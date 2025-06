Vogel Group et Boléro Stratégies annoncent un partenariat stratégique transfrontalier

MONTRÉAL et WASHINGTON, D.C., le 16 juin 2025 /CNW/ - En réponse à la complexité croissante des enjeux économiques, réglementaires et politiques entre le Canada et les États-Unis, Vogel Group et Boléro Stratégies annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique. Cette alliance vise à soutenir les organisations souhaitant s'établir, se développer ou défendre leurs intérêts des deux côtés de la frontière, en leur offrant des capacités d'intervention politique et réglementaire renforcées et intégrées dans les deux pays.

Une approche intégrée pour un impact accru

Les deux firmes adopteront une approche pleinement intégrée qui assure la cohérence des messages, respecte les différences culturelles et facilite le partage fluide d'informations stratégiques. Cette coordination permettra une compréhension approfondie des enjeux bilatéraux, une meilleure anticipation des évolutions réglementaires, ainsi qu'un plaidoyer plus efficace auprès des décideurs canadiens et américains.

Ce partenariat permettra notamment :

Un accès bilatéral privilégié aux réseaux d'influence , combinant les relations solides de Vogel Group à Washington, D.C. , et dans des États américains clés, à l'expertise multisectorielle de Boléro et sa fine connaissance des rouages politiques au Canada et au Québec.

, combinant les relations solides de Vogel Group à , et dans des États américains clés, à l'expertise multisectorielle de Boléro et sa fine connaissance des rouages politiques au et au Québec. Un renforcement des capacités de positionnement stratégique et de représentation, permettant aux clients de faire face aux enjeux réglementaires, de conquérir de nouveaux marchés et de bâtir des coalitions transnationales percutantes.

Une portée élargie aux États-Unis et au Canada

Vogel Group offre une couverture exceptionnelle du territoire américain, avec une expertise approfondie au niveau fédéral et des relations bien établies dans des capitales d'États stratégiques comme Tallahassee (Floride) et Nashville (Tennessee). De son côté, Boléro maîtrise le paysage politique canadien, tant au niveau fédéral que provincial, tout en possédant une compréhension fine de la diversité linguistique et culturelle du pays, notamment des différences politiques et médiatiques entre les sphères francophone et anglophone.

Citations des dirigeants

« Ce partenariat élargit considérablement la capacité de Boléro à accompagner les clients ayant des ambitions transfrontalières. Nous sommes fiers de collaborer avec Vogel Group, une firme qui exerce une influence démontrée non seulement à Washington, mais également dans plusieurs États américains où se prennent des décisions clés. »

-- Bruno Leblanc, président, Boléro Stratégies

« Cette collaboration nous permet d'offrir à nos clients américains une compréhension stratégique de l'environnement réglementaire canadien, tout en fournissant aux clients canadiens une porte d'entrée efficace pour naviguer dans la complexité du système politique et réglementaire américain. »

-- Alex Vogel, chef de la direction, Vogel Group

À propos de Boléro

Boléro Stratégies est une agence indépendante basée au Québec et dont le siège social est situé à Montréal. Spécialisée en relations publiques, affaires gouvernementales et communication d'influence, elle accompagne des clients issus de divers secteurs dans leurs efforts de positionnement politique, réglementaire ou stratégique, grâce à une approche sur mesure et un réseau de haut niveau.

Site Web: www.bolerostrategies.com

À propos de Vogel Group

Vogel Group LLC est une firme américaine spécialisée en stratégie réglementaire et en affaires gouvernementales, avec des bureaux à Washington, D.C., et dans plusieurs États clés des États-Unis. Reconnue pour sa capacité d'exécution, sa compréhension approfondie des processus décisionnels et ses relations bipartites, Vogel Group aide ses clients à défendre et promouvoir leurs intérêts à travers l'ensemble des États-Unis.

Site Web : www.vogelgroupdc.com

SOURCE Boléro Stratégies Inc.

Pour toute demande d'information ou pour les médias, veuillez contacter : Louis-Philippe Lochhead chez Boléro Stratégies, [email protected], 438-300-9979