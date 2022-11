Arta Finance a recueilli plus de 90 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, de Ribbit Capital, de Coatue Management et a assemblé plus de 140 investisseurs providentiels pour libérer les superpouvoirs financiers des ultra-riches et mettre les services du bureau familial à la disposition de tous.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 novembre 2022 /CNW/ -- Arta Finance , un bureau numérique familial, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme, destinée en premier lieu aux investisseurs accrédités aux États-Unis. Arta ouvre l'accès, permet la personnalisation et établit des liens, ce qui, jusqu'à maintenant, était réservé aux ultra-riches par l'intermédiaire de leur bureau familial. Les bureaux familiaux emploient habituellement des équipes de professionnels qui utilisent des stratégies financières sophistiquées et tirent parti d'occasions de placement exclusives. Grâce à la technologie, Arta a pour but d'offrir ces avantages à des millions de personnes dans le monde. En mode furtif, la société a recueilli plus de 90 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, de Ribbit Capital et de Coatue et a assemblé plus de 140 sommités de la technologie et de la finance, dont Betsy Cohen, Eric Schmidt et Ram Shriram.

« Nous croyons qu'une stratégie financière de haut niveau et un avenir sûr et heureux ne devraient pas être le monopole des ultra-riches », a déclaré Caesar Sengupta, PDG et cofondateur d'Arta Finance. « Tout le monde devrait avoir la possibilité de prendre sa vie financière en main de la même façon que les gens les plus riches et les plus avertis sur le plan financier. Nous faisons donc ce que nous savons le mieux faire, soit d'éliminer les obstacles à la finance sophistiquée grâce à la technologie. »

Investissement intelligent, élargissement de l'accès

L'objectif d'Arta est d'aider chaque membre à prendre en charge son avenir financier. La société donne accès à des actifs non traditionnels, débloque des liquidités grâce à une ligne de crédit pour les membres admissibles et exploite l'IA à l'appui des investissements intelligents sur les marchés publics. Les membres ont aussi accès à l'écosystème de professionnels des finances et du mode de vie d'Arta qui peuvent les aider à protéger leur patrimoine et à en profiter. L'entreprise fait tout cela en se débarrassant des frais généraux administratifs, des conflits d'intérêts liés aux ventes trop agressives, des interfaces utilisateur imposantes et des frais assommants que doivent souvent payer les gens à la recherche de conseils financiers.

« Arta exploite le pouvoir de la technologie au profit de ceux qui recherchent des services de gestion de patrimoine, mais qui n'ont jamais - jusqu'à présent - trouvé la bonne plateforme », a déclaré Betsy Cohen, fondatrice et ancienne PDG de The Bancorp et présidente de FinTech Masala. « En rendant l'accès plus facile, plus rapide et plus complet, Arta a répondu aux besoins des clients. Menée par une équipe de premier ordre possédant une connaissance approfondie de la technologie, Arta est au début de son parcours passionnant. J'ai hâte de devenir membre. »

Arta permettra à ses membres de faire ce qui suit :

Accéder à des actifs non traditionnels comme le capital-investissement. Arta ouvre des possibilités d'investissement comme le capital-investissement, le capital de risque, la dette privée et l'immobilier à des gens qui n'y auraient généralement pas accès. Arta propose d'abord les fonds des 10 meilleurs gestionnaires de fonds qui ont constamment généré des rendements élevés au cours des dernières décennies. Les membres peuvent commencer par un investissement de 10 000 $.

Arta ouvre des possibilités d'investissement comme le capital-investissement, le capital de risque, la dette privée et l'immobilier à des gens qui n'y auraient généralement pas accès. Arta propose d'abord les fonds des qui ont constamment généré des rendements élevés au cours des dernières décennies. Les membres peuvent commencer par un investissement de 10 000 $. Obtenir des liquidités sans vendre d'actions. Les membres admissibles d'Arta ont accès à une marge de crédit sur leurs actifs aux meilleurs taux de l'industrie. Cela signifie qu'ils peuvent continuer d'investir dans le marché plutôt que vendre leurs actions au mauvais moment pour financer des dépenses à court terme, comme une mise de fonds pour une maison ou une facture d'impôt.

Les membres admissibles d'Arta ont accès à une marge de crédit sur leurs actifs aux meilleurs taux de l'industrie. Cela signifie qu'ils peuvent continuer d'investir dans le marché plutôt que vendre leurs actions au mauvais moment pour financer des dépenses à court terme, comme une mise de fonds pour une maison ou une facture d'impôt. Créer leur propre plan de placement personnalisé. Les portefeuilles gérés par IA exclusifs à Arta permettent aux membres de créer des portefeuilles automatisés hautement personnalisés en utilisant des actions, des obligations, des options et un effet de levier. Ces portefeuilles visent à produire de meilleurs rendements ajustés au risque que les autres options comme les FNB, les indices directs ou ce que vous pourriez obtenir par l'entremise de la plupart des «robots-conseillers », tout en maintenant les frais bas et en faisant preuve de transparence.

Les portefeuilles gérés par IA exclusifs à Arta permettent aux membres de créer des portefeuilles automatisés hautement personnalisés en utilisant des actions, des obligations, des options et un effet de levier. Ces portefeuilles visent à produire de meilleurs rendements ajustés au risque que les autres options comme les FNB, les indices directs ou ce que vous pourriez obtenir par l'entremise de la plupart des «robots-conseillers », tout en maintenant les frais bas et en faisant preuve de transparence. Être plus malins en groupe. Les ultra-riches ont également l'avantage de partager entre eux leur savoir-faire financier. Les membres d'Arta peuvent lancer leurs propres conversations sur la rentabilité dans Arta Pulse. Ces espaces sécurisés sont des endroits où les membres peuvent découvrir de nouvelles possibilités financières, se comparer à leurs pairs et tirer des leçons des activités de la communauté.

Les ultra-riches ont également l'avantage de partager entre eux leur savoir-faire financier. Les membres d'Arta peuvent lancer leurs propres conversations sur la rentabilité dans Arta Pulse. Ces espaces sécurisés sont des endroits où les membres peuvent découvrir de nouvelles possibilités financières, se comparer à leurs pairs et tirer des leçons des activités de la communauté. Investir en toute confiance. La sécurité est une priorité pour l'équipe Arta, qui a mis à profit plusieurs décennies d'expérience dans la création de produits très sûrs et robustes pour des entreprises comme Google. Arta Finance fonctionne sur la plateforme infonuagique de Google, utilise les niveaux les plus élevés de chiffrement de clés publiques et fait appel à la biométrie et à l'authentification matérielle, permettant aux membres d'utiliser ses services de façon simple et sécuritaire sur leurs téléphones et sur le Web.

La sécurité est une priorité pour l'équipe Arta, qui a mis à profit plusieurs décennies d'expérience dans la création de produits très sûrs et robustes pour des entreprises comme Google. Arta Finance fonctionne sur la plateforme infonuagique de Google, utilise les niveaux les plus élevés de chiffrement de clés publiques et fait appel à la biométrie et à l'authentification matérielle, permettant aux membres d'utiliser ses services de façon simple et sécuritaire sur leurs téléphones et sur le Web. Harmoniser les intérêts avec les frais fondés sur le rendement. Arta propose des prix clairs et transparents afin que les membres comprennent bien le fonctionnement des frais. Les membres ne paient pas de commissions de négociation ni de frais de garde. Et les membres admissibles d'Arta pourront choisir une tarification fondée sur le rendement afin d'harmoniser encore plus étroitement les incitatifs d'Arta et leurs objectifs.

L'avenir de la finance, c'est la technologie

Par le passé, l'équipe d'Arta a dirigé des produits de technologie financière chez Google, contribué à gérer plusieurs produits d'un milliard d'utilisateurs et d'un milliard de dollars, mis sur pied et géré des fonds de couverture quantitatifs, et propulsé un certain nombre de nouveaux produits de 0 à plus de 100 millions d'utilisateurs. Avec Arta, la mission de l'équipe est de tirer parti de la technologie pour rendre les finances personnelles simples, accessibles, séduisantes et un peu… amusantes.

Au cours de la dernière année, Arta Finance a fait l'acquisition de MoneyMinx.com, mis sur pied l'Arta Foundation avec 2 % de ses capitaux propres de fondation et reçu des investissements de certaines des plus grandes sociétés en technologie et en finance.

Shailendra Singh, directeur général de Sequoia Capital India, a déclaré qu'Arta Finance avait choisi un « problème massif non résolu dans le domaine mondial des technologies financières. Caesar et son équipe sont particulièrement doués pour créer de nombreux produits de pointe qui sont utilisés par des milliards d'internautes. À l'instar de nombreuses autres entreprises de technologie financière axées sur le consommateur avec lesquelles nous avons établi un partenariat, celle-ci exige également une approche plus centrée sur l'utilisateur, une expérience utilisateur plus agréable et une plateforme plus transparente et évolutive que celles qui existent aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de faire partie du parcours de l'équipe d'Arta Finance dans le cadre de sa mission inspirante. »

« L'approche numérique d'Arta devrait permettre de débloquer de nouvelles possibilités d'investissement qui étaient auparavant hors de portée pour des millions de personnes », a expliqué Michael Gilroy, associé chez Coatue. « Nous voyons une occasion d'élargir la mission d'Arta pour aider plus de gens à atteindre leurs objectifs financiers. »

« Ce qui est enthousiasmant chez Arta, c'est leur compréhension approfondie de deux éléments critiques. Le premier est la complexité des services financiers et la nécessité d'avoir un accès plus transparent à l'information qui vous permettra de prendre de meilleures décisions », a déclaré Micky Malka, fondateur de Ribbit Capital. « Le deuxième est l'automatisation de tout cela au moyen de la meilleure technologie qui soit. Chez Arta, on trouve le meilleur des deux. Ils comprennent le consommateur et ses préoccupations et ils ont l'expérience de travailler avec la meilleure technologie. Nous sommes ravis de voir comment ils peuvent influencer et changer la façon dont chacun pense à son capital et à ses actifs. »

L'attente est (presque) terminée

Arta est conçu pour le monde entier et pour tout le monde, mais sera d'abord lancé aux États-Unis aujourd'hui pour les investisseurs accrédités. Une fois les approbations réglementaires nécessaires obtenues, l'expansion vers d'autres pays et segments d'investisseurs se poursuivra. La liste d'attente mondiale pour l'adhésion est maintenant ouverte.

Pour en savoir plus sur Arta Finance ou pour demander une invitation, visitez www.artafinance.com .

À propos d'Arta Finance

Arta Finance est le bureau numérique familial pour le monde. Il donne à plus de gens les moyens d'acquérir les superpouvoirs financiers qui, jusqu'à présent, étaient réservés aux personnes à très haut revenu. Arta Finance, un conseiller en placements enregistré auprès de la SEC aux États-Unis, met à profit l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour investir intelligemment dans les actions des marchés publics et les placements non traditionnels, y compris les actions privées, le capital-risque et l'immobilier. Il donne accès à une expertise financière qui aide chaque membre à atteindre ses objectifs uniques. Fondé par une équipe d'anciens cadres et chercheurs de Google, Arta est soutenu par Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue et rassemble plus de 140 sommités des domaines de la technologie et de la finance. Pour en savoir plus sur Arta, visitez artafinance.com .

Renseignements importants à communiquer

Le présent document est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres. L'investissement comporte des risques, y compris le risque de perte de capital. Rien ne garantit que les stratégies et les services offerts par Arta Finance seront couronnés de succès ou surpasseront les autres stratégies et services.

Toutes les opinions exprimées aux présentes constituent le jugement de l'auteur ou des personnes citées à la date du présent document et peuvent être modifiées sans préavis. Les déclarations faites ne sont pas des faits, y compris les déclarations concernant les tendances, les conditions du marché et l'expérience ou l'expertise de l'auteur ou des personnes citées. Elles sont fondées sur les attentes, les estimations, les opinions ou les croyances actuelles. Les endossements ont été fournis à la demande d'Arta Finance.

Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs. Les investissements discutés dans le présent document peuvent ne pas convenir aux investisseurs en fonction de leurs objectifs de placement spécifiques et de leur situation financière. Les investisseurs doivent évaluer indépendamment chaque investissement discuté dans le contexte de leurs propres objectifs, profils de risque et circonstances avant de décider d'investir chez Arta Finance.

