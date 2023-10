Soutenue par l'expertise de plus de 30 ans de CIBT en matière de voyages, Entriva est conçue pour simplifier la planification des voyages à l'échelle mondiale.

NEW YORK, 12 octobre 2023 /CNW/ - CIBT, le principal fournisseur mondial de services de voyage en matière de visa et d'immigration, annonce aujourd'hui une nouvelle marque, Entriva, une solution de voyage numérique unique qui permet aux voyageurs de vivre une expérience de voyage en matière de visa et de passeport simple et sans stress. Entriva offre des services de voyage à plus de 190 destinations.

Entriva arrive à un moment où le nombre de voyages à l'échelle mondiale augmente, en hausse de plus de 200 % par rapport à 2022, et où les voyageurs font face à des défis complexes quant à la planification des voyages, notamment pour l'obtention des documents nouveaux et obligatoires, comme des cartes d'entrée et des visas. Les pays adoptent rapidement de nouvelles exigences d'entrée, ce qui peut être difficile pour les voyageurs, ce qui entraîne souvent de la frustration ou l'annulation de plans de voyage.

Entriva s'appuie sur les plus de 30 ans d'expérience de CIBT dans la prestation de services de voyage et d'immigration pour 75 % des entreprises du palmarès Fortune 500, des voyageurs d'affaires, des entreprises de gestion de voyages à l'échelle mondiale et de la clientèle de haut niveau. « Entriva n'est pas seulement une technologie. Entriva est un mouvement visant à apporter simplicité et tranquillité d'esprit à l'ensemble d'un marché de voyageurs qui ont du mal à trouver une solution pour se préparer au voyage », a déclaré Marc Kaplan, chef de la direction de CIBT.

L'introduction d'Entriva simplifie le processus de planification des voyages et de demande de visa, permettant aux voyageurs de « mieux respirer et de mieux voyager », éliminant ainsi le stress lié aux exigences de voyage internationales complexes. « Des recherches exclusives nous ont montré que les voyageurs subissent généralement des niveaux de stress élevés lorsqu'ils planifient et préparent des voyages internationaux, a déclaré Raksa Nazryk, chef de produit, CIBT et présidente, Entriva. Les voyageurs décrivent l'expérience idéale en matière de documents de voyage comme une expérience qui apaise l'anxiété et renforce l'enthousiasme du voyage. S'appuyant sur l'expertise de CIBT, la conception d'Entriva pour le public consommateur a été une évolution naturelle pour l'entreprise. »

Les technologies de pointe, la présence mondiale, les connaissances exclusives et l'accès en temps réel aux exigences du pays sont au cœur de la capacité d'Entriva à fournir des services de préparation de voyage transparents, sûrs et rentables. Une expérience numérique simple réduit le temps de demande et le nombre de formulaires requis. De plus, un compte Entriva personnalisé offre un accès pratique à la planification des déplacements et aux mises à jour sur l'état des déplacements. Les experts en voyages d'Entriva sont disponibles tout au long du processus de demande, et toutes les demandes sont validées par une combinaison d'experts en direct et de technologie brevetée avant la soumission.

Pour commencer aujourd'hui ou pour de plus amples renseignements, veuillez visiter Entriva.com ou envoyer un courriel à [email protected].

