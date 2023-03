TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ -- Des fabricants de la marque primée et basée sur la science Indeed Labs arrive un nouveau produit excitant, pH-InMC (prononcé « fin »), une solution pour traiter l'acné qui équilibre le pH et combat les imperfections de façon saine. Avec trois étapes simples pour une peau saine, pH-InMC transforme le marché des produits pour l'acné.

Les traitements traditionnels contre l'acné attaquent la peau avec des ingrédients terribles comme le peroxyde de dibenzoyle et l'acide salicylique, qui contrôlent temporairement une éruption d'acné, mais peuvent endommager la peau à long terme. pH-InMC combat les imperfections différemment avec des ingrédients qui équilibrent la peau, et non en l'attaquant grâce à des formules qui fonctionnent plus intelligemment, et non de façon plus dangereuse. Après avoir passé trois ans dans leurs laboratoires, les chimistes de pH-InMC ont mis au point une méthode éprouvée en clinique, approuvée par les dermatologues, certifié respectueux du microbiome et saine pour lutter contre les imperfections; un système qui donne à votre peau le pouvoir de se guérir elle-même. Au lieu de produits chimiques nocifs, pH-InMC utilise un microbiome doux et une science d'équilibrage du pH pour obtenir des résultats durables.

Le système en trois étapes comprend un nettoyant, un traitement hydratant et un masque. Étape 1 - Le nettoyant nettoie en profondeur les pores tout en protégeant la diversité du microbiome de la peau. Formulé de façon unique avec un complexe d'acides aminés, il élimine les débris tout en protégeant la diversité du microbiome de la peau. Étape 2 - Le traitement hydratant cible et affaiblit les bactéries qui causent l'acné. Il réduit l'huile qui nourrit les bactéries liées à l'acné, affaiblit la protection extérieure de la bactérie et combat les bactéries acnéiques de l'intérieur. Cette approche ciblée maintient intactes les bonnes bactéries et protège la barrière hydratante de la peau. Étape 3 - Le masque procure des bienfaits apaisants pour la peau irritée. La nuit, il agit pour réduire la rougeur, l'irritation et la sécheresse. En même temps, il contrôle la production excédentaire d'huile afin de limiter les éruptions futures.

La formule de pH équilibré de pH-InMC restaure la diversité microbienne, créant un environnement inhospitalier pour les bactéries causant l'acné. Un microbiome de la peau équilibré est essentiel pour une peau saine et claire.

Les résultats le démontrent. Au cours d'une étude clinique de huit semaines, 92 % des participants ont constaté une amélioration visible de l'apparence des imperfections. Tous les participants ont déclaré que le système n'irritait pas leur peau, et 86 % d'entre eux ont vu une amélioration de l'apparence des cicatrices et des marques post-acné.

« Nous croyons qu'il n'y a pas de peau à problèmes, seulement des produits à problèmes, affirme Dimitra Davidson, présidente et chef de l'exploitation, pH-InMC. En ce qui concerne l'acné, l'exagération est le mot d'ordre depuis des années; les ingrédients les plus nocifs sont utilisés pour traiter le plus petit bouton, ce qui entraîne un cercle vicieux de souffrance cutanée. pH-InMC a été conçu pour lutter contre les imperfections tout en améliorant la santé globale de votre peau. Avec seulement trois étapes, c'est une routine qui dure, pour des résultats à long terme. »

pH-InMC est maintenant offert chez Pharmaprix au Canada et sur phinskin.com, à des prix variant entre 34,99 $ et 84,99 $. Pour en savoir davantage ou pour obtenir une entrevue, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

À propos de pH-InMC :

pH-InMC présente une façon saine de lutter contre les imperfections, avec des ingrédients qui soutiennent le microbiome et qui travaillent à équilibrer la peau, et non l'attaquer. Avec trois étapes simples, pH-InMC permet à la peau de se guérir elle-même. Éprouvé en clinique et approuvé par les dermatologues, pour des résultats durables. Ce n'est pas une phase, c'est pH-InMC.

