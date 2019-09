Voici Pandora Me, avec Millie Bobby Brown.

Repensant la notion d'encrage miniature à travers les bijoux, ainsi que la façon dont nous utilisons les symboles et les messages pour exprimer notre individualité, ces petits symboles en argent sterling finis à la main sont de puissants marqueurs de personnalité. Des lunes bleues aux bourdons, en passant par les notes de musique et les licornes magiques, chaque bijou laisse place à l'interprétation et a un sens : c'est à la personne qui le porte de le définir.

« La beauté de Pandora Me, c'est qu'une personne voit un symbole d'une façon, et qu'une autre le voit d'une façon différente. C'est une manière plus divertissante de s'exprimer et de raconter son histoire -- les bijoux n'ont pas besoin d'être sérieux », affirment les directeurs de création de Pandora, Francesco Terzo et A. Filippo Ficarelli, à propos de la nouvelle collection.

L'actrice et activiste Millie Bobby Brown, visage de la nouvelle collection, a signé un contrat de deux ans pour représenter Pandora Me. Les images décontractées et cool de la campagne, prises par la célèbre photographe Cass Bird, montrent Brown portant ses symboles préférés et partageant les histoires personnelles derrière chaque bijou.

Pandora Me inspire la créativité et invite une nouvelle génération à découvrir notre travail soigné et réfléchi, fait d'argent sterling recyclé et orné de pierres provenant de sources responsables. Qu'il soit à l'image d'une personne aimée, d'une activité pratiquée avec passion, d'un endroit favori -- ou simplement d'un symbole adoré --, chaque bijou a le potentiel de raconter une histoire personnelle d'une myriade de façons.

Pandora Me est disponible en ligne et en magasin à partir du 3 octobre.

Prix : bracelets à partir de 100,00 C$, charms à partir de 20,00 C$ et chaque clou d'oreille à partir de 15,00 C$.

#PandoraMe

#PandoraxMillieBobbyBrown

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et commercialise à prix abordable des bijoux contemporains finis à la main à partir de matériaux de qualité. Les bijoux Pandora sont distribués dans plus de 100 pays sur six continents dans près de 7 500 points de vente, y compris plus de 2 700 boutiques concepts.

Fondée en 1982, Pandora a établi son siège social à Copenhague, au Danemark. L'entreprise emploie plus de 28 000 personnes dans le monde, dont près de 13 000 en Thaïlande, où elle fabrique ses bijoux. Pandora est inscrite à la bourse NASDAQ de Copenhague, au Danemark. En 2018, le revenu total de Pandora se chiffrait à 22,8 milliards de couronnes danoises (environ 3,1 milliards d'euros).

