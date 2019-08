Voie réservée Gaétan-Laberge en pointe de l'après-midi - Nouvelle mesure pour assurer à la clientèle une meilleure fluidité des services d'autobus à partir du terminus Centre-ville

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires en transport collectif soulignent la mise en service par Signature sur le St-Laurent et Infrastructure Canada à compter d'aujourd'hui, d'une voie réservée sur le boulevard Gaétan-Laberge en direction de la Rive-Sud. Cette voie réservée permettra aux autobus en partance du centre-ville d'accéder au pont Samuel-De Champlain de façon plus fluide. Elle a été élaborée grâce à l'étroite collaboration d'exo, du Réseau de transport de Longueuil, de la Ville de Montréal, d'Infrastructure Canada, de SSL et des partenaires de la mobilité.

La voie réservée sur Gaétan-Laberge sera en service en période de pointe de l'après-midi, de 15 h 30 à 19 h 00, du lundi au vendredi. Les feux de circulation prioritaires aux autobus ainsi qu'un contrôle policier permettront aux autobus d'effectuer un virage à gauche pour accéder au pont Samuel-De Champlain.

Les partenaires de la mobilité suivent attentivement l'évolution des entraves dans le secteur, et ajusteront si nécessaire les mesures afin de maintenir la fluidité des services de transport collectif dans cet axe important du réseau.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a le mandat de planifier, financer, organiser et faire la promotion des services de transport collectif et de transport adapté sur le territoire de la grande région de Montréal. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement des transports collectifs sur le territoire.

Afin de remplir son mandat, l'ARTM s'inspire des meilleures pratiques en vigueur dans les organisations, ici et ailleurs dans le monde. Elle veut faciliter la mobilité des 500 millions d'usagers annuels et l'accès aux services par l'offre d'une expérience de transport collectif simple, intégrée et efficace. Pour ce faire, elle souhaite regrouper les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté.

À propos du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec quelque 1 200 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL est le dixième meilleur employeur au Canada en 2019 selon le magazine Forbes.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

