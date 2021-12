RIVER FALLS, Wisconsin, 13 décembre 2021 /CNW/ - Fiberstar, Inc., chef de file des fibres d'agrumes très performantes, lance de nouvelles solutions sans méthylcellulose pour créer des substituts de viande à étiquette épurée. « Ce lancement survient à un moment où les fabricants de produits alimentaires se démènent pour trouver des moyens d'améliorer la texture des substituts de viande, en plus de l'étiquetage des aliments, a déclaré John Haen, président et chef de la direction. De nombreuses options d'étiquette épurée sur le marché présentent des inconvénients, allant de la complexité de la fabrication à l'acceptation par les consommateurs. » Pour cette raison, Fiberstar a présenté sa nouvelle génération de fibres d'agrumes texturées Citri-Fi® TX20, qui peut être utilisée avec des protéines végétales spécifiques comme la pomme de terre ou le canola pour produire des analogues de viande sans méthylcellulose.

Boîte à outils pour la formulation d'étiquettes épurées pour les substituts de viande

Depuis l'essor des produits d'origine végétale, les entreprises cherchent des solutions de rechange à la méthylcellulose. En même temps, les acteurs du marché se rendent compte qu'il n'existe pas de substitution individuelle. Par conséquent, Fiberstar a créé une boîte à outils de solutions sans méthylcellulose pour les substituts de viande qui répond à une gamme d'exigences en matière de produits. Le nouveau Citri-Fi TX20, qui offre une certaine fermeté, un pouvoir d'épaississement et une texture ressemblant à celle de la viande, est un instrument clé de cette boîte à outils. « Nous desservons une variété de clients, de ceux qui ont besoin d'options sans allergènes à ceux qui essaient de créer des produits plus sains sans noix de coco ou graisse de palme, a expliqué M. Haen. Ces protéines végétales travaillent en synergie avec le Citri-Fi pour créer une texture semblable à la viande, un goût succulent et le mordant auxquels les clients s'attendent. »

En outre, dans cette boîte à outils se trouve la gamme standard de fibres d'agrumes Citri-Fi 100 qui, une fois liées à l'eau, produisent une émulsion créant la texture juteuse. Utilisées dans ces nouvelles solutions sans méthylcellulose, elles offrent des avantages supplémentaires, notamment une stabilité à la chaleur et à la congélation/décongélation. Les produits Citri-Fi sont dérivés d'agrumes de manière durable. Ce procédé exempt de modifications chimiques donne un produit riche en fibres contenant des quantités égales de fibres solubles et insolubles, ce qui lui confère une fonctionnalité supérieure à celle d'autres fibres végétales similaires sur le marché.

Autres avantages des fibres d'agrumes

Les nouvelles solutions sans méthylcellulose de Fiberstar ont des étiquettes épurées et n'ont pas de numéro électronique. Les options d'étiquetage comprennent la fibre d'agrumes, la pulpe d'agrumes séchée ou la farine d'agrumes. Citri-Fi est certifié sans allergène, sans gluten et sans organisme génétiquement modifié (OGM).

« L'équipe de recherche et de développement continuera de mettre au point de nouvelles solutions d'étiquettes épurées à l'aide de notre technologie des fibres d'agrumes, a déclaré Brock Lundberg, Ph. D., président de la recherche et du développement et des applications alimentaires. Notre expertise de longue date et la souplesse de notre équipe technique raccourcissent le temps de mise sur le marché de nos clients, ce qui nous distingue des autres membres de l'industrie. »

À propos de Fiberstar, Inc. Fiberstar, Inc.www.FiberstarIngredients.com est une société privée de biotechnologie innovante qui vise à améliorer la performance alimentaire en fabriquant et en commercialisant des ingrédients alimentaires végétaux à valeur ajoutée. Sa marque principale, Citri-Fi®, est une fibre d'agrumes naturelle et très performante produite de façon durable à partir d'agrumes. Le processus physique, qui est exempt de modifications chimiques, crée des capacités de rétention d'eau élevée et d'émulsification épurée qui profitent à la viande, aux produits laitiers, à la boulangerie, aux vinaigrettes, aux sauces, aux aliments congelés, aux boissons, aux aliments pour animaux de compagnie, aux substituts de produits laitiers et aux substituts de viande. Citri-Fi est reconnu comme étant sans danger (G.R.A.S.), non allergène et sans OGM, et n'a pas de numéro électronique. Fiberstar, dont le siège social est situé à River Falls, au Wisconsin, et qui exploite des usines en Floride et au Wisconsin, vend ses produits dans plus de 65 pays.

Personne-ressource :

Jennifer Stephens

[email protected]

