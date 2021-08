La gamme de teintes vous offre la possibilité de créer divers styles audacieux, mais ce n'est pas tout pour ce qui est de l'effet saisissant. Le rouge à lèvres au beurre végétalien nourrissant Epic Kiss de KVD Beauty se décline dans 15 teintes inclusives au fini brillant et agréable. Le rouge à lèvres est offert dans des teintes à la fois audacieuses et conviviales et des nuances inattendues pour épater la galerie. Faites sensation avec les rouges intenses ROLE BREAKER et MADAM PRESIDENT, ou une teinte bleu foncé BLUEPINK.

Les autres nuances sont : SHEDEFINED, WOMANKIND, LOLITA, FINE THANK YOU, THE FEMALE GAZE, NEXT WAVE, ZINE QUEEN, ECOFEMINIST, GRRROWL, BOTH/AND, et UPSPEAK

Fabriqué à 80 % de matériaux recyclés, le boîtier blanc bosselé élégant se distingue de plusieurs façons dans votre trousse de maquillage.

Pour présenter le nouveau rouge à lèvres, KVD Beauty s'associe à de véritables pionnières qui ouvrent la voie dans leurs industries respectives, notamment Miryam Lumpini, directrice mondiale, Art du tatouage à KVD Beauty, et l'ambassadrice artistique mondiale Veritas pour KVD Beauty, Anthony Nguyen, qui a créé l'image de la campagne.

« Les rouges à lèvres au beurre végétalien nourrissant Epic Kiss sont si audacieux et vibrants que j'ai voulu les jumeler à une vision graphique pour créer un impact puissant qui fait véritablement sensation. L'éclairage était également sombre et morose, alors je voulais ajouter une touche glam punk. » Anthony Nguyen, ambassadrice artistique de Global Veritas, KVD Beauty - @anthonyhnguyenmakeup

« J'ai été honorée lorsque KVD Beauty m'a demandé de me joindre à ces créateurs incomparables pour sa nouvelle campagne de rouge à lèvres au beurre végétalien nourrissant Epic Kiss. Je crois fermement au dicton « qui ne risque rien n'a rien » qui m'a inspiré et a façonné ma façon de vivre. J'ai grandi dans la campagne suédoise où j'étais probablement la seule fille noire à y habiter, jamais je n'aurais imaginé que mon parcours me mènerait à ce moment extraordinaire de ma vie. Je suis tout à fait passionnée dans ce que je fais et je peux exprimer ma créativité, j'espère inspirer les autres autour de moi, comme mon fils, encore bébé, à grandir en sachant qu'il n'y a pas de règles pour définir votre rôle et votre but dans la vie, et à prendre des risques pour réaliser leurs rêves. » Miryam Lumpini, directrice mondiale de l'art du tatouage à KVD Beauty - @miryamlumpini

« J'ai toujours cru que ma voie était toute tracée d'avance : aller à l'école, obtenir mon diplôme, puis obtenir un bon emploi. Or je ne ressemble pas du tout au type de mannequin traditionnel et je n'aurais jamais pensé que la profession de mannequin était une voie réaliste pour moi. Mais j'ai pris un risque, et quand j'ai finalement décidé d'arrêter de faire ce que je croyais devoir faire et que j'ai 'enfreint les règles', c'est alors que j'ai connu le bonheur. Je suis une femme pulpeuse à la peau foncée et j'aime le fait que je puisse me présenter comme je suis; les autres femmes qui ont leur propre beauté unique devraient avoir les mêmes possibilités de l'exprimer. » Akesha Murray, mannequin - @akeshamurray

Étant métisse, j'ai eu de la difficulté avec mon identité et je n'ai jamais connu le sentiment d'appartenance à une communauté. En vieillissant, j'ai développé ma confiance en moi et j'ai appris à aimer les qualités qui me rendent unique. Peu importe qui vous voulez être, ne vous laissez pas entraîner dans la course au meilleur. Personne ne me considère vraiment comme transgenre, je vis ma vie comme je veux et j'espère pouvoir inspirer d'autres personnes comme moi à faire de même. » Ren Spriggs, mannequin - @renbeep

Le rouge à lèvres au beurre végétalien nourrissant Epic Kiss de KVD Beauty (22 $) sera offert en ligne à compter du 1er août à KVDBeauty.com, Ulta.com et Sephora.com et en magasin chez Ulta et Sephora.

À PROPOS DE KVD BEAUTY :

KVD Beauty signifie Kara, Veritas, Decora -Valeur, vérité, beauté - parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons un maquillage à pigments élevés et haute performance inspiré de l'art du tatouage, comme notre traceur pour les yeux primé Tattoo Liner, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté du traceur liquide pour les yeux. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et développé sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes les champions de l'art sous toutes ses formes, pas seulement du maquillage. Nous célébrons l'individu par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire jaillir votre véritable beauté.

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores et KVD Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, São Paulo, Sydney et Singapour.

