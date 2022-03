Après 43 ans, l'Association canadienne de la paie opte pour un nouveau nom qui témoigne de son engagement à répondre aux besoins changeants des professionnels de la paie et à assurer le bien-être des entreprises au pays

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - L'Association canadienne de la paie, la référence en matière de service de paie au Canada, annonce aujourd'hui qu'elle portera désormais le nom d'Institut national de la paie.

Depuis plus de 40 ans, l'Association canadienne de la paie aide les professionnels de la paie à mener des carrières enrichissantes, offre une expertise essentielle aux entreprises pour les aider à réduire les risques en lien avec la conformité et à augmenter leur productivité, et travaille aux côtés des gouvernements dans le façonnement de la législation. Elle a ouvert la voie à la profession de la paie entre autres en instaurant les seules accréditations dans le domaine de la paie au pays, lesquelles constituent la référence pour l'excellence et les connaissances au sein des professionnels de la paie. L'Association a également créé la Semaine nationale de la paie et la Ligne Info sur la paie, service très apprécié sur la conformité et assuré par des spécialistes en service de paie.

« Nous sommes fiers de nos réalisations, affirme Peter Tzanetakis, président de l'Institut national de la paie. Ce changement reflète la façon dont la profession de la paie est perçue aujourd'hui, et ce, en raison de ce succès. Il n'y a pas si longtemps, le service de paie était considéré comme une tâche administrative que n'importe qui pouvait accomplir. Aujourd'hui, la gestion de la paie est reconnue comme une carrière nécessitant une formation, une expertise et un investissement. Le service de paie est au cœur du bon fonctionnement des entreprises. En tant qu'Institut national de la paie, nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins changeants de la profession et des entreprises au pays. »

L'Institut compte plus de 40 000 membres ayant accès à une myriade d'avantages, allant du perfectionnement professionnel à des formations supérieures dispensées en ligne et en personne, en passant par des occasions de réseautage, de la recherche innovante et la diffusion d'informations essentielles sur la conformité.

« En tant qu'Institut national de la paie, nous resterons dévoués à nombre de nos valeurs fondamentales, tel que faire rayonner la profession, en façonner l'avenir et de la rendre essentielle au bien-être à court et à long terme de chaque entreprise au Canada, explique Sherisse Mason, présidente du conseil d'administration de l'Institut national de la paie. Cela dit, ce changement s'accompagne d'une promesse, celle de continuer à évoluer et à innover. De mener la profession vers l'avenir en fournissant une expertise essentielle qui contribue au bon fonctionnement des entreprises, en plaidant auprès des gouvernements pour qu'ils réduisent le fardeau administratif lié à la gestion de la paie et en créant une communauté de membres encore plus engagée. »

Pour atteindre cet objectif, l'Institut continuera d'investir dans de nouveaux services aux membres, dans la recherche et dans des initiatives de défense des intérêts auprès des gouvernements tout au long des années 2022 et 2023. Une nouvelle plateforme de perfectionnement professionnel pour aider les membres à réussir à toutes les étapes de leur carrière, des ressources révolutionnaires en matière de conformité, de nouvelles recherches et de nouveaux outils pour le bien-être financier, ainsi que des programmes de sensibilisation du public conçus pour mettre à l'honneur la véritable valeur du service de paie, voilà quelques-uns des éléments que l'Institut propose.

« Ces investissements sont indispensables au succès de notre nouvelle marque, ajoute M. Tzanetakis. C'est assez facile de changer de nom. Ce qui compte vraiment, par contre, ce sont nos actions. En tant qu'Institut national de la paie, nous continuerons de valoriser l'innovation qui a toujours été au cœur de notre succès. Avec le concours du conseil d'administration, des conseils régionaux, des sections locales, des experts en la matière, des membres et des principaux fournisseurs de logiciels et de services de paie, nous prévoyons continuer d'accélérer le pas et de rendre l'adhésion plus essentielle que jamais à la santé de chaque entreprise au pays. »

À propos de l'Institut national de la paie

L'Institut national de la paie fait la promotion du service de paie au Canada comme élément vital à une économie prospère, en établissant LA norme professionnelle d'excellence et en partageant son expertise. Nous fournissons l'expertise, les connaissances et les ressources dont 40 000 professionnels de la paie ont besoin pour développer leur potentiel, dont 1,5 million d'employeurs dépendent pour le paiement annuel de 1,06 milliards de dollars en salaires et avantages imposables, et dont les administrations publiques dépendent pour recevoir 364 milliards de dollars en retenues obligatoires servant à financer des programmes essentiels chaque année. Les accréditations accordées par l'Institut sont reconnues comme la référence en matière d'expertise et de professionnalisme, et les seules de ce type pour le service de paie au pays.

