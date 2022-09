Les animaux font les meilleurs amis!

MAZATLÁN, Mexique, 7 septembre 2022 /CNW/ - EnsenaSoft, un développeur et éditeur de jeux indépendants établi au Mexique, est fier d'annoncer la sortie mondiale d'ISLA SINALOA, un jeu de simulation sociale ouvert et relaxant qui se déroule sur une île habitée par des personnages d'animaux amusants et attachants, dans un univers paisible et plein d'activités amusantes. Depuis plus de deux ans, ISLA SINALOA est disponible en téléchargement GRATUIT sur iOS®, Android™ et le Windows® Store.

Bande-annonce de lancement : https://www.youtube.com/watch?v=XEnusZsAGNQ

ISLA SINALOA est composée d'un grand nombre de voisins et de personnages d'animaux colorés et sympathiques. Votre personnage est entièrement personnalisable, et des centaines d'options sont offertes au magasin de vêtements. Vous pouvez adapter l'apparence, les caractéristiques et les expressions du corps au besoin. Lorsque vous êtes prêt, des aventures passionnantes et l'exploration vous attendent.

ISLA SINALOA vous met au défi d'accomplir une série de tâches amusantes et gratifiantes. En contrepartie, vous disposez d'attractions fascinantes, comme le zoo, le musée et le jardin botanique, qui comptent collectivement plus de 500 objets que vous pouvez collectionner tout en acquérant des connaissances. Faites don des poissons que vous attrapez au zoo et observez-les nager dans l'aquarium. Visitez une île isolée en parlant à Dolly Dolphin, qui, en échange d'un ticket, vous donnera accès à des lieux uniques avec des mines à fouiller, des pyramides avec des temples souterrains à explorer, et même des grottes volcaniques avec des pierres rares et de l'or à extraire. Les objets que vous recueillez peuvent être donnés aux expositions ou vendus à profit dans la boutique de jeux, d'où vous pouvez acheter et vendre des centaines d'objets au fil du temps. Le musée dispose d'une assez grande collection d'artefacts amusants et uniques que vous devez recueillir. Ces derniers proposent des histoires divertissantes et des pépites historiques qui vous feront sourire. Une grande salle de peinture avec des artistes de renommée mondiale finit par s'ouvrir. C'est alors à vous de la peupler en déterrant des trésors sur des îles lointaines, trésors que vous pouvez échanger contre un butin artistique avec le pirate local! Lorsque vous avez besoin d'une pause, vous pouvez visiter le jardin botanique et sentir les belles fleurs colorées que vous avez recueillies au cours de vos aventures.

ISLA SINALOA ne serait pas complète sans une ferme où vous pouvez cultiver des plantes et gérer le jardin. Récoltez vos cultures pour des tâches assignées ou revendez vos articles et prenez soin des vaches et des poulets. Aucune retraite n'est complète sans bonne nourriture et divertissement! Visitez le restaurant et achetez les ingrédients nécessaires pour préparer des recettes savoureuses. La discothèque vend de délicieuses glaces et dispose d'une piste de danse offrant différents genres de musique animée par le fabuleux DJ Alex. Vous pouvez même faire un tour en montgolfière et visiter les îles d'autres joueurs, et lorsque la fatigue s'installe, appelez Byron Bat pour qu'il vous ramène chez vous afin de faire une sieste bien méritée.

ISLA SINALOA est un paradis pour les joueurs occasionnels avec plus de 15 mini-jeux à essayer : Que diriez-vous d'un jeu de solitaire? Ou le mahjong avec Piao Panda? Pourquoi ne pas construire votre propre borne d'arcade et l'essayer? Vous pouvez cuisiner et servir de la nourriture en dirigeant un camion de cuisine de rue appartenant à Nacho Dog! Lorsque vous ne jouez pas, vous pouvez construire et agrandir votre maison en agrémentant chaque pièce d'une décoration murale intéressante, de tapis et de meubles uniques que vous fabriquez ou achetez lorsqu'ils sont disponibles.

ISLA SINALOA célèbre votre anniversaire et les insulaires vous accueilleront pour une fête. Dix grandes fêtes internationales, comme Noël, Halloween et Cinco de Mayofont l'objet d'un traitement spécial dans le jeu; les bâtiments et les maisons sont décorés en fonction de la saison.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Plus de 15 mini-jeux, y compris la gestion d'un camion de cuisine de rue

Plus de 30 personnages d'animaux à découvrir et avec lesquels vous pouvez devenir amis

Plus de 500 objets à recueillir et à donner pour les expositions sur la construction de l'île

Un zoo, un musée et des jardins botaniques magnifiques et dynamiques

Personnalisez votre avatar et choisissez parmi des centaines de combinaisons de tenues et de personnages.

Des centaines d'articles artisanaux pour décorer votre île et votre maison

De nombreuses fêtes sont célébrées sur votre île

Vous pouvez partager votre île avec vos amis

Regorge d'amour et de petites surprises!

ISLA SINALOA propose des versions en anglais et en espagnol, et des traductions en français, en allemand, en italien et en portugais seront disponibles sous peu. Il existe même une excellente boutique de produits dérivés, ZAZZLE , qui propose des articles fantastiques à l'effigie des personnages exprimant leur personnalité.

Isla Sinaloa est disponible ici :

Les journalistes qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements ou des ressources supplémentaires peuvent communiquer avec Hans Olsen, spécialiste indépendant des relations publiques, en envoyant un courriel à [email protected] . Les membres de la presse sont invités à consulter les hyperliens suivants pour obtenir des nouvelles et des mises à jour récentes.

Site Web du développeur www.ensenasoft.com Site Web du jeu www.islasinaloa.com Facebook www.facebook.com/IslaSinaloa Twitter www.twitter.com/isla_sinaloa Discord https://discord.gg/islasinaloa

À propos d'EnsenaSoft

EnsenaSoft est un concepteur et éditeur de jeux primé qui a été fondé à Mazatlán, dans l'État du Sinaloa, au Mexique, en 2009. L'entreprise fait appel à un groupe talentueux de concepteurs, d'artistes, de programmeurs (et de musiciens du monde entier) qui se consacrent tous à la création de jeux numériques de qualité sur toutes les grandes plateformes et technologies de jeu. Avec un portefeuille couvrant des centaines de titres publiés, nous continuons de remplir notre promesse de produire des jeux en ligne divertissants pour des publics de tous âges et pour tous les goûts.

