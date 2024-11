Voici la collection Coriolis™ par Riobel® : le luxe rencontre l'innovation dans le design des salles de bains

La collection Coriolis

Chez House of Rohl, nous croyons que chaque maison doit raconter une histoire -- une définit par le savoir-faire, l'origine et une passion du détail. Cette philosophie est au cœur de notre nouvelle collaboration avec notre client principal, EMCO Corporation : la collection Riobel Coriolis. L'ingénierie rencontre le talent artistique pour offrir une gamme de toilettes qui élève et améliore le quotidien et, ensemble, avec les autres marques de House of Rohl, offrent d'innombrables possibilités de design pour la salle de bain, » a déclaré Luc Lefebvre, vice-président et directeur général chez House of Rohl Canada.

Originaire du Québec, Riobel, acclamé pour son esprit audacieux, créatif, combine panache européen et instinct nord-américain. La collection Coriolis est une parfaite représentation de cela, mettant en vedette des designs modernes et épurés qui offrent forme et fonction. Inspirée des forces dynamiques de mouvement et équilibre, cette collection redéfinit l'expérience de la salle de bains pour en faire un espace de luxe discret.

La collection Coriolis inclut trois modèles, chacun conçu afin de répondre aux plus hauts standards de style et de performance :

Coriolis Kilo

Design haut de gamme avec un siphon à jupe

Toilette monobloc, hauteur standard

Siège allongé avec siège de toilette détachable qui facilite le nettoyage

Siège et couvercle de toilette à fermeture lente

1,28 gpf/4,8 lpf (conforme à Watersense)

Prix 1 800 $

Coriolis Deca

Design moderne avec un siphon à jupe

Toilette monobloc, hauteur de chaise

Vortex Flush pour une performance optimisée

Conformité ADA

Siège allongé avec siège et couvercle de toilette à fermeture lente

1,28 gpf/4,8 lpf (conforme à Watersense)

Prix 1 200 $

Coriolis Centi

Design transitionnel avec siphon exposé

Toilette monobloc, hauteur de chaise

Conformité ADA

Siège allongé avec siège et couvercle de toilette à fermeture lente

1,28 gpf/4,8 lpf (conforme à Watersense)

Prix 829 $

Chaque modèle est conçu avec une ingénierie précise, assurant une fonctionnalité continue et une performance avancée. Les principales caractéristiques de la collection sont les suivantes : une technologie de chasse d'eau Vortex Flush, la conformité aux normes ADA et des systèmes de nettoyage sans effort, rendant ces toilettes aussi pratiques que luxueuses.

La collection Coriolis est désormais disponible dans les salles de montre, y compris EMCO, Noble Québec, Noble Atlantic, Noble British Columbia et Universal Supply, permettant aux propriétaires, designers et architectes d'explorer l'approche inégalée de Riobel pour l'expérience des salles de bains.

À propos de House of RohlMD

House of RohlMD est un portefeuille de sept marques de décor de luxe provenant des quatre coins du monde qui vous permet de raconter le chef d'œuvre de votre propre vie : RiobelMD Perrin & RoweMD, ShawsMC, Victoria + AlbertMD , ROHLMD, EMTEKMD et Schaub. Chaque marque possède sa propre histoire qui reflète artisanat, la provenance et la passion pour donner naissance à des collections intemporelles. Ensemble, elles insufflent à votre cuisine et à votre salle de bain une richesse exceptionnelle ancrée dans la tradition, l'innovation et le design. The House of Rohl et son portefeuille de marques font partie de Fortune Brands Innovations, Inc (NYSE: FBIN).

À propos de RiobelMD

Originaire du Québec, Riobel combine panache européen et instinct nord-américain. Design et ingénierie travaillent de concert et s'unissent avec brio, innovation et ingéniosité. Formes géométriques et angles architecturaux caractérisent ces collections primées intemporelles. C'est le luxe conçu pour la vraie vie. La plomberie et la robinetterie de Riobel sont conçues et pensées au Canada et combinent des technologies avancées avec un style, une forme et une fonctionnalité exceptionnels.

Pour plus d'information sur la collection Coriolis, contactez :

Shannon Powell - Zeno Group

[email protected]

