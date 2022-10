VMware lance un nouveau centre de recherche et d'innovation NG-IA à Montréal

Les partenariats avec les universités canadiennes et la communauté d'innovation feront progresser la recherche dans les technologies de l'infonuagique, de réseau et d'IA afin de soutenir le développement des réseaux 5G+ et 6G

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW/ - VMware (NYSE : VMW), chef de file de l'innovation en matière de logiciels d'entreprise, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de recherche et d'innovation NG-IA VMware. Ce centre réunira l'expertise de VMware en matière d'infrastructure multi-infonuagique, de réseautique avancée et de développement d'applications modernes avec les plus récentes techniques émergentes de développement de l'infonuagique, ainsi que les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA), afin d'offrir une solution durable aux technologies 5G+ et 6G.

« Montréal possède l'un des plus importants regroupements de chercheurs en IA au monde, ainsi qu'une communauté florissante d'entreprises en démarrage innovantes », a déclaré Kit Colbert, directeur de la technologie de VMware. « Grâce à des partenariats avec des chercheurs, des entreprises en démarrage et des partenaires de l'industrie, nous serons en mesure de réunir l'infonuagique, la mise en réseau et l'IA pour bâtir des technologies 6G durables et axées sur les besoins humains. »

Le nouveau centre de recherche et d'innovation NG-IA fait partie de l'initiative TETRA. Situé au sein de Centech et de l'ÉTS à Montréal, il soutient trois programmes connectés :

La recherche appliquée : En partenariat avec Mitacs, VMware travaille avec des chercheurs partout au Canada pour développer des technologies 5G + et 6G durables, améliorer l'équité numérique et de repenser l'architecture de l'internet dans un réseau ouvert.

: En partenariat avec Mitacs, VMware travaille avec des chercheurs partout au pour développer des technologies 5G et 6G durables, améliorer l'équité numérique et de repenser l'architecture de l'internet dans un réseau ouvert. Nouveau laboratoire de recherche et d'innovation NG-IA: Le laboratoire de recherche et d'innovation offre aux chercheurs et aux partenaires industriels un accès à des logiciels et à du matériel informatique de pointe qui leur permettent de valider et de démontrer rapidement des concepts clés.

NG-IA: Le laboratoire de recherche et d'innovation offre aux chercheurs et aux partenaires industriels un accès à des logiciels et à du matériel informatique de pointe qui leur permettent de valider et de démontrer rapidement des concepts clés. Hub de développement d'applications modernes (SW Factory) : Le hub de développement des applications modernes VMware Tanzu offre aux clients et partenaires de VMware un accès aux solutions VMware Tanzu et aux technologies à code source ouvert. L'offre comprendra l'expertise et les outils de développement Spring et .Net, des accélérateurs de développement, un service de construction de conteneurs automatisé, la prise en charge de tout moteur d'exécution conforme à Kubernetes ainsi que la possibilité de créer, d'exécuter et de gérer des chaînes d'approvisionnement logicielles qui répondent aux exigences de vitesse, stabilité, économie, sécurité et évolutivité.

Grâce à des partenariats avec Mitacs, Centech et l'IEEE, VMware fournira également aux chercheurs et aux entreprises en démarrage sélectionnés un accès au nouveau laboratoire d'innovation NG-IA et au hub de développement des applications modernes VMware Tanzu.

« Le nouveau centre de recherche et d'innovation NG-IA permettra une collaboration locale, nationale et internationale en matière de recherche, et contribuera de manière significative à l'écosystème d'innovation de Montréal », a déclaré John Hepburn, PDG de Mitacs. « Nous sommes fiers de soutenir cette recherche essentielle pour développer les technologies 6G, en veillant à ce qu'elles soient durables, équitables et qu'elles servent les intérêts des Canadiens partout au pays. »

Partenariat avec Centech pour soutenir les entreprises montréalaises en démarrage

Grâce à l'accès aux outils de développement d'applications modernes de VMware, certains partenaires et entreprises en démarrage associés à Centech auront un accès gratuit aux solutions Tanzu et à la technologie à code source ouvert. Cet ensemble d'outils professionnels, adaptés aux plateformes, permettra aux participants d'apprendre à mieux construire, livrer et gérer des applications infonuagiques conçues pour fonctionner sur tous les systèmes Kubernetes sur site, dans le nuage public ou dans des environnements périphériques.

« Avoir accès à la technologie VMware Tanzu est un avantage incroyable pour nos entrepreneurs », a déclaré Richard Chenier, directeur général de Centech. « L'accès à ces puissants outils permettra aux entreprises en démarrage de déployer rapidement des applications modernes, accélérant considérablement le temps de mise en marché et permettant leur déploiement dans n'importe quel environnement. »

Lutter contre la fracture numérique

VMware, Mitacs et l'IEEE Future Networks Initiative ont également annoncé la première catégorie de prix spécifique au Canada dans le cadre du défi Connecting the Unconnected (en anglais), qui vise à trouver de nouvelles solutions pour un accès universel et abordable à l'Internet.

« L'Internet est un point d'accès essentiel à l'éducation, aux possibilités économiques et aux informations et services de santé », a déclaré Mary Ward-Callan, directrice générale des activités techniques de l'IEEE. « Cependant, près de la moitié du monde n'est toujours pas connectée. Grâce à notre partenariat avec VMware et Mitacs, nous souhaitons coopérer avec des concurrents canadiens désireux de s'attaquer à ce problème humanitaire. »

Le coup d'envoi du défi 2023 sera donné au printemps 2023, notamment le défi spécifiquement dédié aux chercheurs canadiens qui a été développé conjointement par l'IEEE, VMware et Mitacs.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a déclaré : « Le Canada abrite certains des esprits les plus brillants dans des domaines émergents des technologies comme l'intelligence automatisée et l'apprentissage automatique. Cet investissement renforcera davantage notre capacité à relever certains des plus importants défis auxquels notre société est confrontée, notamment la résilience de notre réseau de communication, et, en fin de compte, à soutenir les Canadiens partout au pays. »

« Comptant certains des meilleurs chercheurs et un bassin de plus de 27 000 talents hautement qualifiés, l'expertise mondialement reconnue de Montréal en intelligence artificielle a beaucoup à offrir pour développer des technologies 5G+ et 6G durables et accessibles », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Les deux dernières années et demie nous ont montré à quel point des connexions Internet fiables sont essentielles à notre bien-être. Ce nouveau Centre de recherche et d'innovation place notre métropole, une fois de plus, au premier rang des villes où le savoir et le talent sont voués à répondre aux enjeux pressants avec les plus hauts standards de qualité. »

« La décision de VMware d'établir son prochain centre de recherche et d'innovation NG-IA au Québec démontre l'attractivité et l'expertise du Québec dans le secteur technologique. Les équipes d'Investissement Québec International sont fières d'avoir soutenu et guidé VMware dans le développement de leur projet. L'établissement du Centre permettra de faire avancer d'importantes recherches sur les réseaux 6G et offrira aux entreprises québécoises en démarrage la possibilité de tester et de développer leur technologie », a déclaré Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

