Vivre en Ville félicite l'ensemble des ministres et appelle le nouveau gouvernement à une action cohérente, concertée et ambitieuse pour réussir les transitions nécessaires

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Vivre en Ville félicite les membres du nouveau conseil des ministres et offre au gouvernement son entière collaboration afin de relever les défis auxquels font face les collectivités québécoises. Alors que ce gouvernement devra piloter le Québec dans les transitions nécessaires, notamment face à l'urgence climatique, Vivre en Ville salue l'engagement de François Legault à faire de l'environnement sa priorité, après l'éducation.

« Je félicite tous les ministres et salue leur engagement pour le service public. Au cours du premier mandat de la CAQ, Vivre en Ville a eu des collaborations fructueuses avec plusieurs ministères. J'appelle à un leadership gouvernemental renforcé pour favoriser le développement de milieux de vie durables, partout au Québec. L'heure est aux réformes et aux projets d'envergure », affirme Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

Au cours de l'été, Vivre en Ville a transmis aux partis politiques une série de propositions identifiant trois priorités afin de propulser la transition vers des collectivités viables, partout au Québec. Plus précisément: 1) Adopter un plan de mise en œuvre rigoureux de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, notamment par la création d'un fonds en aménagement et urbanisme durables; 2) Mettre en place un ensemble de solutions afin d'assurer une offre pérenne d'habitations abordables et durables; 3) Investir massivement dans les infrastructures de mobilité collective et active.

Des chantiers incontournables pour les ministres

Vivre en Ville félicite Andrée Laforest pour sa reconduction au ministère des Affaires municipales. Après avoir collaboré étroitement avec le ministère à l'élaboration de la première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, l'adoption d'un plan de mise en œuvre rigoureux et adéquatement financé constitue LA priorité. L'aménagement est au cœur des solutions, tant en matière d'environnement, d'habitation que de santé et de vitalité des collectivités.

Vivre en Ville salue la reconduction, au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de Benoit Charette. L'étalement urbain constitue probablement la principale cause de la dégradation de l'environnement au Québec. Le ministre est donc appelé à collaborer étroitement avec son homologue des Affaires municipales à la réforme du cadre d'aménagement, d'autant plus qu'une décision récente des tribunaux (Mascouche c. Dupras) menace la capacité des municipalités à protéger les milieux naturels.

Vivre en Ville félicite France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation. Alors que le gouvernement reconnaît désormais la pénurie de logements qui sévit au Québec, Vivre en Ville appelle à transformer notre approche en habitation, en osant répondre au manque d'abordabilité et de durabilité de nos espaces habitables, à la surenchère du marché immobilier et à l'insuffisance de logements disponibles, tant privés que hors marché.

Vivre en Ville félicite Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable. L'aggravement de la congestion, le poids du transport dans le budget des ménages et sa part croissante dans le bilan carbone du Québec exigent un changement de cap. Pour atteindre les objectifs de la Politique de mobilité durable, la ministre devra faire preuve de leadership, notamment en matière de financement des réseaux de transport et de développement d'infrastructures de transport collectif, tel que prévu dans le Plan pour une économie verte.

Vivre en Ville félicite le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, également ministre responsable du développement économique régional. De concert avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministre de l'Énergie est responsable du respect des engagements pris par le Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vivre en Ville s'engage à soutenir le ministre quant aux mesures relatives à la décarbonation du cadre bâti, en collaboration avec les experts, les gestionnaires de bâtiments et le milieu municipal. L'organisation tend également la main pour l'élaboration d'un plan d'action et de mesures concrètes visant à assurer la vitalité des cœurs de villes et villages et des commerces de proximité qui s'y trouvent.

Vivre en Ville salue la reconduction de Christian Dubé à titre de ministre de la Santé. Le déploiement de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) est prioritaire afin de renforcer la cohérence entre les objectifs en matière de santé, les choix d'aménagement du territoire et ceux d'organisation des transports, notamment. Vivre en Ville est un partenaire enthousiaste de la PGPS et contribue à plusieurs de ses volets.

Vivre en Ville salue la nomination de Sonia Bélanger comme ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. Alors que la population du Québec vieillit, Vivre en Ville s'engage à poursuivre son action en faveur de l'adaptation du cadre bâti à un vieillissement en santé, et souligne qu'un milieu de vie confortable pour ses aînés, c'est aussi un milieu de vie plus agréable pour tous.

Vivre en Ville félicite André Lamontagne pour sa reconduction comme ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Vivre en Ville sera toujours une alliée du milieu agricole québécois et rappelle l'importance de protéger les terres agricoles de l'étalement urbain en misant plutôt sur les terrains disponibles dans les périmètres urbains et sur la décontamination des sols. Le soutien du gouvernement aux plans de développement de communautés nourricières est un excellent projet dont Vivre en Ville est fière d'être partenaire.

Vivre en Ville félicite enfin Sonia Lebel, ministre de l'Administration gouvernementale et reconduite comme présidente du Conseil du Trésor, et Jonatan Julien, nommé ministre des Infrastructures. Alors que l'État est le principal acteur immobilier au Québec, les décisions prises en matière de localisation, de conception et de gestion des bâtiments publics peuvent accélérer ou ralentir la nécessaire transition écologique et énergétique. Chacun des programmes et politiques devrait ainsi faire l'objet d'un examen rigoureux garantissant sa contribution à l'atteinte des grands objectifs collectifs que s'est donnés et se donnera le Québec.

Pour réussir les transitions nécessaires, le nouveau gouvernement devra mettre en œuvre une action cohérente, concertée et ambitieuse. Vivre en Ville offre aux ministres son entière collaboration dans cette entreprise.

