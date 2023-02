À l'échelle nationale, une résidence typique d'un million de dollars compte en moyenne 3,2 chambres à coucher, 2,6 salles de bain et près de 1800 pieds carrés de surface habitable

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - En examinant ce qu'un budget d'environ 1 000 000 $, à 50 000 $ près, permet d'acheter dans les principaux marchés canadiens du logement, Royal LePage a déterminé que la maison moyenne au Canada, évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ en décembre 2022, comptait 3,2 chambres à coucher, 2,6 salles de bain et 1 763 pieds carrés de surface habitable, tout type de propriétés confondu. Les données pour ce rapport ont été fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la société sœur de Royal LePage et une entreprise chef de file dans le domaine de l'évaluation immobilière au Canada.

Les propriétaires, locataires et acheteurs potentiels canadiens continuent de suivre de près les tendances immobilières sur leurs marchés et à l'échelle nationale, après près de deux ans de demande exceptionnelle de logements et d'appréciation record des prix. Cette période d'exubérance a été suivie par une modération du prix des maisons au Canada au cours des neuf derniers mois découlant d'une série de hausses des taux d'intérêt par la Banque du Canada. Néanmoins, une pénurie fondamentale de propriétés sur le marché a empêché un effondrement du prix des maisons canadiennes. Dans les principaux marchés du pays, il n'est pas inhabituel de trouver une propriété à un million de dollars. Or, le type de propriété que ce montant permet d'acquérir diffère d'une région à l'autre.

"La légendaire maison à un million de dollars n'est peut-être plus le manoir qu'elle était autrefois, mais un budget d'un million de dollars permet encore d'acheter une maison luxueuse dans de nombreuses régions du Canada", a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. "Pour ceux qui vivent dans nos villes les plus dispendieuses, un budget à sept chiffres permet d'acheter une belle maison, bien que plus modeste."

Dans la société post pandémie d'aujourd'hui, un plus grand nombre de Canadiens ont la possibilité de travailler entièrement à distance, ce qui leur permet de choisir la ville où ils veulent vivre, sans être limités par le marché du travail local.

« L'acceptation plus généralisée du télétravail a donné à un plus grand nombre d'acheteurs canadiens la possibilité de vivre et de travailler où ils le désirent. Pour ceux qui privilégient la superficie en pieds carrés, l'espace extérieur et les caractéristiques luxueuses, un million de dollars leur en donnera plus pour leur argent dans les villes autres que Toronto et Vancouver », souligne M. Soper. « En revanche, d'autres paieront plus cher pour vivre au cœur d'une grande ville et avoir accès aux meilleurs restaurants, magasins et lieux de divertissement à quelques minutes de marche, même si cela signifie une surface habitable plus limitée. »

Contrairement aux deux autres plus importants centres métropolitains du Canada, la région du Grand Montréal se vante d'offrir aux acheteurs une taille moyenne de maison supérieure à la moyenne nationale dans la fourchette de prix comprise entre 950 000 $ et 1 050 000 $.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

SOMMAIRES RÉGIONAUX

Région du Grand Toronto

En décembre 2002, la résidence moyenne dans la région du Grand Toronto évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,0 chambres à coucher, 2,2 salles de bain et 1 461 pieds carrés de surface habitable, soit 302 pieds carrés de moins que la moyenne nationale.

« Une résidence d'un million de dollars dans la région du Grand Toronto est, aujourd'hui, très différente d'une propriété de cette gamme de prix d'il y a quelques années, lorsque les taux d'intérêt et les prix des maisons étaient globalement plus bas et permettaient une plus grande accessibilité au marché de Toronto », mentionne Shawn Zigelstein, courtier et chef d'équipe, Royal LePage Your Community. « De nos jours, le seuil d'un million de dollars est plutôt considéré comme un prix de base dans de nombreux quartiers de la ville. Les ventes à plus de sept chiffres dominent le marché des maisons détachées, tant dans le centre-ville que dans les banlieues. L'augmentation de la demande de propriétés plus grandes en raison de la pandémie a exercé une hausse sur l'offre dans ce segment. »

Selon M. Zigelstein, un budget d'un million de dollars peut permettre aux acheteurs potentiels d'acquérir une copropriété de deux chambres à coucher dans un immeuble plus récent dans un quartier du centre-ville où il est possible de se déplacer à pied. Ceux qui cherchent à l'extérieur du centre-ville en auront plus pour leur argent, des maisons d'une plus grande superficie étant offertes au même prix.

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Toronto évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 2,8 chambres à coucher, 1,9 salle de bain et 1 232 pieds carrés de surface habitable, soit 229 pieds carrés de moins que la moyenne des résidences dans le Grand Toronto et 531 pieds carrés de moins que la moyenne nationale.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 505 -128 Pears Avenue

Prix demandé : 975 000 $

Surface habitable : 713 pi2

Nombre de pièces : 1+1 chambres à coucher, 1 salle de bain

Agent: Cailey Heaps Estrin et Amanda Gaskey, Royal LePage R.E. Services Heaps Estrin Team

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/ontario/toronto/505-128-pears-ave/19169076/mlsc5914203/

Région du Grand Montréal

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la région du Grand Montréal évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,8 chambres à coucher, 2,4 salles de bain et 2 286 pieds carrés de surface habitable, soit 523 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« De nos jours, une maison d'un million de dollars dans la région du Grand Montréal est différente d'une propriété dans cette fourchette de prix il y a quelques années, lorsque les taux d'intérêt plus bas et les prix des maisons permettaient une plus grande accessibilité au marché », a déclaré Roxanne Jodoin, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Privilège. «Aujourd'hui, les ventes à plus de sept chiffres sont toutefois devenues une norme en ce qui concerne les maisons détachées, tant dans le centre-ville que dans les banlieues proches. L'augmentation de la demande de propriétés plus grandes, plus modernes et avec plus de terrain, suite à la pandémie, a exercé une pression à la hausse sur l'offre dans ce segment.»

Mme Jodoin explique qu'avec un budget d'un million de dollars, les acheteurs potentiels peuvent s'offrir une maison unifamiliale détachée de minimum trois chambres à coucher, deux salles de bain, une salle d'eau, mais également des commodités modernes telles qu'une piscine ou un grand jardin en banlieue extérieure de Montréal.

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Montréal évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,9 chambres à coucher, 2,4 salles de bain et 2 153 pieds carrés de surface habitable, soit légèrement inférieure à la taille moyenne des propriétés dans le Grand Montréal, mais 390 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

Contrairement aux deux autres plus grands centres métropolitains du Canada, la région du Grand Montréal peut s'enorgueillir d'une taille moyenne de maison nettement supérieure à la moyenne nationale.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 1302 Rue Montarville, Saint-Bruno-De-Montarville

Prix demandé : 989 000 $

Nombre de pièces : 3 chambres à coucher, 2+1 salles de bains

Agent : Marie-France Dupont, Geneviève St-Cyr, Isa-Maude Lacaille et Catherine Proulx-Michelin, Royal LePage Privilège

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/quebec/saint-bruno-de-montarville/1302-rue-montarville/19065976/mls14986739/

Région du Grand Vancouver

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la région du Grand Vancouver évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 2,6 chambres à coucher, 2,1 salles de bain et 1 279 pieds carrés de surface habitable, soit 484 pieds carrés de moins que la moyenne nationale.

« L'époque où il était facile de trouver une maison détachée à un million de dollars à Vancouver est révolue », souligne Adil Dinani, courtier immobilier, Royal LePage West Real Estate Services. « Cependant, il est important de noter qu'un million de dollars est perçu différemment dans la région de Vancouver. Dans certains cas, il n'est pas rare de dépenser ce montant pour un condo en centre-ville ou une maison en rangée plus récente dans un quartier de banlieue établi, selon l'endroit où vous cherchez. »

M. Dinani a fait remarquer qu'avec un budget d'un million de dollars, les acheteurs peuvent s'offrir une unité de deux chambres à coucher dans un immeuble recherché du centre-ville de Vancouver. Dans les communautés situées à l'extérieur du cœur de la ville, le même prix permet d'obtenir une propriété légèrement plus grande, généralement une maison en rangée, reliée aux transports en commun et à d'autres commodités.

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Vancouver évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 1,9 chambres à coucher, 1,7 salle de bain et 941 pieds carrés de surface habitable, quelque 338 pieds carrés de moins que la propriété moyenne dans le Grand Vancouver et 822 pieds carrés de moins que la moyenne nationale, soit un peu plus de la moitié de la taille de la propriété canadienne moyenne offerte à ce prix.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 75 158 171 Street, Surrey

Prix demandé : 950 000 $

Surface habitable : 1 690 pi2

Nombre de pièces : 4 chambres à coucher, 4 salles de bain

Agent : Allie McLaughlin, Royal LePage Wolstencroft Realty

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/british-columbia/surrey/75-158-171-street/19162453/mlsr2752527/

Adresse : 1008-1500 Hornby Street

Prix demandé : 998 800 $

Surface habitable : 1 046 pi2

Nombre de pièces : 2 chambres à coucher, 2 salles de bain

Agent : Linda Fong Kenny, Royal LePage Westside

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/british-columbia/vancouver/1008-1500-hornby-street/18773511/mlsr2736251/

Ottawa

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville d'Ottawa évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,6 chambres à coucher, 2,7 salles de bain et 2 408 pieds carrés de surface habitable, soit 645 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« Un budget d'un million de dollars vous permet d'accéder facilement au segment des maisons unifamiliales détachées d'Ottawa, avec quelques variations selon le micromarché qui vous intéresse », indique Sarah Wright, courtière immobilière, Royal LePage Team Realty. « Avec 1 000 000 $, il est généralement possible d'acquérir en périphérie d'Ottawa une grande maison avec de grandes chambres à coucher sur un assez grand terrain ou une maison plus ancienne de style patrimonial, avec moins de pieds carrés, dans les quartiers urbains, qui restent à distance de marche des commodités quotidiennes. »

Selon Mme Wright, une maison d'un million de dollars n'est plus considérée comme une propriété de luxe, surtout depuis l'augmentation importante des prix dans la région qu'a entraînée le boom immobilier de la pandémie.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 650 Broadview Avenue

Prix demandé : 995 000 $

Surface habitable : 1 818 pi2

Nombre de pièces : 3 chambres à coucher, 2 salles de bain

Agent : John Gomes, Royal LePage Performance Realty

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/ontario/ottawa/650-broadview-avenue/19120892/mls1328256/

Calgary

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Calgary évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,1 chambres à coucher, 2,8 salles de bain et 2 242 pieds carrés de surface habitable, soit 479 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« Nous avons atteint un nouveau sommet dans le marché. Il y a quelques années, il fallait environ quatre mois pour vendre une résidence d'un million de dollars à Calgary, un délai qui, depuis, a diminué de moitié en raison de la demande soutenue des acheteurs et de l'offre relativement faible de propriétés », indique Doug Cabral, courtier immobilier, Royal LePage Benchmark. « Dans le marché haut de gamme autrefois stagnant, nous avons observé en 2021 et au début de 2022 un regain d'activité dans le segment des résidences à un million de dollars, alors que l'épargne des ménages, les faibles taux d'intérêt et la migration d'acheteurs des villes plus chères du pays poussaient les prix à la hausse. Bien qu'un million de dollars ne soit plus considéré comme le prix de luxe qu'il était auparavant, ce budget est toujours aussi important à Calgary que dans les autres grandes villes. »

Selon M. Cabral, la région a vu affluer plusieurs jeunes acheteurs de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à la recherche de propriétés plus grandes et plus abordables, de trajets domicile-travail plus courts, d'un coût de la vie moins élevé et de la proximité de Kananaskis et des Rocheuses.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 505-837 2 Avenue SW

Prix demandé : 949 000 $

Surface habitable : 1 709 pi2

Nombre de pièces : 2 chambres à coucher, 2 salles de bain

Agent : Alexandra Hripko, Royal LePage Benchmark

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/alberta/calgary/505-837-2-avenue-sw/19021530/mlsa2016990/

Edmonton

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville d'Edmonton évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,3 chambres à coucher, 2,8 salles de bain et 2 593 pieds carrés de surface habitable, soit 830 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« Une maison d'un million de dollars à Edmonton est sans aucun doute considérée comme une propriété de luxe. Les acheteurs qui disposent d'un tel budget accordent souvent la priorité à l'emplacement et paieront plus cher pour vivre dans des quartiers recherchés offrant des commodités intéressantes. Les acheteurs qui s'intéressent aux propriétés offertes à prix plus élevés se tournent souvent, par exemple, vers Summerside, où ils trouveront de grandes maisons neuves de quatre chambres à coucher à distance de marche de parcs, de magasins et autres », souligne Mani Bagga, courtier immobilier, Royal LePage Noralta Real Estate. « Le marché immobilier d'Edmonton continue de connaître une forte demande de la part des nouveaux arrivants au Canada et d'acheteurs d'autres provinces à la recherche de plus d'espace et de prix plus abordables. »

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 36 Fairway Drive NW

Prix demandé : 1 050 000 $

Surface habitable : 3 670 pi2

Nombre de pièces : 6 chambres à coucher, 6 salles de bain

Agent : Jason Thomas et Raj Sharma, Royal LePage Summit Realty

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/alberta/edmonton/36-fairway-dr-nw/18891206/mlse4321530/

Halifax

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Halifax évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,7 chambres à coucher, 2,8 salles de bain et 2 596 pieds carrés de surface habitable, soit 833 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« Une propriété d'un million de dollars à Halifax se situe dans le segment de luxe du marché et les acheteurs qui s'intéressent à des propriétés dans cette fourchette de prix ont de grandes attentes. Les maisons qui valent un million de dollars dans cette ville ont tendance à offrir tous les éléments d'un environnement haut de gamme, tels que des cuisines de chef, des finis de sol opulents, une grande surface habitable et un accès à des districts scolaires recherchés », mentionne Tanya Colbo, courtière immobilière, Royal LePage Atlantic. « Au cours des deux dernières années, nous avons vu beaucoup plus d'activités dans ce segment du marché, avec l'arrivée d'acheteurs de l'extérieur de la province. Plusieurs d'entre eux ont vendu leur maison dans des villes où les prix sont plus élevés et ont déménagé dans les Maritimes, ce qui leur a permis d'acquérir des propriétés plus grandes à des prix plus bas. »

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 210 Bently Drive

Prix demandé : 1 029 000 $

Surface habitable : 4 439 pi2

Nombre de pièces : 4 chambres à coucher, 5 salles de bain

Agent : Simon Zhu, Royal LePage Atlantic

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/nova-scotia/halifax/210-bently-drive/19074840/mls202301315/

Winnipeg

En décembre 2022, la résidence moyenne dans la ville de Winnipeg évaluée entre 950 000 $ et 1 050 000 $ comptait 3,3 chambres à coucher, 3,0 salles de bain et 2 565 pieds carrés de surface habitable, soit 802 pieds carrés de plus que la moyenne nationale.

« D'un point de vue historique, les inscriptions d'un million de dollars à Winnipeg ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble du marché », indique Chris Pennycook, courtier immobilier, Royal LePage Dynamic Real Estate. « En raison de la hausse des coûts de construction, jumelée à la demande soutenue des acheteurs et au nombre limité de propriétés sur le marché, nous avons vu le nombre de ventes de maison dans le segment à sept chiffres grimper en flèche. Cependant, même si le nombre de ventes à un million de dollars à Winnipeg augmente, la ville reste l'une des plus abordables du pays. Dans le marché actuel, les grandes maisons récemment rénovées et dotées de finis de bonne qualité sont inscrites dans cette fourchette de prix. »

Selon M. Pennycook, la plupart des ventes d'un million de dollars se font dans le segment des maisons détachées, mais des copropriétés très luxueuses dans des quartiers populaires sont aussi offertes à ce prix.

Rapport sur les propriétés à un million de dollars de Royal LePage : rlp.ca/tableau_proprietes-un-million-de-dollars

Adresse : 401-5429 Roblin Boulevard

Prix demandé : 995 000 $

Surface habitable : 2 332 pi2

Nombre de pièces : 2 chambres à coucher, 2 salles de bain

Agent : Laura Foubert, Royal LePage Dynamic Real Estate

Plus de détails : https://www.royallepage.ca/fr/property/manitoba/winnipeg/401-5429-roblin-blvd/18710677/mls202225129/

À propos de ce rapport

Le rapport de Royal LePage sur les propriétés à un million de dollars comprend des informations sur tous les types de résidences à l'échelle nationale et dans les plus grands marchés immobiliers du pays. Il est fondé sur des données d'évaluation de propriétés en date de décembre 2022 qui ont été fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la société sœur de Royal LePage et la source de confiance de données et d'analyses sur le marché immobilier résidentiel au Canada.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 650 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui, depuis 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca .

SOURCE Services immobiliers Royal LePage

Renseignements: Maria Bello, North Strategic pour le compte de Royal LePage, [email protected], 514-713-6577