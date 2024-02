PRINCETON, New Jersey, 7 février 2024 /CNW/ - ETS a annoncé aujourd'hui la création d'une plateforme de préparation aux tests novatrice et unique en son genre pour les apprenants se préparant au test TOEFL iBT®. Dans le but de permettre aux personnes qui passent le test d'atteindre leur niveau de compétence le plus élevé, TOEFL® TestReady™ s'impose comme la seule plateforme complète de préparation au test actuellement disponible qui s'appuie sur l'IA pour offrir des renseignements personnalisés et des recommandations ciblées pour un test d'anglais dont les enjeux sont élevés, en vue d'étudier ou de travailler à l'étranger.

TOEFL TestReady combine les offres officielles existantes de préparation au test TOEFL iBT avec une variété de nouveaux produits et de fonctionnalités dans un portail cohésif.

Les nouvelles offres gratuites comprennent :

Activité de la journée notée : une série de questions ou une tâche entièrement notée (p. ex., une séance d'écoute + 6 questions)

une série de questions ou une tâche entièrement notée (p. ex., une séance d'écoute + 6 questions) Plan de préparation personnalisé : un parcours personnalisé avec un calendrier de préparation recommandé en fonction des besoins uniques des apprenants

un parcours personnalisé avec un calendrier de préparation recommandé en fonction des besoins uniques des apprenants Vidéos, cours, livres, conseils, suivis des progrès et plus encore

Les nouvelles offres payantes comprennent :

Tests de section : notes et commentaires à la fin d'une section complète du test (lecture, écoute, expression orale ou écriture)

: notes et commentaires à la fin d'une section complète du test (lecture, écoute, expression orale ou écriture) Exercice de section : commentaires et observations au niveau du type de question ou de tâche (p. ex., expression orale intégrée) et des caractéristiques (p. ex., exactitude grammaticale) dans une section du test particulière; comprend également des exemples de réponses

: commentaires et observations au niveau du type de question ou de tâche (p. ex., expression orale intégrée) et des caractéristiques (p. ex., exactitude grammaticale) dans une section du test particulière; comprend également des exemples de réponses Exercice ciblé : commentaires et réflexions sur un type de question ou de tâche (p. ex., réaliser plusieurs tâches d'expression orale intégrée)

La plateforme est conçue de façon unique pour rassembler toutes les mesures de rendement d'un candidat au test et lui offrir des recommandations et des idées ciblées qui l'aident à combler ses lacunes en matière de compétences, tout en faisant le suivi de ses progrès. Les idées ciblées aident les apprenants à concentrer leur temps et à se préparer plus efficacement, ce qui leur permet d'atteindre leurs objectifs plus rapidement que jamais. En outre, des recherches initiales ont montré que plus une personne est performante au TOEFL TestReady, plus il est probable qu'elle obtienne un meilleur score au test TOEFL iBT.

« Le dévoilement de TOEFL TestReady est important non seulement parce qu'il répond à un besoin dont nous ont fait part directement nos candidats, mais aussi parce que nous l'avons conçu avec eux, a déclaré Rohit Sharma, vice-président principal, Enseignement supérieur mondial et compétences professionnelles, ETS. D'après les commentaires et les données extrêmement positifs que nous avons recueillis jusqu'à maintenant, nous sommes convaincus que les apprenants trouveront que cette plateforme est une partie inestimable de leur expérience de test. »

Les candidats qui ont déjà créé un compte iBT TOEFL pour s'inscrire à un test ou qui ont utilisé l'application TOEFL Go! peuvent utiliser leurs identifiants de connexion sur www.testready.ets.org pour accéder au portail. Les candidats qui découvrent TOEFL peuvent créer un compte à partir du même lien pour commencer leur parcours de préparation au test. Pour obtenir des renseignements généraux sur ce que propose TOEFL TestReady, visitez le site https://www.ets.org/toefl-testready .

À propos du test TOEFL iBT

Le test TOEFL iBT, créé par ETS, est le test de la maîtrise de la langue anglaise le plus respecté et accepté, et le plus populaire. Il est utilisé pour les études, le travail et l'immigration. Plus de 12 500 établissements d'enseignement de plus de 160 pays dans le monde utilisent les résultats du test TOEFL iBT pour prendre d'importantes décisions. Le test est accepté à 100 % dans les destinations anglophones les plus populaires, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le test s'appuie sur des décennies de recherche et a aidé des millions d'apprenants dans leurs voyages d'études à l'étranger. Il s'agit d'un élément essentiel de la gamme de tests TOEFL, qui comprend un test TOEFL pour chaque étape de la maîtrise de l'anglais, dont un test pour les apprenants de 8 ans ou plus. Pour en savoir plus, visitez www.ets.org/toefl .

