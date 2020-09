Voici le Galaxy Z Fold2 5G : Modifiant le visage de l'avenir

« Notre cheminement vers la prochaine génération d'appareils mobiles est pavé d'originalité et d'innovation », a déclaré le Dr TM Roh, président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Avec le lancement du Galaxy Z Fold2 5G de Samsung, nous avons étudié de près les commentaires des utilisateurs pour nous assurer d'apporter les améliorations nécessaires au matériel tout en développant des innovations pour rehausser l'expérience utilisateur. Plus forts des meilleurs partenariats de notre secteur avec Google et Microsoft, nous refaçonnons et redéfinissons les possibilités de l'expérience d'appareil mobile. »

Nouveau design raffiné

Le Galaxy Z Fold2 5G joint un design d'exception audacieux à une ingénierie de pointe afin que vous puissiez l'utiliser tous les jours en toute confiance.

Expériences de contenu complètes et immersives - un écran de couverture Infinity-O de 6,2 po 2 maximise l'utilisation afin que vous puissiez consulter vos courriels, obtenir des itinéraires ou encore visionner votre contenu préféré sans devoir déplier votre appareil chaque fois. Lorsqu'il est déplié, le très grand écran principal de 7,6 po 3 , avec son cadre minimal et son appareil photo avant sans encoche vous garantit une immersion totale avec une fréquence de rafraîchissement adaptable de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluides. Pour une expérience de visionnement d'exception complète, le Galaxy Z Fold2 5G est doté du meilleur son dynamique disponible à ce jour sur un appareil Galaxy, avec un effet stéréo amélioré et un son plus clair 1 dus aux deux haut-parleurs très dynamiques.

Design solide et savoir-faire - Le Galaxy Z Fold2 5G est doté d'un design unifié aux lignes pures qui lui confère un aspect lisse haut de gamme. L'écran principal est dorénavant doté du verre ultramince Samsung, pour un écran de qualité supérieure plus raffiné 1 . Son design repose sur la charnière invisible Hideaway Hinge qui se dissimule complètement dans le corps de l'appareil grâce au mécanisme CAM, permettant ainsi les capacités autonomes 4 qui alimentent de toutes nouvelles expériences en matière de mode Flex 5 . Le Galaxy Z Fold2 5G est également doté de la technologie de balayage. Présentée en premier dans le Galaxy Z Flip, cette innovation permet à l'espace entre le corps et la charnière d'être exempt de poussières et de particules de saleté. Étant donné que le Galaxy Z Fold2 5G est doté d'un design pliable raffiné de troisième génération, l'espace pour la structure de balayage est encore plus étroit que sur le Galaxy Z Flip. Pour ce faire, Samsung a développé une nouvelle technologie de balayage novatrice afin d'obtenir le même niveau de protection dans un espace plus étroit; ainsi, l'appareil est plus mince 1 lorsqu'il est fermé.

Capturez et visionnez comme vous l'entendez

Le concept de format pliable novateur et de design sophistiqué est redéfini grâce à l'expérience mobile unique du Galaxy Z Fold2 5G. Le Galaxy Z Fold2 5G allie le mode Flex5 à la continuité des applications7 afin d'offrir une utilisation étendue1, en passant de l'écran de couverture à l'écran principal et vice versa. Cette flexibilité vous aide à créer ou à visionner un contenu sélectionné en pliant ou dépliant l'appareil.

Un appareil polyvalent et productif - Avec le mode Flex 5 , il est dorénavant facile de saisir du contenu et de l'examiner en temps réel. Avec le mode Capturer vue 8 , nul besoin de quitter l'application Appareil photo; vous pouvez voir la photo ou la vidéo que vous venez de prendre de façon claire ou consulter jusqu'à cinq de vos prises les plus récentes dans la moitié inférieure de l'écran principal et la prévisualisation de votre prise suivante s'affichera dans la moitié supérieure. Vous pouvez aussi développer votre créativité grâce au cadrage automatique 9 . Que vous releviez le tout dernier défi de danse sociale ou mettiez en valeur vos talents culinaires, le Galaxy Z Fold2 5G peut prendre des vidéos en mode mains libres et garder la mise au point du sujet, même lorsqu'il bouge.

Maximisez chaque moment

Le Galaxy Z Fold2 5G aligne la productivité mobile de prochaine génération sur les capacités multitâches avancées grâce à de nouvelles façons intuitives d'interagir. Profitez au maximum de votre journée en personnalisant l'affichage de l'application sur l'écran principal3 de la taille d'une tablette du Galaxy Z Fold2 5G de façon à l'associer à votre style de travail.

Fonctionnement multitâche fluide - Profitez d'une productivité accrue grâce à la fenêtre 13 multi active avancée pour contrôler votre disposition d'écran en toute facilité et flexibilité. Ouvrez plusieurs fichiers provenant de la même application en même temps et visionnez-les côte à côte 14 . Grâce à la barre multifenêtre améliorée 1 , vous pouvez ouvrir jusqu'à trois applications simultanément avec l'intégration de la fonction Paire d'applications 15 et le panneau latéral pour plus de commodité. Avec la fonction glisser-déposer 16 , vous pouvez tout simplement faire glisser un texte, des images et des documents d'une application vers une autre pour un transfert rapide. Vous pouvez aussi effectuer une capture d'écran dans une application et facilement transférer l'image dans une autre grâce à la capture d'écran partagée 17 .

Leadership de Galaxy renforcé par les partenariats stratégiques

Samsung adopte une approche ouverte et collaborative par rapport aux partenariats. Grâce à un partenariat de longue date avec Google, Samsung a établi un écosystème ouvert pour les appareils pliables afin de favoriser les innovations d'expérience utilisateur se rapportant à ces appareils. De plus, un partenariat de confiance avec Microsoft, combiné au matériel perfectionné et à l'expérience de grand écran3 du Galaxy Z Fold2 5G aide les utilisateurs à maximiser leur productivité dans des environnements mobiles.

S'appuyant sur sa tradition de leadership de Galaxy de longue date, Samsung repousse une fois de plus les limites en matière d'innovation et de conception mobiles. Avec le Galaxy Z Fold2 5G, les utilisateurs ont accès à des vitesses ultrarapides grâce à sa compatibilité totale avec la bande de la 5G19. Grâce à la batterie de 4 500 mAh qui dure toute la journée20 et à la recharge ultra rapide21, vous pouvez augmenter l'efficacité de votre batterie et vous concentrer sur le prochain point de votre liste des choses à faire. Le Galaxy Z Fold2 5G offre également une connexion sans fil DeX de Samsung22 pour une productivité avec moins d'encombrement et de fils. Étant donné que la technologie à bande ultra-large (UWB) est intégrée à l'appareil, il est facile et rapide de partager des fichiers, des photos ou des vidéos avec Nearby Share.23

Service privilégié Galaxy Z

Afin de soutenir les clients qui découvrent le design révolutionnaire du Galaxy Z Fold2 5G, Samsung est fière d'offrir l'accès au service privilégié Galaxy Z, un service à la clientèle dédié sur demande conçu spécifiquement pour offrir une expérience d'exception en la matière24. Il est facile de prendre des rendez-vous, d'entrer en contact privé avec des experts et de découvrir comment profiter des expériences uniques offertes par le Galaxy Z Fold2 5G. De plus, quand vous achetez un Galaxy Z Fold2 5G, Samsung vous offre un remplacement d'écran interne hors garantie unique d'une année à compter de la date d'achat, au prix spécial de 199,99 $25. En prenant en charge trois générations de mises à niveau de systèmes d'exploitation Android26, Samsung est vouée à offrir aux utilisateurs du Galaxy Z Fold2 une expérience mobile inédite.

Mise en vente

À partir d'aujourd'hui, le 1er septembre 2020, le Galaxy Z Fold2 5G pourra être précommandé au Canada en versions bronze mystérieux et noir mystérieux pour 2 779,99 $ (prix courant) sur Samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience+ Samsung, partout au pays. Il sera ensuite mis en vente à partir du 18 septembre 2020. Également à compter du 1er septembre 2020 et exclusivement sur Samsung.com/ca_fr, des options de charnière invisible Hideaway Hinge personnalisées seront offertes avec quatre couleurs distinctes : argent métallique, or métallique, rouge métallique et bleu métallique27. Les Canadiens peuvent aussi acheter le Galaxy Z Fold2 5G par l'entremise de Bell Canada à partir du 18 septembre 2020.

Pour les clients qui souhaitent faire l'expérimentation des toutes dernières innovations Galaxy en magasin, veuillez rendre visite à l'une de nos boutiques expérience+ Samsung ou à l'un de nos kiosques Samsung au Canada, dont celui du Centre Eaton à Montréal. Voici les points de vente au détail :

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Centre

Metropolis at Metrotown

Centre Eaton , Montréal

, Montréal Scarborough Town Centre (kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Centre commercial Yorkdale

Pour en savoir davantage sur le Samsung Galaxy Z Fold2 5G, veuillez visiter news.samsung.com/ca ou samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2020, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » du Canada dans le sondage sur la réputation d'entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

Fiche technique du Galaxy Z Fold2 5G Écran Écran principal* - écran AMOLED dynamique QXGA+ 2X de 7,6 po (22.5:18) écran Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373 ppp Écran de couverture** - écran Super AMOLED HD+ de 6,2 po (25:9), 2260 x 816, 386 ppp * Écran principal : Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 7,6 po pour le rectangle complet et de 7,6 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo.

** Écran de couverture Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,2 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo Dimensions et poids Replié : 68,0 x 159,2 x 16,8 mm (charnière) ~ 13,8 mm (fléchissement), 282 g

Ouvert : 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (cadre) ~ 6,0 mm (écran), 282 g Appareil

photo Appareil photo de

couverture Appareil photo pour égoportrait de 10 Mpx : F2.2, Taille de pixels : 1,22 μm, champ de vision : 80˚ Appareil photo

avant Appareil photo pour égoportrait de 10 Mpx : F2.2, Taille de pixels : 1,22 μm, champ de vision : 80˚ Appareil photo

arrière triple Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx : F2.2, Taille de pixels : 1,12 μm, champ de vision : 123˚ Appareil photo grand-angle de 12 Mpx : Technologie Super Speed avec pixels doubles et mise au point automatique, stabilisation d'image optique, F1.8, pixels de : 1,8 μm, champ de vision : 83˚

Appareil photo avec téléobjectif de 12 Mpx : Mise au point automatique à détection de phase, F2.4, stabilisation d'image optique, pixels de : 1,0 μm, champ de vision : 45˚

Double stabilisation d'image optique, zoom optique extérieur 0,5x et zoom optique intérieur 2x, zoom numérique jusqu'à 10x, enregistrement HDR10+, mise au point automatique avec suivi d'objets Processeur d'application Processeur octocœur 64 bits de 7 nm (3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,80 GHz) Mémoire Mémoire vive de 12 Go et stockage interne de 256 Go (UFS3.1)**

** La capacité de stockage réelle peut dépendre du logiciel préinstallé Batterie Double batterie de 4 500 mAh (type)* * Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, des données et autres. Les résultats peuvent varier. La capacité nominale (minimale) est de 4 365 mAh Recharge Charge rapide compatible avec

partage d'énergie** câblé et sans fil* * La fonction de partage câblé compatible avec QC2.0 et recharge rapide adaptative, la recharge sans fil est compatible avec le Partage d'énergie WPC et PMA

** Sont limitées aux téléphones intelligents Samsung ou aux autres marques compatibles avec recharge sans fil WPC Qi, tels que la gamme Galaxy S20 5G, la gamme S10, la gamme S9, la gamme S8, les gammes S7, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, ainsi qu'aux appareils vestimentaires tels que Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, oreillettes Galaxy Buds+ et oreillettes Galaxy Buds. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d'autres marques. Il peut altérer la réception d'appels ou les services de données, en fonction de votre environnement réseau. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le Partage d'énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d'autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. Il peut altérer la réception d'appels ou les services de données, en fonction de votre environnement réseau Système d'exploitation Android 10 Réseau [LTE]*: MIMO 4x4 amélioré, 4CA, LAA, LTE Cat.20

- téléchargement jusqu'à 2 Go/s, téléversement jusqu'à 200 Mo/s [5G]**: 5G NSA Sub6

* La vitesse réelle peut varier selon l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur ** L'appareil est compatible avec la technologie 5G et nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur Connectivité [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80 MIMO, 1024-QAM [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0m (LE jusqu'à 2 Mbit/s), USB Type-C, NFC, Localisation (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Bande ultra grand-angle]

* La couverture de Galileo et de BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être offert pour certains pays Carte SIM Une carte SIM Nano

* Carte SIM en sus. La disponibilité peut varier en fonction du pays et de l'opérateur de télécommunications Paiement (Samsung Pay) Cartes de crédit et cartes débit : prise en charge des

cartes de membre, cartes-cadeaux, cartes de transport, service de points de récompense MST ou NFC

* Disponible dans certains pays. Les solutions de paiement et les fonctions offertes peuvent varier en fonction de pays, de l'opérateur de télécommunications et des fournisseurs de services Capteurs Capteur d'empreintes digitales capacitif (sur le côté), accéléromètre, Baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de luminosité Authentification Type de verrouillage : Modèle, NIP, mot de passe

Type de verrouillage biométrique : Capteur d'empreintes digitales*, reconnaissance des visages

* Le Galaxy Z Fold2 5G est muni d'un capteur d'empreintes digitales capacitif sur le côté Son Haut-parleurs stéréo Son ambiophonique avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital et Dolby Digital Plus inclus).

Prise en charge UHQ 32 bits et DSD64/128*, PCM : Jusqu'à 32 bits, DSD : DSD64/128

Formats de lecture audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF * La lecture en format DSD64 et DSD128 peut être limitée en fonction du format des fichiers Vidéos Format de lecture audio : MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Connexion au téléviseur : Sans fil : Smart View (fonction Screen Mirroring 1080p à 30 ips)/Avec fil : prend en charge une connexion DisplayPort vers USB de type C. Prend en charge la sortie vidéo au moyen d'un adaptateur HDMI. (DisplayPort UHD 4K à 60 ips) Sécurité Protection Knox : surveillance et protection en temps réel.

Prévention des virus et des logiciels malveillants. (Optimisé par McAfee)

Dossier sécurisé : espace sécurisé sur l'appareil permettant de garder le contenu comme les applications, les photos et les vidéos protégées par la numérisation d'empreintes

* Les fournisseurs de logiciels de prévention des virus et des logiciels malveillants peuvent varier selon votre pays. La disponibilité peut varier en fonction du marché et de l'opérateur de télécommunications Couleurs [Couleur essentielle]

noir mystérieux, bronze mystérieux



[Personnalisation de la couleur de la charnière - Exclusive par l'intermédiaire de Samsung.com/ca] argent métallique, or métallique, rouge métallique, bleu métallique Contenu de la boîte Galaxy Z Fold2 5G, câble de données, adaptateur de voyage, éjecteur, guide de démarrage rapide, feuillet de Service privilégié Galaxy Z, feuillet sur l'histoire de la marque

* Il est possible que toutes les fiches techniques et descriptions fournies aux présentes diffèrent des fiches techniques et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d'apporter des changements à cette page et aux présentes, y compris, sans s'y limiter, aux fonctionnalités, caractéristiques, spécifications, à l'interface utilisateur graphique, aux images, vidéos, avantages, au design, au prix, aux composants, à la performance, disponibilité, aux capacités, et à toute autre information, sans préavis

_______________________________________________ 1 Par rapport au Galaxy Fold 2 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,2 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo 3 Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 7,6 po pour le rectangle complet et de 7,6 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo 4 Le Galaxy Z Fold2 5G tient sans support de 75 à 115 degrés; il se peut que les utilisateurs remarquent une plage d'angles plus étendue, selon l'environnement et le cas d'utilisation 5 Le mode Flex est soutenu par les applications natives de Samsung (Appareil photo, Appel vidéo, Galerie, Lecteur vidéo, Horloge, Calendrier) et celles de partenaires tiers, dont YouTube, Google Duo et d'autres à venir 6 La personnalisation de la charnière sera offerte en ligne à Samsung.com/ca_fr à compter du 1er septembre 2020. La livraison peut prendre jusqu'à 4-5 semaines à compter du moment où vous passez votre commande d'appareil avec charnière personnalisée 7 Certaines applications tierces peuvent ne pas prendre en charge la continuité des applications 8 Le mode capturer/visionner est également disponible lorsque l'appareil est entièrement déplié. Pour l'utiliser, appuyez sur « Mode capturer/visionner » situé sur la partie supérieure droite de l'interface utilisateur de l'IU de l'appareil photo 9 Lorsque plus de trois personnes sont détectées, l'appareil effectue un zoom arrière. Les appareils photo avant (grand-angle) et arrière (ultra grand-angle) sont disponibles. La distance de suivi est d'environ 1,5 à 2,5 m. Cet algorithme d'apprentissage artificiel détecte le visage et le corps humains afin de suivre le mouvement du sujet 10 Le Galaxy Z Fold2 5G ne prend pas en charge l'enregistrement vidéo en 8K (4K max) 11 La fonction Capture unique capture des images et des vidéos allant jusqu'à 15 secondes 12 Seulement pour l'appareil photo arrière à grand-angle 13 Les utilisateurs peuvent également utiliser la fenêtre multi active sur l'écran de couverture avec deux fenêtres séparées horizontalement. Certaines applications tierces peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre multi active 14 Actuellement offert avec trois applications natives, dont Samsung Notes, Internet, Myfiles et les applications Office dans Microsoft 365. (Actuellement non disponible entre différentes fonctions) 15 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fonction Paire d'applications 16 La fonctionnalité glisser-déposer fonctionne pour certaines applications, dont des applications natives de Samsung comme Galerie, Internet, Message, Myfiles, Samsung Notes et d'autres comme les applications Office dans Microsoft 365, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Gmail, Chrome, Google Maps 17 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la capture d'écran partagée 18 Disponible avec 11 applications natives de Samsung dont Message, Contacts, Téléphone, Myfiles, Internet, Calendrier, Horloge, Appel vidéo, Reminder, Calculatrice, AR zone, les applications Google comme YouTube, Gmail, Google Maps, les applications Microsoft dont Microsoft Outlook et d'autres applications tierces comme Spotify 19 L'appareil est compatible avec la technologie 5G et nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur 20 Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, des données et autres. Les résultats peuvent varier 21 Lorsque vous utilisez le chargeur et le câble inclus 22 La connexion sans fil DeX de Samsung est offerte uniquement sur les téléviseurs intelligents qui prennent en charge la duplication de l'écran téléphonique. (Pour une expérience optimale, utilisez les téléviseurs intelligents Samsung lancés en 2019 ou plus tard.) 23 La disponibilité de Nearby Share peut varier selon le marché ou l'opérateur de télécommunications. Pointez pour partager entre les appareils Samsung Galaxy qui prennent en charge la technologie à bande ultra-large (UWB) 24 Pour de l'assistance en tout temps par clavardage en direct, consultez www.samsung.com/ca_fr/GalaxyPremierService . Le Centre d'assistance Galaxy Z est également disponible de 9 h à 21 h, HNE au 1 888 970-FOLD 25 Remplacement de l'écran interne hors garantie dans l'année suivant l'achat au prix spécial de 199,99 $ (taxes admissibles en sus) si vous achetez votre Galaxy Z Fold2 5G avant le 31 mars 2021. Un remplacement d'écran interne admissible peut coûter jusqu'à 1 000 $ CA, taxes applicables en sus. Des conditions et des limitations s'appliquent. Consultez les conditions de l'offre sur https://www.samsung.com/ca_fr/support/galaxy-fold-premier-service/ pour plus de précisions 26 La disponibilité des mises à niveau et caractéristiques du système d'exploitation Android peut varier selon l'appareil et le marché. Le programme de mise à niveau dépendra de facteurs, incluant, entre autres, la complexité de la mise à niveau, le modèle, la part de marché et plus 27 Si vous avez commandé un appareil Galaxy Z Fold2 5G avec l'option de charnières personnalisées (SM-F916WDKAXAC, SM-F916WSKAXAC, SM-F916WBKAXAC, SM-F916WRKAXAC, SM-F916WDNAXAC, SM-F916WSNAXAC, SM-F916WBNAXAC et SM-F916WRNAXAC), la livraison peut prendre de 4 à 5 semaines à partir du moment où la commande est passée. La date et l'heure exactes de la livraison ne sont pas garanties. L'information de repérage sera disponible une fois votre commande expédiée

