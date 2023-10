Le nouvel outil d'intelligence artificielle complète les notes de recherche préliminaires, crée des arguments, résume des documents, etc. en plus d'offrir une couverture mondiale

Vincent AI de vLex | Le nouvel outil d’intelligence artificielle complète les notes de recherche préliminaires, crée des arguments, résume des documents, etc., en plus d’offrir une couverture mondiale/

LONDRES, le 18 octobre 2023 /CNW - La société mondiale de renseignements juridiques vLex a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série d'outils d'IA novateurs intégrés à son assistant primé Vincent AI , créant ainsi la plateforme de recherche juridique d'IA la plus complète au monde. vLex a lancé ce matin, devant des invités triés sur le volet, la série d'outils à grands modèles de langage (GML) qu'elle entend déployer auprès d'autres utilisateurs au cours des prochains mois.

L'application Vincent AI est un grand pas en avant pour l'analyse juridique propulsée par l'IA, car elle s'appuie sur l'une des plus grandes bibliothèques de droit en ligne au monde. vLex contient le droit de plus de 110 pays et comprend plus d'un milliard d'affaires, de lois, de règlements, de dossiers de cour, de plaidoiries et de requêtes. Vincent AI utilise également des documents secondaires et des traités spécialisés, dont bon nombre présentent des analyses d'experts qu'on ne trouve dans d'autres outils.

Les nouveaux outils de Vincent AI sont déjà utilisés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande et en Espagne, en anglais et en espagnol, et d'autres pays seront ajoutées de façon continue.

« Les outils d'IA ont la fiabilité des données sur lesquelles ils s'appuient, a déclaré le chef de la direction de vLex, Lluís Faus, et la bibliothèque de droit de vLex est l'une des plus grandes collections de droit structuré de la planète et elle comprend des observations d'experts de premier ordre. Il est ainsi possible de l'information inédite sur des tâches juridiques. En ce qui a trait aux GML juridiques, la nouvelle version est une amélioration majeure. C'est aussi important que le passage de ChatGPT à GPT4. Les résultats sont étonnants. »

Fonctionnalités

Vincent AI accepte les questions en langage naturel, effectue des recherches dans des sources principales et accessoires, présente une liste de sources personnalisables, des résumés de recherches et des hyperliens vérifiables, puis crée des notes de recherche ou des arguments à partir des résultats dans différents formats. Pour le lancement bêta, Vincent AI intégrera huit fonctionnalités :

Poser une question - Vous pouvez créer des notes de recherche pour répondre à des questions juridiques avec des citations directes et des liens vers des sources vérifiées, y compris l'outil de citations Cert de Fastcase aux États-Unis.





- Vous pouvez créer des notes de recherche pour répondre à des questions juridiques avec des citations directes et des liens vers des sources vérifiées, y compris l'outil de citations Cert de Fastcase aux États-Unis. Bâtir une argumentation - Vincent fera des recherches et créera des arguments gagnants à l'appui ou à l'encontre des propositions, en se basant sur la jurisprudence du pays en question.





- Vincent fera des recherches et créera des arguments gagnants à l'appui ou à l'encontre des propositions, en se basant sur la jurisprudence du pays en question. Comparer le droit de différents pays - Choisissez l'autorité juridictionnelle ou comparez le droit applicable entre différents États aux États-Unis ou entre différents pays.





- Choisissez l'autorité juridictionnelle ou comparez le droit applicable entre différents États aux États-Unis ou entre différents pays. Cerner des questions juridiques - Permet de lire et de résumer instantanément les questions en litige dans une affaire.





- Permet de lire et de résumer instantanément les questions en litige dans une affaire. Créer des sommaires - Créez des en-têtes rédactionnels pour une affaire.





- Créez des en-têtes rédactionnels pour une affaire. Documenter comme une recherche - faites glisser et déposer un document et trouvez automatiquement les précédents connexes sans effectuer de recherches supplémentaires.





glisser et déposer un document et trouvez automatiquement les précédents connexes sans effectuer de recherches supplémentaires. Autorisations connexes - Pendant la recherche, trouvez les autorisations connexes à partir de vLex, y compris les documents principaux et accessoires.





- Pendant la recherche, trouvez les autorisations connexes à partir de vLex, y compris les documents principaux et accessoires. Vincent pour Word - Vous pouvez accéder à Vincent AI à partir de Microsoft Word.

Pour les professionnels du droit, il s'agit d'un grand pas en avant dans la pratique juridique améliorée par l'IA. « Vincent AI n'est pas seulement un nouveau produit; c'est une approche révolutionnaire qui tranche avec les méthodes des fournisseurs habituels de jurisprudence, a déclaré Chad Ergun, dirigeant principal de l'information de Davis, Graham & Stubbs, à Denver. Dans le marché dynamique et en pleine expansion de l'intelligence artificielle générative, nous recherchons l'innovation, mais aussi des angles inexplorés. Vincent AI n'est peut-être que la nouvelle perspective que le secteur attend. Je suis très impressionné. »

Aussi avancés que soient les nouveaux outils de Vincent AI, les professionnels du droit les trouveront plus faciles à utiliser que les outils de recherche juridique traditionnels. « Ce qu'il y a de bien avec ce produit, c'est que les avocats le reconnaîtront immédiatement -- en disant « je sais ce que c'est » -- en réduisant considérablement ou en éliminant la courbe d'apprentissage », a déclaré Scott Rechtschaffen, actionnaire et dirigeant principal du savoir de Littler, à San Francisco.

Renforcer la confiance avec l'IA

Pour se protéger des dangers liés aux GML sans contrainte, Vincent AI puise directement dans notre vaste base de données de sources juridiques faisant autorité - jurisprudence, lois et règlements - et les sources secondaires. Vincent AI tire ses réponses uniquement d'affaires réelles et de documents juridiques réels, offrant une confiance et une vérification sans précédent.

Les sources complètes de vLex, combinées à la fonctionnalité de recherche propulsée par l'intelligence artificielle de l'entreprise, signifient que Vincent AI traduit les questions en langage naturel en une recherche complète et approfondie, en identifiant les données de confiance qu'une recherche manuelle pourrait avoir laissées inaperçues. Avec Vincent AI, les professionnels du droit bénéficient d'une efficacité, d'une exactitude et d'un savoir-faire juridiques complets inégalés :

Réponses vérifiées sans hallucinations : Avec des résumés personnalisés, directement liés aux documents principaux et accessoires, Vincent AI vous aide à comprendre exactement comment chaque affaire, acte, loi ou article répond à vos questions.





Avec des résumés personnalisés, directement liés aux documents principaux et accessoires, Vincent AI vous aide à comprendre exactement comment chaque affaire, acte, loi ou article répond à vos questions. Contrôle sans précédent pour l'utilisateur : Bien que la plupart des systèmes limitent les utilisateurs aux affaires qu'ils présentent, Vincent AI est conçu pour assurer l'autonomie des utilisateurs. Les professionnels du droit peuvent omettre ou même ajouter des affaires à l'analyse, tout en consultant le texte pertinent des sources. Ce niveau de contrôle est inégalé dans le secteur.





Bien que la plupart des systèmes limitent les utilisateurs aux affaires qu'ils présentent, Vincent AI est conçu pour assurer l'autonomie des utilisateurs. Les professionnels du droit peuvent omettre ou même ajouter des affaires à l'analyse, tout en consultant le texte pertinent des sources. Ce niveau de contrôle est inégalé dans le secteur. Renseignements juridiques mondiaux : Ce n'est qu'avec Vincent AI que les professionnels du droit peuvent aller au-delà des frontières du pays pour obtenir des réponses juridiques rapides et précises et pour combler le vide dans la recherche internationale et comparative. Grâce à l'accès à des documents principaux et accessoires exclusifs et complets provenant de la base de données mondiale massive de vLex, la recherche intelligente de Vincent AI fait en sorte que la recherche ne laisse rien au hasard.





Ce n'est qu'avec Vincent AI que les professionnels du droit peuvent aller au-delà des frontières du pays pour obtenir des réponses juridiques rapides et précises et pour combler le vide dans la recherche internationale et comparative. Grâce à l'accès à des documents principaux et accessoires exclusifs et complets provenant de la base de données mondiale massive de vLex, la recherche intelligente de Vincent AI fait en sorte que la recherche ne laisse rien au hasard. Bâtir et réfuter des arguments : Outre les réponses, Vincent AI permet aux utilisateurs de formuler des arguments convaincants, d'appuyer des propositions, de contrer des points de vue opposés et même d'anticiper un contre-argumentaire.





Outre les réponses, Vincent AI permet aux utilisateurs de formuler des arguments convaincants, d'appuyer des propositions, de contrer des points de vue opposés et même d'anticiper un contre-argumentaire. « Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle fonctionnalité, construite à partir des plus grandes collections d'informations juridiques au monde, pour répondre aux questions de manière fiable, comme aucun autre fournisseur ne peut le faire, a déclaré Robin Chesterman , chef mondiale, Produits, vLex. Vincent AI est maintenant le seul outil sur le marché qui peut élaborer des arguments et répondre à des questions de recherche dans différents pays, en utilisant des sources vérifiées et personnalisables pour assurer un rendement responsable, éthique et précis. »

Inscrivez-vous à la liste d'attente

Grâce à la recherche, à la synthèse et maintenant aux fonctions d'assistance interactives, Vincent AI peut trouver des documents connexes dans le monde entier en quelques secondes, produire des résumés précis en générant des notes d'en-tête et cerner les principaux enjeux juridiques, ainsi que répondre aux questions de recherche. Les cabinets d'avocats qui souhaitent être avisés lorsque les nouvelles fonctionnalités de Vincent AI seront disponibles peuvent s'inscrire sur la liste d'attente par l'entremise du nouveau programme Insights de vLex à www.vlex.com/insights .

À propos de vLex

vLex est une plateforme mondiale de renseignements juridiques qui offre aux professionnels du droit un accès à la plus vaste collection d'informations juridiques et réglementaires au monde, le tout sur une même plateforme primée. Depuis sa fusion avec Fastcase en avril 2023, vLex a intégré les marques Fastcase, Docket Alarm et NextChapter. Digne de la confiance de plus de deux millions d'avocats, de chercheurs, de ministères et d'écoles de droit du monde entier, vLex offre un accès complet et intuitif au droit de plus de 200 autorités juridictionnelles grâce à une plateforme de recherche juridique intelligente propulsée par l'IA.

Reconnu par Legaltech Breakthrough Awards comme fournisseur mondial de solutions de recherche juridique de l'année 2022, vLex est un chef de file en IA juridique et en renseignement mondial. La récente fusion avec Fastcase a renforcé l'engagement de vLex à développer des solutions axées sur l'IA pour le secteur juridique à l'échelle mondiale et à offrir la plus grande bibliothèque juridique au monde avec plus d'un milliard de documents juridiques sur une même plateforme afin de permettre aux professionnels du droit de travailler plus intelligemment et de trouver de l'information pertinente plus rapidement. Pour en savoir plus sur vLex, visitez www.vlex.com .

SOURCE vLex

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Matthew Terrell, +44 (0) 20 7284 8080, [email protected]; [email protected]