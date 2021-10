Voici la version cinq de Spider Impact -- Adaptez et réalisez votre stratégie!

WASHINGTON, 20 octobre 2021 /CNW/ - Spider Strategiesa présenté aujourd'hui la version cinq de Spider ImpactMD, renforçant ainsi son engagement à permettre aux organisations d'adapter et d'exécuter rapidement leur stratégie commerciale dans le contexte de changements continus sans précédent du marché. Spider Impact est la solution de logiciel-service de Spider Strategies qui harmonise les indicateurs de rendement clés (IRC) et les initiatives de l'organisation à la stratégie, mobilise les employés pour stimuler le rendement, personnalise l'accès au contenu et aux données, simplifie les réunions de la haute direction et fournit un solide soutien décisionnel.

« Ce dont nous sommes les plus fiers dans cette nouvelle version, ce sont les avantages que Spider Impact offre aux organisations qui modifient leurs stratégies en fonction de l'évolution du milieu de travail et des besoins du marché afin de s'adapter et de survivre », a déclaré Conor Crimmins, fondateur et chef d'exploitation de Spider Strategies.

Principaux avantages de Spider Impact :

Exécution de la stratégie Assurez l'harmonisation stratégique en transmettant la stratégie à tous les membres de votre organisation, ce qui permettra aux employés de voir la façon dont leur rôle contribue à l'atteinte des objectifs globaux.

Assurez l'harmonisation stratégique en transmettant la stratégie à tous les membres de votre organisation, ce qui permettra aux employés de voir la façon dont leur rôle contribue à l'atteinte des objectifs globaux. Initiatives stratégiques Visualisez l'incidence de vos initiatives stratégiques sur le rendement de l'entreprise, repérez rapidement les initiatives qui affichent un mauvais rendement ou qui sont inefficaces, et transférez rapidement le budget et les ressources aux initiatives optimisées pour obtenir les résultats souhaités.

Visualisez l'incidence de vos initiatives stratégiques sur le rendement de l'entreprise, repérez rapidement les initiatives qui affichent un mauvais rendement ou qui sont inefficaces, et transférez rapidement le budget et les ressources aux initiatives optimisées pour obtenir les résultats souhaités. Réunions réinventées À l'aide des séances d'information sur Spider Impact, transformez chaque réunion en une interaction de prise de décisions axée sur les données sans avoir besoin d'une préparation longue ou de rapports coûteux sur papier.

À l'aide des séances d'information sur Spider Impact, transformez chaque réunion en une interaction de prise de décisions axée sur les données sans avoir besoin d'une préparation longue ou de rapports coûteux sur papier. Veille stratégique Gérez l'exploitation conformément à la stratégie organisationnelle. L'analyse détaillée des données et les visualisations stratégiques sont reliées dans le nouveau module d'ensembles de données de Spider Impact, ce qui aide à améliorer la prise de décisions et à fournir un soutien décisionnel.

Gérez l'exploitation conformément à la stratégie organisationnelle. L'analyse détaillée des données et les visualisations stratégiques sont reliées dans le nouveau module d'ensembles de données de Spider Impact, ce qui aide à améliorer la prise de décisions et à fournir un soutien décisionnel. Gouvernance et sécurité des données La gouvernance et la sécurité avant-gardistes des données de Spider Impact vous permettent de personnaliser l'accès aux données sur le rendement, adapté à chaque personne au sein de l'organisation.

« Notre façon de travailler a changé, a déclaré M. Crimmins. Au cours de la dernière année, nous avons tous été témoins des conséquences liées à l'incapacité d'adapter les stratégies commerciales aux changements du marché. Spider Impact contribue à mettre entre les mains des gens les données et les renseignements dont ils ont besoin pour que leur utilisation soit rapide, simple et compréhensible. »

Pour en savoir plus sur Spider Impact ou Spider Strategies, consultez le https://www.spiderstrategies.com/.

À propos de Spider Strategies

L'objectif de Spider Strategies est simple : créer un logiciel qui facilite le travail. Spider Strategies aide ses clients à atteindre leur meilleur rendement stratégique grâce à un logiciel de gestion du rendement intuitif, puissant et indépendant de la méthodologie. Spider Strategies est une société privée américaine constituée au Minnesota et soutenue par un réseau de partenaires et de revendeurs à travers le monde.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Barb Mard, [email protected], 612 444-3188, spiderstrategies.com

