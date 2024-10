Vizimax, leader mondial de la commande contrôlée pour la mise sous tension de transformateurs, est acquise par Power Grid Components

LONGUEUIL, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ -Vizimax Inc., fournisseur de solutions innovantes pour les systèmes électriques a annoncé aujourd'hui être acquise par Power Grid Components (« PGC »), une société du portefeuille Blackstone. Le dispositif de commande contrôlée de Vizimax est la solution optimale sur le marché pour gérer et optimiser les courants d'appel, prolongeant ainsi la durée de vie utile des équipements électriques critiques, y compris les transformateurs de puissance et les disjoncteurs. Vizimax, dont le siège social est situé à Longueuil, au Québec, est dirigée par le président Jean-Guy Lacombe.

« Chez Vizimax, nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre la famille Power Grid Components », a déclaré Jean-Guy Lacombe, Président de Vizimax. « Cette transaction représente une étape clé dans notre objectif d'aider à assurer la fiabilité des réseaux dans le monde entier. Nous considérons PGC comme le partenaire idéal pour nous aider à continuer de fournir un service de premier plan à nos clients ainsi qu'à étendre notre présence sur le marché américain ».

« Chez PGC, nous recherchons des partenaires qui partagent nos valeurs et notre engagement à fournir des solutions innovantes pour construire, entretenir et protéger le réseau électrique », a déclaré Rick McClure, fondateur et PDG de Power Grid Components. « En ajoutant Vizimax à notre groupe, nous bénéficions d'un talent exceptionnel, notamment d'une équipe de direction expérimentée dirigée par Jean-Guy, et d'un produit qui offre des bénéfices inégalés pour les systèmes électriques du monde entier. Nous sommes impatients d'aider Jean-Guy et son équipe à accélérer la croissance de Vizimax, en particulier aux États-Unis ».

L'acquisition de Vizimax élargira l'empreinte de PGC en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, car Vizimax vend sur divers marchés dans le monde entier.

À propos de Vizimax : Vizimax Inc., fondée en 1988, est un leader dans le développement de solutions innovantes pour répondre aux défis clés liés à la commutation, à la mesure et au contrôle des réseaux électriques. Vizimax

À propos de Power Grid Components : Power Grid Components, Inc. a été créée par Rick McClure en 2017 pour acquérir et développer des entreprises qui fournissent des produits de qualité hautement techniques utilisés dans le réseau électrique nord-américain et les industries adjacentes. Depuis sa création, PGC a acquis six entreprises. Power Grid Components

À propos de Blackstone Energy Transition Partners : Division de capital-investissement de Blackstone axée sur l'énergie, il s'agit d'un investisseur de premier plan dans le secteur de l'énergie. Blackstone Energy Transition Partners

SOURCE Vizimax Inc.

Nicolas Major-Lacombe, [email protected]