Vivement le report de l'échéance de remboursement du CUEC au 31 décembre 2023

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes

Daniel Tanguay, Président-directeur général de Détail Formation affirme que : « Les programmes de subventions actuels comme le Programme pour les entreprises les plus touchées ou le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada répondent aux entreprises en difficultés financières, mais ne constituent pas des leviers de croissance. Il est impensable d'offrir d'une main des programmes de subvention pour les entreprises les plus à risque, alors que de l'autre main, on égorgerait celles qui tentent de se sortir tant bien que mal de cette crise. Il est préférable de miser sur des entreprises qui sont en voie de reprendre le cours normal en leur donner un peu d'air, d'où la demande de reporter d'un an l'échéance de remboursement. »

Nous sollicitons ardemment les organismes de développement économique, les entreprises privées et toute personne qui a à coeur les petits commerçants, afin de relayer ce plaidoyer auprès de leurs contacts. Les commerces de proximité ont démontré une résilience hors du commun depuis le début de la pandémie et méritent une compréhension accrue de leurs enjeux financiers de la part de nos élus. Il est impératif de protéger notre économie à la base; les petites entreprises assumant à bout de bras ce palier indispensable d'une société forte, unie et vivante.

À propos de Détail Formation :

Depuis 23 ans, nous regroupons plusieurs consultant(e)s dont la mission première est d'accompagner les organismes de développement économique en proposant aux commerces de proximité de leur territoire une multitude de services de formation et de soutien, dans le but de favoriser leur réussite en termes financiers, humains et communicationnels. Visitez www.detailformation.com pour en savoir plus.

