Voilà par Sobeys lance un nouveau service de collecte en voiture en Nouvelle-Écosse

Optimisé par la technologie éprouvée de traitement en magasin d'Ocado Group PLC, ce modèle de service de collecte en voiture permet aux clients de commander un éventail croissant de produits en ligne ou sur l'application mobile. Les membres de l'équipe du service Voilà par Sobeys utilisent des appareils portatifs pour assembler les commandes avec efficacité et précision, donnant toujours la priorité à la fraîcheur et à la salubrité. Les clients choisissent une plage horaire pratique d'une heure pour récupérer leurs achats sans contact.

« Il s'agit là d'une nouvelle façon d'offrir des services d'épicerie en ligne plus rapidement à un plus grand nombre de Canadiens, a déclaré Sarah Joyce, vice-présidente principale du commerce électronique chez Empire. Le service de collecte en voiture Voilà par Sobeys combine notre solution de commerce électronique de pointe à un service fluide de collecte en voiture. Nos employés sont motivés et prêts à offrir le meilleur service qui soit aux clients de notre province d'origine en tirant parti de notre riche héritage en tant qu'épicier originaire du Canada atlantique. »

Le service de collecte en voiture est lancé dans les magasins Sobeys suivants aujourd'hui :

Sobeys Aberdeen - Centre commercial Aberdeen , 610 East River Road, New Glasgow (N.-É.)

, 610 East River Road, (N.-É.) Sobeys Spryfield - 279 Herring Cove Road, Halifax (N.-É.)

(N.-É.) Sobeys Wyse Rd - 210 Wyse Road, Dartmouth (N.-É.)

Le service de collecte en voiture Voilà sera déployé dans des magasins d'Empire partout au Canada au cours des prochaines années dans le cadre du Projet Horizon, la stratégie triennale de l'entreprise. À l'heure actuelle, un centre de traitement des commandes clients en Ontario assure les services de livraison à domicile de Voilà par Sobeys, et un deuxième centre de traitement est en cours de construction à Montréal. Empire prévoit construire deux autres centres de traitement des commandes clients au Canada afin d'élargir son offre de service à 75 % de la population.

Notre réponse à la COVID-19

Étant donné les répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens, Empire a mis en œuvre d'importantes procédures de sécurité pour protéger les employés et les clients du service de collecte en voiture Voilà par Sobeys, conformément aux normes et aux recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ces procédures comprennent des mesures de nettoyage, de désinfection et d'hygiène fréquentes pour tous les employés et l'équipement du service de collecte en voiture. Les employés du service de collecte en voiture portent un masque pour assembler et livrer les commandes, et toutes les équipes des magasins respectent les règles de distanciation physique. Toutes les commandes seront placées directement dans les véhicules des clients par l'équipe de Voilà par Sobeys afin d'assurer une expérience sans contact.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.voila.ca .

À PROPOS D'EMPIRE

La société canadienne Empire Company Limited (TSX : EMP.A) a son siège social à Stellarton, en Nouvelle Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 27,2 G$ et qui comptent pour 14,8 G$ d'actifs, emploient environ 127 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société ( www.empireco.ca ) ou sur SEDAR ( www.sedar.com ).

Nos ressources multimédias se trouvent ici.

SOURCE Sobeys Inc.

Renseignements: Renseignements pour les médias, Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., 416 779-2319, [email protected], Renseignements pour les investisseurs, Katie Brine, Directrice, finances - Relations avec les investisseurs, Sobeys inc., 905 238-7124, poste 2092, [email protected]

Liens connexes

http://www.sobeys.com