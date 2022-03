Le rêve du chef de la direction de Voice Life était de fournir une alimentation sécuritaire, propre, continue et illimitée à une variété d'appareils électroniques. Robert Smith, chef de la direction de Voice Life, a concrétisé son rêve en développant un réseau et un transmetteur de la chaîne de blocs évolutifs et à énergie sans fil permanente. Voice Life a maintenant trouvé une nouvelle façon de partager avec tout le monde un produit révolutionnaire de partage d'actifs sous la forme d'un jeton non fongible fractionné, également connu sous le nom de F-NFT.

La technologie derrière ces F-NFT nous a permis de stocker la propriété intellectuelle de Voice Life sur la chaîne de blocs et d'en partager la propriété avec les propriétaires de F-NFT, tous dans l'écosystème de la chaîne BNB de Binance.

Le produit F-NFT de Voice Life est la tokenisation de sa propriété intellectuelle qui crée un tout nouveau véhicule pour produire un revenu passif pour les détenteurs de F-NFT et, en même temps, générer des revenus pour Voice Life. Ce produit unique apportera une nouvelle diversité, sécurité, stabilité et liquidité aux détenteurs de F-NFT.

Le 28 mars 2022, à l'occasion du plus grand événement cryptographique de l'année, la semaine Binance Blockchain, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, Voice Life Inc. annoncera le lancement d'une vente publique de F-NFT sur la plateforme Premium de Binance NFT. Cette vente publique d'une partie de la propriété intellectuelle de Voice Life consistera en trois rondes, pour un total de 4 350 F-NFT. Au cours de la première ronde, nous n'offrirons que 350 F-NFT à un public mondial à un prix réduit de 3 500 $ par F-NFT. Lors de la deuxième ronde, le prix de chaque F-NFT sera de 4 000 $ et à la troisième ronde, il sera de 5 000 $.

Avantages d'être propriétaire du F-NFT de Voice Life :

Notre actif de propriété intellectuelle a été validé et authentifié grâce à l'octroi de brevets délivrés par des pays du monde entier.

1) Le propriétaire du F-NFT détient une propriété fractionnée de la propriété intellectuelle de Voice Life et sera en mesure de monétiser les brevets américains accordés ainsi que de nombreux brevets internationaux.

2) Les propriétaires du F-NFT détiendront une propriété fractionnée dans tout brevet international futur dérivé de ces brevets américains accordés.

3) Les propriétaires du F-NFT recevront un revenu passif provenant des redevances sur les produits pendant une période maximale de 20 ans.

4) Les propriétaires de F-NFT recevront un revenu passif pour chaque permis vendu.

5) Les propriétaires du F-NFT auront accès à notre propre plateforme F-NFT, qui leur permettra d'échanger, de vendre et de bénéficier de la croissance et de la monétisation futures de la classe d'actifs de la propriété intellectuelle de Voice Life.

Comment tout cela fonctionne-t-il?

Le jeton non fongible (NFT) est une unité de données « unique en son genre » stockée sur une chaîne de blocs. En raison de ses propriétés uniques, un NFT ne peut être ni remplacé ni échangé et il sert de preuve de propriété la plus sécuritaire. Traditionnellement, les NFT ont représenté l'art numérique, les souvenirs sportifs et même les gazouillis emblématiques. Cependant, l'adaptation de la propriété intellectuelle de Voice Life d'un NFT, notre F-NFT, repose sur une propriété fractionnée de sa technologie révolutionnaire d'alimentation sans fil.

Le F-NFT de Voice Life aura également des avantages de sécurité supplémentaires, un certificat de propriété holographique et un identifiant uniques. En outre, nous construisons notre propre plateforme F-NFT qui sera bénéfique pour les innovateurs, les entreprises et les autres participants intéressés.

À propos de Voice Life :

Fondée en 2015, Voice Life est une entreprise technologique en phase de développement qui a construit et fait croître un réseau et un transmetteur de la chaîne de blocs évolutifs et à énergie sans fil permanente, ouvrant la voie aux appareils électroniques de demain pour avoir une charge sécuritaire, propre, continue et illimitée.

