actuelle crise qui touche l'ensemble des aéroports canadiens (retards et annulations de vols à répétition, perte de bagages, grèves, etc.), des milliers de voyageurs risquent de voir leurs prochaines vacances gâchées et même carrément compromises. Pour leur éviter de subir un tel stress et dans le but d'éliminer toutes leurs angoisses, Vol en retard (VER) vient d'ajouter à son offre de services professionnels juridiques le forfait Paix d'Esprit.

Ce programme innovateur permet au voyageur, passager ou vacancier de recevoir des renseignements pratiques, notamment par texto, au sujet du vol pour lequel le forfait est souscrit. Un assistant virtuel l'avise donc de tout retard ou de toute complication, puis l'accompagne durant tout son périple en plus de lui faire mieux connaître ses droits.

On peut souscrire à Paix d'Esprit lors de l'achat d'un billet ou la veille d'un vol, directement auprès de son agent de voyage, sous réserve que celui-ci puisse ajouter le programme.

Une protection à peu de frais 24 h/24

Pour seulement 15 $, ceux qui se le procurent jouiront de l'assistance des spécialistes de VER dans la défense de leurs droits, par exemple lors de vols en retard, surréservés ou annulés. Couvrant les vols intérieurs et ceux à destination des États-Unis et de l'Europe, Paix d'Esprit inclut plusieurs avantages :

Service Valet : VER avise en temps réel les passagers de tout changement concernant leur vol.

: VER avise en temps réel les passagers de tout changement concernant leur vol. Évaluation de la situation : Les avocats de VER analysent dans les moindres détails chaque dossier afin d'aider les voyageurs concernés à très vite obtenir un remboursement et(ou) une compensation.

: Les avocats de VER analysent dans les moindres détails chaque dossier afin d'aider les voyageurs concernés à très vite obtenir un remboursement et(ou) une compensation. Réclamation sans frais : En souscrivant à Paix d'Esprit, le client reçoit 100% de l'indemnisation à laquelle il aura droit.

Le forfait Paix d'Esprit couvre une multitude de situations courantes :

Vol surréservé, retardé ou annulé

Compensation pour la perte de temps

Remboursement d'un vol, d'une perte de bagage ainsi que des frais engendrés pour le transport, des repas et des frais d'hébergement.

Faciliter encore plus la vie des voyageurs

« Obtenir une juste compensation n'est jamais simple, rappelle Jacob Charbonneau, cofondateur et président-directeur général de VER. Nos spécialistes possèdent les connaissances et l'expertise pour épauler les voyageurs dans cette démarche. De fait, nous nous battons pour eux à chaque étape du processus jusqu'à leur pleine satisfaction. Ainsi, nous les assurons du respect de leurs droits pendant l'entièreté de leur voyage et faisons en sorte que celui-ci se déroule sans tracas. »

Puisque chaque transporteur applique ses propres politiques pour les remboursements et d'indemnisation, les voyageurs se retrouvent souvent démunis, déplore Jacob Charbonneau. Par conséquent, VER monitore, compile et documente depuis plusieurs années l'historique et les politiques de chacun afin d'aider les voyageurs à y voir clair et à maximiser les sommes qui leur reviennent.

À PROPOS DE VOL EN RETARD

Née en 2016, Vol en retard (VER) est la première entreprise au pays qui aide les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir une compensation juste, en prenant en main les démarches souvent longues et épineuses qui accompagnent ce désagrément. Volenretard.ca trouve aussi son origine dans la connaissance pointue du fondateur, Jacob Charbonneau, de l'industrie du transport aérien. La mission de VER est d'informer les consommateurs sur leurs droits et d'aider les voyageurs lésés à obtenir une compensation juste de façon facile, rapide et sans risque.

