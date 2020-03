VNDLY annonce son expansion mondiale en ouvrant un bureau à Toronto

L'expansion mondiale se poursuivra en 2020 à travers 15 pays, à commencer par le Royaume-Uni

CINCINNATI, 13 mars 2020 /CNW/ - VNDLY, important fournisseur de systèmes de gestion nuagique de la main-d'œuvre, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau, situé à Toronto, entamant ainsi son expansion mondiale. Fondée en 2017, VNDLY s'est déjà fait un nom auprès des experts du secteur en étant fournisseur de technologies de premier plan dans la catégorie des systèmes de gestion des fournisseurs (VMS). La société, qui a su lever 46 millions de dollars en 2019, par voie de financement externe, bénéficie d'une clientèle nombreuse issue du Fortune 500 en les aidant à gérer leur main-d'œuvre non salariée.

La branche canadienne de VNDLY sera dirigée par Kyle Hodgson, directeur de l'ingénierie et des opérations chez VNDLY, trois fois directeur de la technologie au sein d'entreprise en démarrage et rédacteur technique comptant nombre de publications. VNDLY a choisi de s'installer à Toronto parce que la ville dispose d'un important vivier de talents en haute technologie, offre en termes de prix des conditions avantageuses qui favorisent une mise à l'échelle rapide et s'est récemment classée troisième, après San Francisco et Seattle, au palmarès des villes des technos en Amérique du Nord. « Nous sommes ravis de répandre la bonne nouvelle, à savoir que notre bureau de Toronto marque le début de notre expansion mondiale stratégique », a déclaré David Weiss, vice-président exécutif des ventes chez VNDLY. « Notre entrée dans l'arène mondiale, nous en sommes persuadés, nous permettra de donner de l'ampleur et de prêter main-forte aux initiatives de croissance et aux objectifs de main-d'œuvre de nos clients. »

VNDLY, qui vient d'ouvrir le pas à son expansion mondiale, entend s'implanter sur 15 autres marchés au cours des 12 prochains mois. En termes d'applications, l'offre englobera la localisation, les devises et le soutien linguistique, de quoi assurer aux clients des solutions tout à fait conformes, quelle que soit la région. Le 14 juin, VNDLY lancera son premier client au Royaume-Uni, avec prise en charge complète des devises et conformité GDPR intégrale.

Shashank Saxena, cofondateur et chef de la direction de VNDLY, est systématique à cet égard : « Notre expansion mondiale est révélatrice de la confiance que nos clients nous ont témoignée. Les cinq derniers appels d'offres que nous avons remportés nous ont amené à déployer notre logiciel à l'échelle mondiale, dans le respect des exigences, encore que notre solution a toujours été conçue dans l'optique des applications fonctionnelles mondiales. Nous nous réjouissons de proposer notre solution au-delà du marché américain, donnant aux clients internationaux de VNDLY l'accès à notre plateforme nuagique native et moderne, porteuse de solutions innovantes supérieures à ce que peuvent offrir les outils VMS d'ancienne génération. Nous savons que, sous la direction de Kyle, un homme d'expérience, notre bureau de Toronto est prêt à faire connaître VNDLY au monde entier. Ses acquis auprès de grandes entreprises, ayant bénéficié de ses stratégies d'ingénierie, d'architecture et de transformation numérique, constituent la garantie maîtresse pour nous et nos clients. »

À propos de VNDLY

VNDLY, fondée en 2017, est en voie de transformer la manière dont les entreprises gèrent leur personnel non salarié. Avec son système de gestion du travail en mode SaaS (SaaS Work Management System), les entreprises peuvent gérer la prise en charge de leur personnel non salarié, le cycle de vie dans son ensemble, depuis l'acquisition de talents, l'intégration, la délivrance de titres de compétences, la gestion de la conformité, la facturation et la rémunération jusqu'à à la mise à l'écart. VNDLY sert de système de planification des ressources d'entreprise pour de nombreuses sociétés du Fortune 500, en gérant sur une seule plateforme l'ensemble de leur main-d'œuvre non salariée. Sa plateforme nuagique native facilite la mise en œuvre, l'intégration et la gestion des changements mieux que la plupart des anciennes solutions VMS en place dans divers secteurs tels que les services financiers, la santé, la vente au détail et les biens de consommation, l'automobile, le pétrole et le gaz, l'énergie et les services publics, la fabrication et la distribution, et l'enseignement supérieur. La plateforme VNDLY se compose de quatre modules : la gestion des effectifs contingents, la gestion des énoncés de travail, la conformité des entrepreneurs indépendants et l'acquisition totale de talents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur VNDLY.com .

