Voici Gvota - La start-up montréalaise qui perturbe l'industrie du déménagement

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Stressés par votre déménagement imminent ? Gvota.ca peut vous aider à éviter tous les ennuis nécessaires afin de réunir l'efficacité et le déménagement agréable. Situé à Montréal, ce service en ligne gratuit est une manière révolutionnaire de l'engagement des déménageurs. Il unit les Québécois et l'industrie locale du déménagement sous le même toit appelé Gvota.

Seul durant l'été 2018, Gvota a aidé plus de 1800 familles dans la Région Métropolitaine de Montréal avec leur déménagement en recueillant 97.3% de commentaires positifs.

Cette plateforme perturbe l'industrie du déménagement grâce à ces trois facteurs principaux : les prix, les rétroactions et la commodité.

Prix - Gvota offre un marché compétitif où les déménageurs se concurrencent pour gagner votre projet. Vous publiez une seule demande de déménagement et recevez plusieurs soumissions de la part de déménageurs vérifiés. Une compétition ouverte aide à baisser les prix et améliore la qualité du service.

Rétroactions - La plateforme collectionne de manière indépendante les commentaires des clients chaque fois qu'un déménagement est complété. D'un côté, cela permet aux gens de prendre des décisions informées lorsqu'ils choisissent leur déménageur. De l'autre côté, ça encourage les déménageurs à fournir leur meilleur afin d'obtenir des commentaires positifs sur Gvota.

Commodité - Gvota est un service complètement confidentiel et sans aucune obligation. Il est créé pour une utilisation facile. Il ne suffit que de quelques minutes pour publier une demande de déménagement sur le site web et attendre tranquillement aux soumissions. Pas d'appel, pas de dérangement ! Toutes les soumissions soumises utilisent le même formulaire. Cela permet de comparer facilement des prix et des services ainsi que d'éviter les frais cachés.

En perturbant l'industrie du déménagement par les prix, les rétroactions et la commodité, Gvota deviendra rapidement la première étape pour un déménagement au Québec. Utilisez et vérifiez vous-même ce service gratuit révolutionnaire, et aidez Gvota à améliorer et à faciliter le déménagement.

Pour plus d'informations, visitez https://www.gvota.ca

