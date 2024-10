VOL EN RETARD, NOMMÉE PARMI LES 100 MEILLEURES STARTUPS D'IA DU CANADA ET ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC SECURIGLOBE

BROSSARD, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Face à des défis croissants comme les grèves, pannes informatiques entraînant retards, annulations de vols et perte de bagages, Vol en Retard intensifie ses efforts pour offrir des solutions innovantes. Récemment nommée parmi les 100 meilleures startups canadiennes en IA, Vol en Retard annonce un partenariat avec SecuriGlobe, l'un des plus grands courtiers d'assurance voyage au Canada.

Pour réduire le stress des voyageurs, Vol en Retard lance le programme Paix d'Esprit. Ce service inclut un assistant virtuel qui informe en temps réel sur toute complication de vol, tout en garantissant que les passagers connaissent leurs droits. Le programme est disponible sur www.peaceofmind.travel/fr , via un agent de voyage ou inclus dans certaines assurances voyage, offrant une tranquillité d'esprit incomparable.

Une assistance complète pour seulement quelques dollars

En plus de fournir une assistance, le programme Paix d'Esprit propose :

Service Valet : Notifications en temps réel sur toute modification de vol.

: Notifications en temps réel sur toute modification de vol. Évaluation personnalisée : Les experts juridiques de Vol en Retard traitent chaque dossier pour garantir une compensation rapide.

: Les experts juridiques de traitent chaque dossier pour garantir une compensation rapide. Réclamations sans frais : 100 % de la compensation est directement versée au client.

Jacob Charbonneau, co-fondateur et PDG de Vol en Retard, déclare : « Nous défendons les droits des voyageurs à chaque étape de leur parcours, en veillant à ce qu'ils reçoivent une compensation juste et sans tracas ». Il ajoute que « Vol en Retard est un leader dans la protection des droits des consommateurs dans l'industrie du transport aérien. »

Sylvain Lamanque, Vice-président principal de SecuriGlobe, déclare : « SecuriGlobe est fier de ce nouveau partenariat avec Vol en Retard. En tant que client, j'ai apprécié le soutien continu lors de mes voyages, notamment les messages avant, pendant et après mes déplacements. Nous espérons ne jamais rencontrer de problèmes, mais le service est là quand il est nécessaire ».

À propos de SecuriGlobe

SecuriGlobe est un spécialiste de l'assurance voyage depuis plus de 25 ans. L'entreprise a développé un vaste réseau de plus de 1 000 partenaires actifs à travers le Canada, offrant une couverture pour tous les types de voyages, avec un accent particulier sur la protection des éléments les plus importants : les voyageurs.

Pour plus d'informations, contactez : Patrick Doyle, Directeur commercial, Vol en Retard, [email protected]