P8 est un aspirateur robot avec vadrouilles ayant la capacité de nettoyer lui-même ses tampons de nettoyage pour prévenir la moisissure et les mauvaises odeurs. Il s'agit de l'ultime solution de nettoyage de plancher tout-en-un. L'aspirateur robot fonctionne selon trois modes pour le passage de l'aspirateur, du balai ou de la vadrouille, et est doté d'un dispositif de nettoyage combiné. Le P8 est équipé de vadrouilles rotatives rapides et d'un moteur à vide robuste offrant une puissance d'aspiration de 2 000 Pa, et la brosse à soulèvement intelligent peut être relevée jusqu'à une hauteur de 7 mm pendant le mouvement des vadrouilles. Le système permet de ramasser facilement les débris et les poils sur les planchers de bois franc et les tapis. P8 fait appel à un détecteur à ultrasons de pointe pour déterminer le type de surface et appliquer le mode approprié pour le passage de l'aspirateur et des vadrouilles, et le nettoyage des rebords. Un système de cartographie complète est aussi disponible, au besoin. Il se déplace parfaitement dans la pièce et passe de façon intelligente du mode balayage au mode vadrouille, pour un nettoyage sûr et efficace sur tout type de plancher.

« Beaucoup de gens ont fait la transition vers les aspirateurs robots à la maison pour des raisons de commodité. Cependant, au cours des dernières années, des technologies comme la navigation robotisée et les capteurs de surface ont beaucoup progressé. En ce qui concerne le P8, nous avons appliqué ces technologies de prochaine génération pour créer l'aspirateur robot par excellence doté de vadrouilles. Nous obtenons ainsi la technologie la plus avancée de nettoyage de différents types de surfaces équipée d'une solution de cartographie supérieure, d'une fonction d'identification intelligente des surfaces et d'une capacité multimodale de nettoyage adaptée à tous les types de planchers. L'aspirateur robot P8 nettoie de façon intelligente et offre des fonctions programmables qui facilitent grandement les tâches ménagères. Il nettoie vos planchers de façon efficace et approfondie, pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est le parfait complément à la maison moderne. » Yuan Chen, fondateur d'obode.

P8 utilise l'algorithme de navigation de sixième génération combiné au lidar avec DDT et à plus de 30 ensembles de capteurs de navigation pour réaliser une cartographie à haute vitesse au centimètre près afin d'éviter les obstacles et les barrières, ce qui lui permet de déterminer le parcours de nettoyage le plus efficace et efficient dans la maison. Équipé d'une pile intégrée de 6 200 mAh, le P8 peut nettoyer jusqu'à 2,5 heures sans interruption, ce qui est bien suffisant pour toute la maison, avant de retourner automatiquement à la station de recharge. L'aspirateur robot P8 est également équipé de réservoirs d'eau de 4,6 L et de 4,7 L. Un pour l'eau sale, un pour l'eau douce. Pour un nettoyage de qualité supérieure, le P8 est doté d'une fonction de rinçage des tampons de nettoyage au moyen de l'agent nettoyant afin d'éviter les souillures secondaires. De plus. il retourne automatiquement à la station pour nettoyer et sécher à chaud les vadrouilles, afin qu'elles soient désinfectées après chaque séance de nettoyage.

Les commandes pratiques du P8 s'effectuent au moyen de commandes vocales d'Alexa ou de Google Home, et le système fait appel à l'application obode Life pour la programmation, le nettoyage personnalisé et la configuration des zones virtuelles interdites. Il offre également un mode « Ne pas déranger ».

Le P8 est maintenant en vente, et les premiers utilisateurs pourront profiter de promotions et de tarifs spéciaux.

À propos d'obode

obode est une entreprise écoresponsable spécialisée dans la technologie de l'intelligence artificielle des objets qui permet aux travailleurs branchés et occupés d'accéder aux technologies du futur, ce qui leur procure une plus grande liberté et favorise un milieu de vie sain. À la maison, dans le monde qui les entoure, au moyen de solutions d'intelligence artificielle des objets qui combinent élégance et convivialité. Nous voulons aider les gens à gagner du temps précieux grâce à une technologie intelligente qui tient compte de leur univers et améliore leur mode de vie.

https://obodetech.com/

À propos de Midea Robozone Technology

Robozone est une entreprise de haute technologie qui met l'accent sur l'intelligence artificielle, les produits robotisés intelligents et les solutions intelligentes. Entreprise établie à Suzhou ayant des centres de recherche et développement aux États-Unis et en Chine, Robozone dispose d'un portefeuille comprenant de nombreuses marques, notamment Midea et obode, et couvrant plus de 100 marchés mondiaux. Robozone Technology est une filiale de Midea Group.

