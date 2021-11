Les programmes de validation Assure offrent une valeur à vie exceptionnelle grâce à une installation rapide, une maintenance simplifiée et une flexibilité des composants modulaires

ORLANDO, Floride, 8 novembre 2021 /CNW/ - Vix Technology, un fournisseur mondial de solutions de paiement de titres, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme d'appareils de validation et d'inspection sans contact pour la perception de titres par carte, par compte et par cartes à puce EMV. Grâce à une installation rapide et à une configurabilité et une surveillance basées sur l'infonuagique, chacun des quatre modèles Assure offre à la fois une flexibilité fonctionnelle et une flexibilité des méthodes de déploiement, garantissant ainsi un cycle de vie de premier plan dans l'industrie au moyen d'une conception moderne et hautement durable.

Les programmes de validation Assure permettent aux autorités de transport en commun de confirmer rapidement le droit des passagers de se déplacer où cela leur convient le mieux, en prenant en charge une vaste gamme de jetons de validation comme les cartes à puce, les cartes bancaires EMV sans contact, les appareils mobiles équipés de la technologie NFC et les codes QR.

Conçus pour résister aux environnements de travail difficiles des différents réseaux de transport en commun, les programmes de validation Assure offrent une expérience utilisateur intuitive. Ils peuvent être personnalisés avec la marque de la société ou de l'exploitant de transport en commun, ce qui permet aux passagers de les identifier facilement. Grâce au signal visuel de l'anneau coloré à DEL, au signal sonore et aux repères tactiles pour les personnes ayant une déficience visuelle, les passagers peuvent être certains que leur carte, leur appareil ou leur billet a été validé avec précision et en toute sécurité.

L'approche modulaire à l'égard de la conception des programmes de validation Assure fait en sorte que ceux-ci sont faciles à maintenir et à mettre à niveau au moyen des composants matériels et logiciels communs dans toute la gamme qui se remplacent facilement, et à un modèle caractérisé par l'IdO favorisant la surveillance et la gestion des appareils. De plus, l'assemblage sans outil et la configuration automatique et infonuagique réduisent le temps d'installation à moins de deux minutes, sans avoir recours à un ingénieur.

« Assure a été conçu pour être très durable, offrant une valeur à vie de premier plan grâce à des avantages opérationnels à travers une conception magnifique, proposant ainsi une expérience passager dont les exploitants de services de transport et sociétés de transport peuvent être fiers », a déclaré Simon Mollison, responsable mondial des appareils.

Conformes aux normes PCI-PTS et EMV, les programmes de validation Assure sont conçus pour éliminer la charge et les risques de sécurité pour les exploitants de transport et répondent aux normes les plus strictes en matière de paiement numérique et de sécurité physique.

La gamme de programmes de validation Assure de Vix comprend quatre modèles :

Assure Compact

Un programme de validation simple et compact, qui prend en charge les cartes EMV sans contact et appareils mobiles, ainsi que l'option permettant la perception de titres par carte et par compte. Avec les options de montage disponibles pour les panneaux et les poteaux, Assure Compact peut être facilement déployé dans les véhicules ou sur la barrière.

Assurer Adept

L'introduction d'un écran tactile construit autour de la même conception que Assure Compact apporte une dimension supplémentaire à l'engagement des passagers. Grâce à des options extensibles de mise à niveau pour la validation du code QR et la connectivité sans fil, ainsi qu'à la capacité de montage sur poteau et sur panneau, Assure Adept propose une solution flexible pour la validation des titres à bord des véhicules et sur la barrière.

Assure Rugged

En plus de prendre en charge toutes les fonctionnalités, les options et les mises à niveau de Assure Adept, Assure Rugged offre une protection contre toutes les intempéries, dispose d'un boîtier conforme aux normes IK10 et IP65 et résiste à toutes les conditions relatives au milieu du transport public.

Assure Flex

À titre de dispositif mobile d'inspection et de validation des revenus offert dans un format portable tout-en-un, Assure Flex prend en charge les jetons sans contact EMV et les jetons de transport en commun et propose une version comprenant une imprimante de reçus intégrée.

Lancée aujourd'hui à l'occasion de la conférence triennale TRANSform et de l'exposition de l'American Public Transportation Association à Orlando, en Floride, les produits de la gamme Assure peuvent être commandés dès maintenant.

À propos de Vix

Depuis plus de 30 ans, Vix conçoit, fournit, exploite et entretient certains des principaux systèmes de billetterie de transport en commun au monde. Appuyée par une culture axée sur le client et un héritage d'innovation, Vix rend les transports en commun plus accessibles aux usagers et plus rentables pour les exploitants, tout en réduisant les frictions liées au paiement. Vix Pulse est une plateforme de billetterie basée sur le compte dotée d'un système de perception de premier plan qui appuie les politiques tarifaires flexibles, les multiples modes de transport en commun et le cumul des plafonds tarifaires. Vix Whisper est un service EMV sans contact qui élimine le recours aux distributeurs automatiques de billets et aux boîtes de perception, tout en permettant de réduire les coûts par transaction comparativement aux billets imprimés, aux cartes et aux billets mobiles. Vix est membre de ICM Mobility Group. Pour en savoir plus sur Vix, consultez le www.vixtechnology.com

Personne-ressource :

Christina Belmont

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248588/Vix_Logo.jpg

SOURCE Vix Technology

Liens connexes

vixtechnology.com