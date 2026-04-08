L'accès conversationnel à 150 ans de connaissances scientifiques interconnectées établit une nouvelle norme en matière de découverte fiable

COLUMBUS, Ohio, le 8 avril 2026 /CNW/ - CAS, une division de l'American Chemical Society, a annoncé aujourd'hui le lancement de CAS Newton℠, une IA agentique scientifique intelligente conçue spécialement pour la découverte scientifique. CAS Newton est fondée sur les connaissances scientifiques publiées par les scientifiques de la CAS, s'appuyant sur plus de 150 ans de littérature au sein de la CAS Content Collection™ pour assurer l'exactitude et la rigueur scientifique.

En ancrant les perspectives générées par l'IA dans des connaissances scientifiques complètes et organisées, CAS Newton fournit des réponses fiables qui aident les chercheurs à naviguer en toute confiance dans l'ambiguïté, les résultats contradictoires et les preuves incomplètes pour accélérer les progrès. Les premiers commentaires des utilisateurs renforcent la valeur de cette approche, puisque trois répondants sur quatre estiment que les réponses de CAS Newton sont plus fiables que celles d'autres outils d'IA.

« CAS fournit les données de chimie les plus fiables, complètes et rigoureusement organisées », a déclaré John Yates, professeur à l'Institut de recherche Scripps, parlant à titre personnel. « Le développement d'agents d'IA intelligents en plus de cette base permettra d'élargir considérablement l'accès et d'améliorer l'efficacité. CAS Newton habilitera les utilisateurs, transformant les utilisateurs occasionnels en superutilisateurs très efficaces. »

D'après les commentaires des utilisateurs, CAS Newton est considérée comme la meilleure IA agentique pour la science parce qu'elle aborde de façon conversationnelle des questions scientifiques complexes et transporte le contexte au fur et à mesure que l'enquête évolue, fondée sur les connaissances scientifiques publiées conservées dans les données du CAS. Grâce à des interactions de suivi, il affine les questions et synthétise les résultats à travers plusieurs étapes, facilitant ainsi l'accès à des connaissances scientifiques fiables et aidant les chercheurs à passer plus efficacement d'une question à une conclusion, tout en préservant la rigueur scientifique dans toutes les disciplines.

Tirez de nouvelles et meilleures conclusions des données scientifiques publiées : CAS Newton s'appuie sur la CAS Content Collection pour relier des concepts à la chimie, à la biologie, à la science des matériaux et à la propriété intellectuelle.

CAS Newton s'appuie sur la CAS Content Collection pour relier des concepts à la chimie, à la biologie, à la science des matériaux et à la propriété intellectuelle. Gagnez du temps et obtenez des réponses fiables pour faciliter les prises de décisions : Les flux de travail autonomes fondés sur la science synthétisent de vastes bases de données en informations concises et affinent leur approche au fur et à mesure que les questions se précisent.

Les flux de travail autonomes fondés sur la science synthétisent de vastes bases de données en informations concises et affinent leur approche au fur et à mesure que les questions se précisent. Rendre les connaissances scientifiques mondiales facilement accessibles : CAS Newton offre un accès conversationnel aux connaissances scientifiques publiées dans le monde sans avoir besoin d'une expertise spécialisée en recherche.

« Le lancement de CAS Newton marque un changement majeur dans la façon dont les connaissances scientifiques circulent grâce à la découverte », a déclaré Tim Wahlberg, chef des produits et président par intérim de CAS. « CAS Newton associe une IA agentique intelligente et scientifique à la fiabilité et à la gouvernance de la CAS Content Collection, permettant ainsi aux chercheurs de passer d'une question à des réponses fondées qu'ils peuvent vérifier. » Elle va au-delà d'une simple interface et s'adapte aux équipes là où elles travaillent, notamment dans des environnements sécurisés qui permettent aux organisations d'utiliser CAS Newton en parallèle avec leurs données propriétaires. Cela donne aux dirigeants et aux chercheurs en R&D, une voie pratique pour innover plus rapidement sans compromettre la confiance. »

Les organisations de R&D peuvent déployer CAS Newton dans des environnements sécurisés et l'intégrer aux données exclusives par l'entremise de MCP, d'API et de plateformes d'IA‑tierces. Cette approche permet aux équipes d'innover en utilisant leurs propres données tout en maintenant la fiabilité, la gouvernance et la base scientifique fiable des données CAS dans l'ensemble des flux de travaux de recherche. Conformément à l'approche CAS en matière d'intelligence artificielle éthique, CAS Newton fonctionne dans un environnement sécurisé, garantissant qu'aucune donnée saisie par l'utilisateur n'est partagée en dehors de la solution et que les requêtes et les résultats ne sont jamais utilisés pour l'entraînement de modèles inter-utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent maintenant accéder à CAS Newton dans CAS SciFinder®, CAS BioFinder® et via une interface CAS Newton autonome. Pour en savoir plus, visitez la page d'introduction de CAS Newton sur cas.org.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs mondiaux les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème complexe des données d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe élabore la plus grande collection mondiale de données scientifiques de référence, rigoureusement sélectionnées par des humains, et apporte des solutions, des services et des compétences essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels dans le domaine des brevets et les dirigeants d'entreprise de tous les secteurs comptent sur le CAS pour les aider à repérer des débouchés, à atténuer les risques et à exploiter les connaissances partagées afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Connectez-vous avec nous à l'adresse suivante : cas.org.

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Directeur principal des communications

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SOURCE CAS