VMware et Mitacs travailleront à la recherche d'une voie durable vers la 6G

Le partenariat favorisera la recherche appliquée avec les universités canadiennes dans les domaines du réseau durable, de l'équité numérique et des technologies propres.

Création d'un laboratoire de recherche et d'innovation à Montréal en partenariat avec l'IEEE Future Networks Initiative

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - VMware (NYSE: VMW) a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Mitacs, un organisme national de recherche sans but lucratif qui met en relation l'industrie et les institutions universitaires canadiennes, afin de lancer son initiative Réseau d'innovation pour l'équité numérique (Digital Equity Grid Innovation), également connue sous le nom de TETRA. L'initiative, alignée sur la vision de VMware pour une vie automatisée, vise à faire progresser la recherche appliquée qui jouera un rôle essentiel pour tracer une voie durable vers la 6G. De plus, les deux organisations prévoient établir un centre de recherche et d'innovation (R&I) TETRA à Montréal, en partenariat avec l'IEEE Future Networks Initiative (FNI), une communauté de spécialistes de l'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde, qui fait progresser la technologie au profit de l'humanité. TETRA et FNI vont collaborer à des solutions pour combler le fossé numérique.

« La voie vers la 6G exige une réarchitecture fondamentale de l'internet pour en faire un réseau ouvert, accessible de partout et offrant des applications immersives à tous, » a déclaré Kit Colbert, directeur de la technologie de VMware. « Cela nécessite une avancée significative des systèmes physiques et numériques par le biais de vastes partenariats et d'une véritable collaboration intersectorielle. Notre partenariat avec Mitacs vise à faire avancer cette technologie, en plaçant la durabilité et l'équité numérique au cœur de notre travail. »

Les premiers projets de recherche appliquée seront axés sur les domaines suivants :

Le réseau durable : Créer un réseau ouvert durable avec une équipe de recherche internationale pour permettre l'accès à un bassin mondial de ressources physiques, numériques et biologiques afin de résoudre les questions qui restent sans réponse.

Créer un réseau ouvert durable avec une équipe de recherche internationale pour permettre l'accès à un bassin mondial de ressources physiques, numériques et biologiques afin de résoudre les questions qui restent sans réponse. L'équité numérique : S'attaquer à la fracture numérique en proposant des solutions pratiques et novatrices, en partenariat avec l'IEEE, pour connecter les personnes non connectées et faire en sorte que chacun puisse profiter des avantages de la société numérique.

S'attaquer à la fracture numérique en proposant des solutions pratiques et novatrices, en partenariat avec l'IEEE, pour connecter les personnes non connectées et faire en sorte que chacun puisse profiter des avantages de la société numérique. Les technologies propres : Contribuer à un meilleur environnement pour la planète, conformément aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) inclus dans l'Agenda 2030 de VMware.

John Hepburn, PDG de Mitacs, a déclaré : « Il est essentiel de connecter les communautés rurales, éloignées et autochtones pour stimuler l'innovation dans toutes les régions du Canada. Mitacs est ravi de collaborer avec VMware dans le cadre de l'initiative Réseau d'innovation pour l'équité numérique (Digital Equity Grid Innovation). Cette initiative améliorera la connectivité, permettra une collaboration locale, nationale et internationale en matière de recherche et soutiendra le développement d'un écosystème d'innovation qui tire parti des forces locales. Nous sommes impatients de voir où ce partenariat peut nous mener. »

VMware, Mitacs et l'IEEE FNI prévoient également d'établir un centre de recherche et d'innovation à Montréal où les chercheurs développeront une infrastructure de réseau ouvert qui fait le lien entre les technologies des secteurs des satellites, du sans-fil, des réseaux et de l'infonuagique. Cette plateforme d'infrastructure servira de plateforme de développement d'applications pour le défi Connect the Unconnected de l'IEEE Future Networks Initiative, qui vise à trouver de nouvelles solutions pour un accès universel et abordable à l'internet. En outre, les chercheurs pourront tester leurs solutions dans des environnements réels grâce aux zones d'innovation de l'Open Grid Alliance et aux bancs d'essai de l'IEEE FNI.

« Près de la moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée à l'Internet, alors qu'il s'agit d'un point d'accès essentiel pour l'éducation, les opportunités économiques, l'accès à l'informations et les services de santé. L'IEEE est ravi de tirer parti de son défi "Connecting the Unconnected" pour offrir une innovation et un large éventail de talents au projet pilote TETRA. Ce partenariat fournit le cadre parfait pour orienter l'expertise de notre réseau mondial de membres vers ce sujet essentiel », a déclaré Mary Ward-Callan, directrice générale des activités techniques de l'IEEE.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a déclaré : « Le Canada abrite certains des esprits les plus brillants dans des domaines émergents des technologies comme l'intelligence automatisée, l'apprentissage automatique et l'informatique spatiale. Grâce à la confiance de VMware dans le Canada, cet investissement permettra d'accompagner nos grands talents pour aider à résoudre des défis importants auxquels notre société sera confrontée dans les décennies à venir. »

À propos de VMware

VMware est l'un des principaux fournisseurs de services multi-infonuagiques pour toutes les applications, permettant l'innovation numérique tout en assurant le contrôle de l'entreprise. En tant que plateforme de confiance pour accélérer l'innovation, les logiciels VMware offrent aux entreprises la flexibilité et le choix dont elles ont besoin pour construire l'avenir. Basé à Palo Alto, en Californie, VMware s'engage à construire un avenir meilleur par le biais de l'Agenda 2030 de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vmware.com/fr/company.html.

Cet article peut contenir des hyperliens vers des sites Web autres que ceux de VMware, créés et gérés par des tiers qui sont seuls responsables du contenu de ces sites.

SOURCE VMware

Renseignements: Contact pour les médias : Angela Leaf, VMware Global Communications, +1 860 480 3367, [email protected]; Maxime Bélanger, Hill+Knowlton Stratégies (de la part de VMware), +1 438 229 1389, [email protected]