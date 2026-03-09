Le chef de file mondial fait évoluer sa marque et redéfinit la GRC pour la gestion des risques agentiques

LAS VEGAS, 9 mars 2026 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme de GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, annonce aujourd'hui son nouveau nom d'Optro. Cette nouvelle identité reflète la valeur qu'Optro apporte aux équipes : une vision unique et cohérente de l'audit, du risque, de l'infosec et de la conformité, tout en demeurant fidèle à la vision fondamentale de l'entreprise, qui consiste à fournir des solutions novatrices conçues par les praticiens, pour les praticiens. L'annonce a eu lieu à la conférence Great Audit Minds de l'Institute of Internal Auditors à Las Vegas, dans le Nevada.

Optro est conçu pour l'avenir de la GRC : aller au-delà de la gestion réactive des risques vers une prospection proactive des risques facilitée par l'IA agentique et orchestrée par des praticiens. Optro permet aux équipes de tirer parti de l'intelligence artificielle d'entreprise de pointe pour la GRC afin de transformer les risques en occasions d'affaires : de façon continue, responsable et sécuritaire.

« Aujourd'hui, AuditBoard devient Optro », déclare Raul Villar Jr., directeur général d'Optro. « Cette évolution reflète bien plus qu'un nouveau nom. Elle représente le travail que nous avons accompli avec nos clients et nos partenaires pour créer un système d'action agentique de niveau entreprise pour les praticiens du risque modernes. Alors que nous entamons ce prochain chapitre sous le nom d'Optro, notre ADN et notre engagement envers notre incroyable communauté de clients demeurent les mêmes. »

En accélérant encore son engagement à fournir des solutions novatrices aux équipes de gestion des risques, Optro a récemment annoncé l'acquisition de FairNow, une solution de gouvernance de l'IA spécialement conçue pour améliorer les capacités de pointe d'Optro grâce à des conseils de conformité intelligents, automatisés et étape par étape dans le domaine de l'IA. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a également procédé à une série de nominations stratégiques de dirigeants, dont le directeur général Raul Villar Jr., le responsable de la direction financière Hugo Doetsch, le responsable de la direction de la croissance Jim Sperduto et le responsable des ressources humaines Paaras Parker, qui sont tous particulièrement qualifiés pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Optro.

« Depuis une dizaine d'années, nous aidons nos clients à voir le risque avant qu'il ne se produise. Alors que l'industrie entre dans l'ère de l'IA, où le risque avance à la vitesse des machines, notre mission s'est élargie », déclare April Crichlow, responsable marketing chez Optro. « Aujourd'hui, nous vous présentons Optro, une marque qui reflète notre engagement envers l'avenir de GRC. Cette évolution reflète notre mission d'aider les clients à repérer les risques et à les transformer en occasions avec un rythme et une précision sans précédent. »

Optro a toujours été reconnue pour sa plateforme GRC de pointe et sa croissance rapide. Plus récemment, l'entreprise a été nommée dans les catégories Meilleur logiciel de gouvernance, de risque et de conformité et Meilleur logiciel pour les entreprises aux Best Software Awards 2026 de G2. Optro a également été nommé au Deloitte Technology Fast 500™ pour la septième année consécutive, nommé chef de file dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) et leaders en assurance, et nommée « Global Risk Management Solution Provider of the Year » lors des Cybersecurity Breakthrough Awards 2025.

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, le risque et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai .

