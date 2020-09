Voies vers la réconciliation offre aux enseignants et au grand public des possibilités d'apprentissage qui portent sur les récits de Leah Idlout, Clara Clare et Mike Durocher, trois survivants qui ont raconté l'expérience d'être déplacés de leurs collectivités et obligés d'adopter les coutumes des colons européens. Ce qui distingue ce programme est l'intégration de cartes, de témoignages personnels, de photographies, d'enregistrements audio et de documentaires liés aux 61 pensionnats qui n'ont pas été reconnus dans la Convention. Voies vers la réconciliation donne à tous les Canadiens l'occasion d'approfondir leur compréhension de la vérité concernant les pensionnats et de renforcer leurs efforts vers la réconciliation.

« Même après six ans de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la décennie d'activisme de survivants qui a mené à son instauration, et les milliers de témoignages courageusement partagés pour tous nous éduquer, il y a encore beaucoup à apprendre et à reconnaitre, signale Charlene Bearhead, directrice de la réconciliation à la SGRC. Voies vers la réconciliation met en lumière 61 pensionnats non reconnus dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et priorise les expériences des survivants de ces pensionnats. À Canadian Geographic, nous sommes honorés d'agir en tant qu'intermédiaire pour partager ces récits de survivants sacrés ainsi que les prochaines étapes dans la quête de la vérité et réconciliation liées à cette partie encore grandement méconnue de notre histoire collective et coloniale. »

Ce programme, et sa croissance prévue qui comprendra des récits et composantes audiovisuelles supplémentaires, fournit à tous les Canadiens un ancrage pour faire progresser la réconciliation entre les collectivités des peuples autochtones et non autochtones. Voies vers la réconciliation invite les survivants de tous les pensionnats, ainsi que ceux forcés ou contraints de quitter leurs domiciles dans le même système d'éducation coloniale, à raconter leurs propres expériences et perspectives. Les membres du public qui souhaitent partager leurs histoires sont encouragés à communiquer avec nous à cette adresse : [email protected].

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

La Société géographique royale du Canada a été fondée en 1929, et son important mandat consiste à enrichir les connaissances sur le Canada pour les Canadiens et le monde entier. Au cours des 90 dernières années et sous le patronage du gouverneur général, la Société a guidé les efforts pour renforcer une appréciation approfondie du patrimoine naturel, culturel et social du Canada. Bien que célèbre grâce à sa publication emblématique, la revue Canadian Geographic, la Société gère également un programme national d'éducation de la maternelle à la douzième année, elle soutient les expéditions canadiennes et elle donne des subventions et des bourses à la recherche géographique de pointe.

